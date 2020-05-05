‫تطبيق360VUZيستضيف أضخم بث مباشر عالمي على الاطلاق في ظل أزمة كورونا

بمشاركة أكثر من 200 شخصية عالمية بارزة، من بينهم أوبرا وينفري وجوليا روبرتس

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 6 مايو، 2020: أعلنت شركة 360VUZ الناشئة المتخصصة ببث فيديوهات العالم الافتراضي في 360 درجة والتي تتخذ من دبي مقرا لها، عن استضافتها لأضخم بث مباشر عالمي تحت عنوان “دعوة للاتحاد” الذي استمر على مدار 24 ساعة متتالية، حيث شارك في الحدث أكثر من 200 شخصية عالمية بارزة في ظل أزمة فيروس كورونا الراهنة، لتشمل كل من أوبرا وينفري وجوليا روبرتس وديباك شوبرا والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتم اختيار تطبيق 360VUZ كأحد أفضل تطبيقات الواقع الافتراضي على الهواتف الجوالة على مستوى العالم، حيث تم بث هذا الحدث المميز مباشرة على التطبيق بهدف توحيد الشعوب حول العالم من خلال نقل الأشخاص افتراضيًا وجمعهم معًا لتعزيز التواصل. وتم عرض البث المباشر على تطبيق 360VUZ بالاضافة الى أبرز منصات عرض الفيديوهات حول العالم والتي تضم كل من Facebook، وYoutube، وTwitch، وTwitter، والموقع الخاص بالحدث www.Unite.Us.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “يسعدنا المشاركة في هذا الحدث العالمي الضخم حيث تهدف 360VUZ من خلالها الى توحيد الشعوب معا لا سيما في هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم. وأضاف: “تسعى 360VUZ الى منح العالم تجربة مميزة من خلال منصة عرض الفيديوهات الخاصة بالتطبيق ومواكبة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات حول العالم”.

وتم عرض العديد من الدروس والعروض والمحادثات التي تهدف الى مواجهة تحديات جائحة covid-19 عن طريق الهام الجميع للخروج من الأزمة أقوى بالاضافة الى رفع قيمة أموال الإغاثة.

والجدير بالذكر، حصلت شركة 360VUZ مؤخرًا على تمويل بلغ قدره 5.8 مليون دولار أمريكي خلال جولة استثمارية والتي تضمنت مشاركة عدد من الشركات الاستثمارات الجريئة الرائدة، ليصل إجمالي استثمارات التطبيق إلى 7 مليون دولار خلال فترة زمنية وجيزة. وقد ساعدت الاستثمارات الأخيرة على ترسيخ مكانة 360VUZ كإحدى الشركات الناشئة التي تتمتع برأس مال جيد في مجال الإعلام والترفيه.

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يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

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نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، في مدينة دبي. ولدى الشركة مكاتب في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1163026/360VUZ_The_Call_ to_Unite.jpg