‫تطبيق شركة Shanghai Electric لممارسات السلامة البيئية في عمليات البناء لحماية بيئة دبي الطبيعية

وبصفتها الشريك الرسمي لجناح الصين في معرض إكسبو العالمي في دبي 2020، شاركت Shanghai Electric في بناء المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاواط. يغطي المشروع، الذي يتضمن محطة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) بقدرة 700 ميجاواط ومحطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط، مساحة تصل إلى 44 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 6,162 ملعبًا لكرة القدم. يتوسط محطة الطاقة الشمسية المركزة برجًا للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ويبلغ ارتفاعه 262 مترًا مما يجعله أعلى ارتفاع من نوعه في العالم، ومن المتوقع أن يوفر طاقة نظيفة لأكثر من 320,000 منزلًا في دبي فضلًا عن تقليص 1.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند الانتهاء منه.

كان الحفاظ على التنوع الحيوي الحالي أحد الاهتمامات الرئيسية لدى شركة Shanghai Electric عندما خططت أعمال البناء ونفذتها، كما إنها وضعت مجموعة من التدابير بمساعدة خبراء الحفظ والبيئة لتعزيز إدارتها البيئية وضمان سلامة النظام البيئي للنباتات والحيوانات. وخلال مرحلة التخطيط، أجرت Shanghai Electric عمليات مسح وأبحاثًا مكثفة حول موائل الحيوانات المحلية والنباتات، مما مهد الطريق لمشروع إعادة توطين الحياة البرية.

ومن خلال العمل مع مؤسسات حماية الحيوانات المحلية، شكلت Shanghai Electric فريقًا متخصصًا لدراسة سلوكيات الحيوانات وإيجاد حل فعال لتوجيه الحيوانات البرية خارج موقع البناء. وقرر الفريق بعد ذلك إقامة سياج في الموقع ووضع الطعام والماء في منافذ متباعدة على مسافة 200 متر لجذب الحيوانات وحتى يتمكنوا من نقلها بأمان إلى مناطق أخرى. وبهذه الطريقة، نجحت Shanghai Electric في حماية عدد لا يحصى من أنواع الحيوانات التي تعيش في دبي بما في ذلك السحالي والجمال وظباء السيف والثعالب.

وتقديراً لمساهمة شركة Shanghai Electric في حماية البيئة أثناء إنشاء مشروع دبي للطاقة الشمسية المركزة، دعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة (Emirates Environmental Group)، التي تعتبر أكبر منظمة غير حكومية تعمل على الحفاظ على البيئة في الإمارات العربية المتحدة، شركة Shanghai Electric للمشاركة في فعالية “من أجل إماراتنا نزرع” في عامي 2020 و2021، كما إنها زرعت ثماني أشجار من أشجار السدر في إمارة رأس الخيمة باسم شركة Shanghai Electric.

وصرح تشاو هوي، مدير مشروع دبي، قائلًا “يغطي مشروع دبي مساحة شاسعة من الأرض التي تُعد موئلًا للعديد من النباتات والحيوانات البرية، مما يُصعب من إجراءات الإدارة البيئية اللازمة للحفاظ على سلامة التنوع الحيوي المحلي. ولكن أخذ الفريق في الاعتبار جميع العوامل التي قد تشكل تهديدًا للحياة البرية، وبالتالي حاول الموازنة بين حماية النظام البيئي المحلي ومساعدة حكومة دبي في تحقيق محايدة الكربون بحلول عام 2050.”

علاوةً على ذلك، للوفاء بمسؤوليتها تجاه البيئة، نظرت شركة Shanghai Electric أيضًا في الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على الموارد وتقليل التلوث البيئي الناجم عن النفايات الناشئة عن أعمال البناء حيث جمع فريق شركة Shanghai Electric الزجاجات البلاستيكية والزجاجات والعلب وخراطيش الطباعة لإخضاعها لإعادة التدوير المركزي منذ بداية عمليات البناء، وفاق حجم العناصر المسجلة المُعاد تدويرها في عام 2021 مثيلتها في العام السابق بمعدل ثلاث أضعاف.

وباعتبارها شركة رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة، تعمل Shanghai Electric على إعادة تشكيل مزيج الطاقة العالمي من خلال تعزيز التنمية الخضراء، وفتح ثورة طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية لمواجهة تحديات المناخ العالمية. وبالتطلع إلى المستقبل، ستواصل شركة Shanghai Electric تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء، والاستفادة من منتجاتها النظيفة عالية الجودة لتسهيل عملية الانتقال العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة.