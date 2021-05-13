‫تصنيف هايسنس من بين أفضل 10 علامات تجارية صينية عالمية في تقرير براند زي للعام الخامس على التوالي

شنغداو، الصين، 13 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — في 10 أيار/مايو، وفي حدث أقيم في شنجن، أصدرت شركة كانتر بالتعاون مع غوغل تقرير براند زي الذي يصنف أفضل 50 شركة صينية مصنعة للماركات التجارية العالمية، حيث احتلت شركة هايسنس المرتبة السابعة، وهو أعلى تصنيف بين الشركات العاملة في قطاع الأجهزة المنزلية التي حققت أيضًا تصنيفا في القائمة. وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي لم يتم فيها إدراج هايسنس في هذه القائمة فحسب، بل التي صنفت فيها الشركة أيضًا بين الشركات العشر الأولى. في الوقت نفسه، احتلت هايسنس المرتبة الثامنة في قائمة براند زي للنجوم الصاعدة في الأسواق الناشئة، كما احتلت المرتبة الأولى بين المنافسين في قطاع الأجهزة المنزلية.

تصنيف كانتر براند زي لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية هو واحد من أكثر تقارير تصنيف العلامات التجارية إفادة وترقبا في العالم. استطلع تقرير العام 2021 أكثر من 860.000 مستهلك في 11 سوقًا، ما أدى إلى إصدار تقييم موثوق به يحدد بشكل موضوعي ويصنف العلامات التجارية الأكثر جاذبية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.