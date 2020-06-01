‫تصنيف ترينا سولار “الشركة صاحبة الأداء الأفضل” للوحدات الشمسية للمرة السادسة على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 31 مايو 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تصنيف شركة ترينا سولار المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”)، وهي شركة عالمية رائدة مزودة لوحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الكلية الذكية، بـــــ “الشركة صاحبة الأداء الأفضل” للوحدات الشمسية للمرة السادسة على التوالي في موثوقية وأداء المنتجات الممتازة من بين الشركات العالمية المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية من قبل مختبر بي في إيفوليوشن لابس (PV Evolution Labs – PVEL) المختبر الرائد والمستقل لقطاع المنتجات في صناعة الطاقة الشمسية.

وكانت ترينا سولار احدى شركتان فقط من بين كل المصنعين للوحدات الكهروضوئية في العالم اللتان حذيتا بهذا التصنيف للمرة السادسة على التوالي منذ تأسيسه.

ويستند هذا التصنيف إلى نتائج برنامج تأهيل المنتج المقدمة في بطاقة قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية للعام 2020 الصادرة عن PVEL وذلك بعد عمليات تفتيش في المصنع تمت في الـ 18 شهرًا التي سبقت العام 2020. ومع التركيز على تقييم أداء الوحدات الكهروضوئية من حيث التدوير الحراري والحرارة الرطبة والحمل الميكانيكي الديناميكي والتدهور المستحث المحتمل وملفات PAN وما إلى ذلك، تم تصميم برنامج تأهيل المنتج للاعتراف بشكل مستقل بالشركات المصنعة التي تتفوق على منافسيها في جودة المنتج ومتانته، وتزويد مشتري المعدات الكهروضوئية ومستثمري محطات الطاقة ببيانات الموثوقية والأداء المستقلة والمتسقة والتي تدعم الإدارة الفعالة للموردين.

وعلق تريستان إيريون لوريكو، رئيس وحدة الأعمال الكهروضوئية في PVEL : “يوضح الأداء المتسق في بطاقة قياس أداء الوحدة الكهروضوئية من PVEL التزام الشركة المصنعة بجودة المنتج. ومع طرح منتجات جديدة يجب على الشركات المصنعة الالتزام بالمعايير الصارمة لمراقبة الجودة للحفاظ على مستويات عالية من الموثوقية والأداء لمنتجاتهم. ويشرفنا أن نمنح لقب “الشركة صاحبة الأداء الأفضل” لترينا سولار مرة أخرى، ونتطلع إلى اختبار منتجات الشركة المستقبلية مع استمرارها في الابتكار.”

ومن جانبه علق ين رونغفانغ، نائب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار: “من المشجع أن يتم الاعتراف بترينا سولار كشركة ذات أداء عال للمرة السادسة على التوالي من قبل طرف ثالث موثوق ولديه مصداقية مثل PVEL . ترينا سولار لديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة التقنية ونحن ملتزمون بالاستدامة من خلال تقديم وحدات عالية الطاقة وعالية الكفاءة وعالية الأداء مع جودة وموثوقية مثبتتين.“

وأضاف رونغفانغ: “تمثل الطاقة الكهروضوئية حلاً ثابتًا ومستدامًا وطويل الأمد. ونحن نتطلع لنكون المورد المفضل للشركاء المحتملين وتوفير وحدات طاقة موثوقة وعالية الأداء لهم مثل وحدة فيرتكس والتي ستستمر في تسريع تبني الطاقة الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة تحسين تكاليف موازنة الأنظمة والتكلفة المسواة للكهرباء.”

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شرح الصورة: تم الاعتراف بشركة ترينا سولار كشركة ذات أداء عال للمرة السادسة على التوالي

حول ترينا سولار

ترينا سولار هي مزود عالمي رائد لحلول الطاقة الكهروضوئية الشاملة. وإذ تأسست في العام 1997، ترينا سولار تطور حلول الطاقة الشمسية الخاصة الذكية لمحطات الطاقة الكبيرة كما وللحلول التجارية والسكنية، وأنظمة تخزين الطاقة ووحدات الطاقة الشمسية. وبصفتها الشركة العالمية الرائدة المزودة لحلول الطاقة الشمسية المدمجة، تصدرت الشركة جهود الصناعة في مجال إنترنت الأشياء. وهي ملتزمة بأن تكون شركة رائدة عالمية في هذا القطاع الجديد والناشيء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com