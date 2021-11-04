ينتج بئر Fanye-1 ما يقارب 171 طنًا من الزيت الصخري يوميًا، ويحقق بذلك أعلى سجل إنتاج في الصين لبئر واحد للنفط الصخري.

ما يقارب 171 طنًا من الزيت الصخري يوميًا، ويحقق بذلك أعلى سجل إنتاج في الصين لبئر واحد للنفط الصخري. من المتوقع بناء طاقة إنتاجية تبلغ مليون طن من الزيت الصخري في السنوات الخمس المقبلة.

التقديرات الأولية لموارد النفط الصخري في المنطقة تبلغ 4 مليارات طن.

بكين، 4 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أبلغت الآبار الأربعة المخصصة للتنقيب عن النفط الصخري في المنطقة الاستكشافية الشرقية لحقل شينجلي النفطي التابع لشركة البترول والكيماويات الصينية (HKG: ( 0386، “Sinopec عن ارتفاع تدفق النفط في 3 نوفمبر، من بينها بئر Fanye-1 الذي حقق ذروة إنتاج يومي للنفط بلغ 171 طنًا، مسجلاً أعلى رقم قياسي في إنتاج النفط الصخري لبئر واحد في الصين.

اختراق استراتيجي في التنقيب عن النفط الصخري في حقل شنغلي للنفط، وقد أظهر الإنجاز القياسي الآفاق المشرقة للمنطقة للتنقيب عن النفط الصخري وتطويره. أبلغ حقل شنجلي النفطي عن الدفعة الأولى من الاحتياطيات الجيولوجية للنفط الصخري لتصل إلى 458 مليون طن حسب التوقعات الحالية. أظهرت التقديرات الأولية أن موارد النفط الصخري في المنطقة تصل إلى أكثر من 4 مليارات طن مما يمثل منطقة جديدة عمليًا لزيادة الاحتياطيات والإنتاج في شرق الصين.

الزيت الصخري هو المورد البترولي المخزن في المسام الدقيقة / النانوية لطبقات الصخر الزيتي. يقع الزيت الصخري الذي تم تطويره في حقل شنجلي النفطي على عمق يزيد عن 3000 متر عند درجة حرارة تصل إلى 170 درجة مئوية في مساحة تخزين أرق من الشعرة. إن الدرجة المنخفضة للتطور الجيولوجي، والكثافة العالية، والسيولة الضعيفة، وسيناريو التنمية الصعب، قد شكلت تحديًا للتقنيات بما في ذلك الحفر والتكسير.

لحل مشاكل التنقيب عن النفط الصخري وتطويره، ابتكر حقل شنجلي النفطي ثلاث تقنيات رئيسية لإزالة العراقيل. لقد أجرى أكثر من 40 نوعًا من أبحاث الزيت الصخري على مستويات مختلفة، بما في ذلك البرنامج الوطني للبحوث الأساسية في الصين (برنامج 973) والمشاريع الخاصة الكبرى، في العقد الماضي مثل:

إنشاء نموذج لتراكم الزيت الصخري وإثرائه في الأحواض القارية المعيبة لتطوير تقنية تقييم تحسين الزيت الصخري التي تكشف عن “أماكن اختباء” الزيت الصخري؛

تطوير تقنية حفر سريعة عالية الجودة باستخدام سوائل حفر اصطناعية لتمكين الحفر الفعال للآبار الأفقية التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر على أعماق تقل عن 3300 متر؛

تحقيق تقنية تكسير شبكة مدمجة متعددة المقاييس تسمح بتفريغ الزيت الصخري على مئات “الطرق السريعة” المصنعة على مستوى المليمتر.

في الوقت الحالي، تم تجهيز حقل شنجلي النفطي بالكامل للتنقيب الشامل وتطوير النفط الصخري. تعمل الشركة على تقنيات لأقسام أفقية أطول، وتطوير متعدد الطبقات وثلاثي الأبعاد ، وتطبيق نموذج “مصنع الآبار” بشكل مبتكر لتسريع إنشاء منطقة رائدة لتطوير الزيت الصخري على المستوى الوطني في حوض جيانغ القاري.

“تتمثل الخطوة التالية لحقل نفط سينوبيك شنجلي في مواصلة إجراء البحوث المتعمقة وتحسين القدرات الهندسية لدعم زيادة احتياطي النفط الصخري وإنتاجه على نطاق واسع. من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج النفط الصخري إلى مليون طن في السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز عائدات الإنتاج ومرونة أمن الطاقة في الصين “، أشار كونغ فانكون، مساعد رئيس سينوبك والمدير التنفيذي لحقل سينوبك شنغلي للنفط.

أبلغت شركة Sinopec أيضًا عن اختراقات كبيرة في مجال التنقيب عن الغاز الصخري، بما في ذلك إنشاء أول حقل غاز صخري كبير الحجم في الصين حقل غاز فولينج الصخري؛ اكتشاف أول حقل للغاز الصخري العميق في الصين، حقل Weirong للغاز الصخري، والذي وصلت المرحلة الأولى منه إلى طاقة إنتاجية تبلغ مليار متر مكعب في عام 2020؛ بالإضافة إلى بئر التنقيب عن الغاز الصخري الرئيسي دونغي ديب 2 في حوض سيتشوان الذي تم اختباره لإنتاج 412000 متر مكعب من الغاز الصخري عالي الجودة يوميًا وحقق إنجازًا مهمًا في استكشاف الغاز الصخري فائق النعومة على عمق يزيد عن 4000 متر.

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