‫تروفي تاون هاوس هو أعجوبة منطقة أبر إيست سايد

نيويورك، 18 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — استحوذ على اهتمام متابعي إنستغرام من جيل الألفية، وهواة البناء، وعشاق الشوارع، والمحافظين على الهندسة المعمارية، وأولئك الذين ما زالوا محاطين بمدينة نيويورك، وهو أكثر منازل مانهاتن استهدفًا للسوق التي تم تصويرها في 163 إيست شارع 64.

هذا التذكار المذهل هو أحد أكثر المعالم التي لا تُنسى في أبر إيست سايد. بنظرة واحدة ستقع في حب نيويورك من جديد بجمال هذه المنطقة.

بفضل مزيجها الرائع من التجارة والثقافة، تُعرف نيويورك في جميع أنحاء العالم بأنها قمة الحياة الحضرية الراقية، ولطالما خدمت المنازل الريفية كرموز للمكانة الفاخرة.

الآن، مع عودة المعيشة إلى المنزل الريفي، يعد هذا المنزل المستقل في فرساي أحد أفضل وأجمل المشتريات في مانهاتن.

تقع بعض أرقى قصور التاون هاوس في نيويورك في الجانب الشرقي العلوي (أبر إيست سايد). يقع بين قصرين باللونين البني والرمادي في الطابق 64، يقف أكثرها فخامة – قصر فرساي كين لوب – منزل مستوحى من الطوب على الطراز الجورجي الجديد يمتد على عمق 90 قدمًا.

لوب (Laub)، عملاق صناعة العقارات شبه المتقاعد، عاش في القصر لمدة 35 عامًا. إنه يبيع الآن منزله الريفي الثمين للتركيز على مؤلفاته الموسيقية. “إنها نيويورك، يا صديقي القديم” يمكن مشاهدة عرض رائع ومحتفل قام بإنشائه بطولة كلينت هولمز المرشح لجائزة جرامي، هنا https://www.newyorkoldfriend. com/ .

يمثل بيع هذا المنزل المستقل فرصة شراء لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، خاصة لأولئك الذين يتحمسون للحصول على عقارات فاخرة في مدينة نيويورك بأسعار مناسبة للغاية.

يعد منزل فرساي المستقل من نوع تاون هاوس منزلًا له تاريخ وقائمة كبيرة من الضيوف، بما في ذلك بوب هوب وليزا مينيلي وآلان ثيك وزيارات من أفضل العقارات والمسرح والفنون.

تتشابك حياته وتأثيره وإبداعه مع المنزل مثل ستيفن بوسي الذي قام بتكليف أعمال خشبية أصلية على أرضية غرفة البار الخاصة به. المنزل أكثر من مجرد قصر، إنه عمل من تأثير الرسم الفني والإبداع، بمساعدة المصمم رونالد بريك، من مجموعة متنوعة من المصادر المنعكسة في أرضية غرفة البار الخاصة به المصنوعة من الخشب الأصلي بوسي (Pusey) إلى إنشاء ردهة بسقف لاليك (Lalique) الزجاجي للكون وخمسة استثنائية- أرضية غرفة الاستقبال مع ألواح خشب الصنوبر الأصلية من عام 1872. يحتوي الطابق الثاني على أربعة ثريات من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهي فرنسية وفينيسية وروسية. تقدم غرفة الموسيقى نسخًا طبق الأصل من أعمال فراغونارد (Fragonard) الفنية من متحف فريك (Frick Museum).

تفاصيل مميزة ومفصلة في جميع الأنحاء، واجهة مذهلة من الحجر الجيري والطوب الأحمر مع ما يقرب من 1,325 قدمًا مربعًا من حقوق الهواء غير المستخدمة، مما يجعل هذا المنزل الريفي مهيأ للجيل القادم للحصول على منزل إلى الأبد. يوفر هذا التاون هاوس الرائع من العصر الجورجي الجديد أناقة خالدة، ومساحات معيشة رائعة، وحرفية عالية، مع الأمان والخصوصية التي لا يوفرها سوى منزل مستقل.

يُشار إلى أنه أحد أكثر منازل التاون هاوس تميزًا في نيويورك والذي تم بناؤه في عام 1872 من قبل المهندس المعماري المرموق جون جي براغ، ويمتد 163 إيست شارع 64 على مساحة 8,000 قدم مربع. يتضمن 15 غرفة ضخمة فائقة الأناقة بألواح أرضية رائعة بعمق 90 قدمًا، وسقف مرتفع في جميع الأنحاء، وتفاصيل معمارية أصلية بالكامل، وأجنحة مكونة من 5 غرف نوم، وثمانية مدافئ للعمل، وخمسة حمامات كاملة، وثلاث غرف تجميل، أرضية ردهة راقية مقاس 90 × 20 قدمًا، ردهة فريدة من نوعها تم تصنيعها بواسطة لاليك لتوفير إضاءة داخلية مذهلة، ومصعد خاص يخدم جميع المستويات بما في ذلك حديقة السطح المصممة على الطراز الأوروبي، ومكتبة الصنوبر الإنجليزية الأصلية التي يعود تاريخها إلى عام 1872، بار فخم وأكثر.

ما وراء المدخل الخاص المسور، يتم الترحيب بالمرء في الفناء الأمامي الأنيق بمدخل خدمة منفصل ورصيف مشع حراري وخطوات داخل بهو دخول مناسب وفاخر. إلى جانب حديقة السطح التي تشبه الذيل الخيالي، ينضح المنزل بالتطور الأنيق والمكونات التي لا نهاية لها لإنشاء منزل أحلامك.

19,500,000 دولار أمريكي

15 غرفة | 5 غرف نوم | 8.5 حمامات | 8,000 قدم مربع | 20 قدمًا عرضا | 20 قدم عمقا. | معرف الويب 1830410 | الفيديو: 163 إيست شارع 64 https://www.youtube.com/watch? v=9nvQqyjU2kE

شركة نيست سيكرز انترناشيونال

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مندوب مبيعات عقاري مرخص

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خايمي ريتشيشي

مندوب مبيعات عقاري مرخص

جوال: ‎516–749–5242

البريد الإلكتروني: JaimeR@ nestseekers.com

505 بارك أفينيو نيويورك، نيويورك 10022

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