شينجن، الصين، 24 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — في مؤتمر هواوي كونكت 2021، أعلنت هواوي عن إطلاقها سبورة IdeaHub Board Edu، وهو نموذج جديد تمامًا من سلسلة منتجات التعاون الذكي “Intelligent Collaboration“. جاء الإعلان عن المنتج الجديد المصمم لدعم رقمنة التعليم والمكتب الذكي خلال منتدى عبر الإنترنت تم بثه حول العالم. هذا ويتميز المنتج بمجموعة من الوظائف التي تمت ترقيتها بما في ذلك السبورة الذكية والعرض عن طريق الإسقاط اللاسلكي الذي يسهل الانتقال من التعاون في وضع عدم الاتصال إلى التعاون عبر الإنترنت.

تلعب سلسلة منتجات سبورة IdeaHub من هواوي دورًا مهمًا في تسهيل التعليم الرقمي، حيث تلبي احتياجات المؤسسات لإنشاء فصول دراسية رقمية وتعاونية، وتقديم بيئة تعليم مختلط. توفر الشاشة التفاعلية بدقة 4K للمستخدمين تجربة بصرية غنية بدقة عالية وألوان حقيقية. تعمل التقنية الضوئية المقاومة للضوء الأزرق على حماية عيون المستخدمين دون التسبب في تلألؤ اللون أو حدوث الألوان الزاهية. كما أن الترابط البصري يجعل من الكتابة على السبورة البيضاء عملية أكثر سلاسة.

كما شارك أعضاء فريق التعاون الذكي في هواوي أمثلة على تجربة المستخدم التي تمت ترقيتها. تتيح تحديثات البرامج الجديدة للمستخدمين مشاركة محتوى السبورة البيضاء أو إزالته بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) وقفل الشاشة الكبيرة عند الحاجة. كما سلطوا الضوء على أداة التحكم في سبورة IdeaHub، التي تتيح للمستخدمين التحكم عن بُعد وبحرية في الكاميرا والميكروفونات ومكبرات الصوت دون الانتقال إلى الشاشة الكبيرة.

وفي حديثه أمام المنتدى، صرح السيد بان يونغ، نائب رئيس قسم الرؤية الذكية وتسويق ومبيعات حلول التعاون الذكي، في مجموعة شركة هواوي للأعمال “Huawei Enterprise Business Group”، قائلًا إنه “في معظم المؤسسات، تُتخذ القرارات الرئيسية وتُولد الأفكار الكبيرة في الاجتماعات، ولذا صُممت سلسلة سبورة IdeaHub من هواوي مع وضع ذلك في الاعتبار، مما يمكّن المؤسسات من بناء مركز تعاون رقمي سريعًا والحفاظ على تواصل فعال مع فرق العمل المنتشرة في مواقع مختلفة”. يوفر حل الفصل الدراسي الذكي من هواوي (Huawei Smart Classroom Solution) مع منتجات سلسلة سبورة IdeaHub الأساسية ثلاثة سيناريوهات رئيسية للاستخدام وهي: الفصل الدراسي الرقمي، والفصول الدراسية التعاونية، وبيئة التعلم المختلط، بما من شأنه تلبية متطلبات التدريس والتعلم في سيناريوهات مختلفة وإطلاق العنان لقوة التعليم الرقمي.

كما أن الوظائف المتنوعة التي تتمتع بها سبورة IdeaHub من هواوي تجعلها مناسبة للاستخدام في قطاعات أخرى، منها قطاعات الرعاية الصحية، والتمويل، والطاقة، وما إلى ذلك؛ والجدير بالذكر أن جامعة كوزمينسكي البولندية قد نشرت مؤخرًا فصولها الدراسية الذكية القائمة على استخدام سبورة IdeaHub، مما يُشير إلى مساهمتها في إثراء تجربة التعلم الرقمي.

مع تبني مختلف المجالات “الوضع الطبيعي الجديد”، فقد أصبح تسريع الرقمنة أولوية رئيسية. تم تصميم منتجات سلسلة سبورة IdeaHub من هواوي لمساعدة المؤسسات على تجاوز التحديات التي تواجهها ودفع أعمالها نحو التقدم.