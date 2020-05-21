‫تدشين قناة تلفزة للأطفال في كينيا – أكيلي كيدز !

نيروبي، كينيا، 21 من مايو 2020 /PRNewswire/ — قامت شبكة أكيلي في 31 من مارس 2020 بتدشين أكيلي كيدز!، القناة المتلفزة الأولى المجانية للأطفال لتقديم برامج تعلم تخيلية تجمع بين ثقة الآباء وإفادة الأطفال. تبث أكيلي كيدز! رقمياً إلى أجهزة التلفزة وأجهزة الهواتف المتحركة وعلى شبكة الإنترنت.

في معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال جيسي سوليل، الرئيس والمؤسس المشارك، إن تدشين القناة يأتي تتويجًا لمفهوم تشكّل على مدار 8 سنوات تقريبًا وجهود مضنية شهدت توجه شبكة أكيلي إلى قطاع البث المزدهر في كينيا.

وأضاف: ”لقد خططنا لتدشين القناة في 31 من مارس 2020، لكن مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال وأولياء الأمور في المنزل، عرفنا أنهيجب علينا الوفاء بذلك التاريخ. تعين علينا التسريع في مواجهة جائحة كوفيد-19، بحيث تستطيع العائلات بأنحاء الدولة الوصول إلى محتوى تعليمي مجاني وملهم”.

ووجه السيد/ سوليل الشكر إلى هيئة الاتصالات على موافقتها التنظيمية التي سمحت لقناة أكيلي! بدخول السوق الكينية، ما يوفر محتوى الأطفال لصناعة البث والجمهور الكيني.

وأردف السيد سوليل قائلاً: “لقد تغلب فريقنا الكيني على عقبات جمة اعترضت عملية التدشين، وما كنا لنتمكن من ذلك بدون الدعم الهائل من هيئة الاتصالات الكينية ومجموعة الشبكات الأفريقية ومركز بيانات شرق أفريقيا وليكويد تيليكوم، لا سيما مؤسستنا الاستثمارية الرائدة؛ مؤسسة ذا كايز.

وقال خيلين ناثواني، مؤسس مؤسسة ذا كايز: “لا نستطيع التقليل من أهمية الترفيه.فقناة أكيلي كيدز! يمكنها أن تضفي تحسينات كبيرة على محتوى الطفل، ومن ثم نتائج الحياة لاحقًا، لملايين الصغار الكينيين. نشعر بعظيم الفخر لما بذله جيف وجيسي والفريق من جهود مضنية لبدء البث”.

قناة أكيلي كيدز! مجانية ومتاحة على StarTimes/PANG Channel 105 ويمكن مشاهدتها مجانًا على أجهزة التلفزة الرقمية وبعض الأجهزة الفوقية إلى جانب البث المباشر على الموقع الإلكتروني https://akilikids.co.ke (في كينيا فقط).

وصرح جيف شون الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك قائلاً: “هدفنا هو إنتاج 40% من برامجنا محليًا على مدار السنوات الثلاث التالية. ولدينا بالفعل بعض البرامج المحلية الرائعة الجاري تطويرها”.

وأردف: “لدينا فريق متميز في نيروبي، ومع تنامي أعداد مشاهدي أكيلي كيدز!، سوف تتنامى كذلك قدرتنا على إعداد وبث برامج الأطفال الأكثر تأثيرًا في كينيا. نسهم كذلك في نمو اقتصاد كينيا المبتكر من خلال العمل مع مجموعة هائلة من الكفاءات هنا لإنشاء برامج تخيلية ملهمة للأطفال.

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