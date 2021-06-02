‫تجميع منصة لوكوس (Locus) لما يصل إلى 50 مليون دولارًا في تمويل السلسلة C بقيادة شركة جي آي سي (GIC) وذلك بمشاركة شركة كوالكوم فنتشرز (Qualcomm Ventures) والمستثمرين الحاليين

-من المقرر أن تستثمر منصة لوكوس هذه الأموال للتركيز على مجالات الابتكار والتوسع الجغرافي وتوسيع نطاق الفريق

سان فرانسيسكو، 2 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت منصة لوكوس، وهي منصة جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة قرارات سلسلة التوريد، اليوم أنها جمعت ما يصل إلى 50 مليون دولارًا في عملية تمويل السلسلة C التي تأتي تحت قيادة جي آي سي، صندوق الثروة السيادية السنغافوري، وذلك بمشاركة شركة كوالكوم فنتشرز ذ.م.م. والمستثمرين الحاليين شركة Tiger Global وشركة Falcon Edge. وشارك في هذه المرحلة أيضًا مستثمرون ممولون مشهورون، وهم أمريش راو، الرئيس التنفيذي لشركة Pine Labs، وكونال شاه، الرئيس التنفيذي لشركة Cred، وراجو ريدي، مؤسس شركة Sierra Atlantic، وديب دييب سينغوبتا، الرئيس السابق والعضو المنتدب لشركة SAP في جنوب آسيا.

ومن المقرر أن تستثمر منصة لوكوس الأموال بشكل كبير لغرض تحسين الرقعة الجغرافية وبناء فريق البحث والتطوير التابع لها لتوسيع خط الإنتاج.

وذكر نيشيث راستوجي، الرئيس التنفيذي لمنصة لوكوس قائلاً “تتيح لنا الجودة ورأس المال الصبور التركيز على البحث والتطوير الرائدين، مما يساعدنا على تقديم قيمة استثنائية طويلة الأجل لعملائنا، إزاء التحسينات التدريجية. فضلاً عن أننا سنقوم بتوظيف المزيد من حاملي الدكتوراة في فريق علوم البيانات لدينا ونتطلع إلى مضاعفة براءات الاختراع الخاصة بنا بحلول عام 2022”.

تستخدم منصة لوكوس التعلم الآلي المتعمق وخوارزميات الملكية لتقديم حلول سلسلة التوريد الذكية للعملاء. وقد أفضت الحلول القابلة للتطوير التابعة للمنصة إلى توفير ما يزيد عن 150 مليون دولارًا فيما يتعلق بالتكاليف اللوجستية، وخفضت المسافة المقطوعة إلى ما يزيد عن 70 مليون كيلومترًا، وما يزيد عن 17 مليون كيلوجرامًا فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) للعملاء في مختلف القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والبقالة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية المعبأة (CPG)/السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، والخدمات المنزلية، والتوصيل إلى المنازل، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالجهات الخارجية (3PL)، والنقل، والتوزيع بين الشركات (B2B).

تعمل منصة لوكوس مع كبار العملاء عبر أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وأوروبا وشبه القارة الهندية، ولديها مقرات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وإندونيسيا وفيتنام وألمانيا.

وقد توسعت هذه الفترة في الأمريكتين، حيث عززت ريادتها مع خبراء هذا المجال مثل والتر هيل، نائب أول للرئيس لدى مجال الأعمال (الأمريكتان)، ومايكل دي بارميت، نائب الرئيس لدى قسم نجاح العملاء. وقد عمل هيل سابقًا لدى شركة Project44 وشركة BluJay، بينما كان يعمل بارميت لدى شركة 3GTMS وشركة Manhattan Associates.

أضاف راستوجي قائلاً “في هذا المنعطف، أود أن أشكر جميع عملائنا على وضع ثقتهم بنا وكونهم شركاء لنا في مجال الابتكار. وإنه لمن دواعي سرورنا معرفتنا بأننا قد أضفنا قيمة إلى سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية الخاصة بكم، ونتطلع الآن نحو توسيع دائرة الدعم لعملائنا عبر التوسع والانتشار عالميًا. فبخلاف المناطق التي نتواجد فيها على أرض الواقع، فإننا نعمل على تعزيز استثماراتنا بقوة في أمريكا اللاتينية وترسيخ تواجدنا هناك.” “كما أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق عمل لوكوس على الجهود العظيمة المبذولة يومًا بعد يوم، وآمل أن نتمكن من إظهار امتناننا من خلال خلق ثروة كبيرة من شأنها تثمين جميع جهودهم.”

وقد صرحت فارشا تاجاري، أحد كبار مديري شركة كوالكوم للتكنولوجيا (Qualcomm Technologies, Inc.)، ومدير إداري لدى كوالكوم فنتشرز قائلة “تعمل مجموعة منتجات لوكوس الذكية على تحسين كفاءات سلسلة التوريد باستخدام التعلم الآلي لتقديم التتبع الآني ورؤى لتنفيذ عمليات الميل الأخير بنجاح”، وأضافت “نحن متحمسون للاستثمار في لوكوس لتمكين الدعم اللوجستي باعتباره إحدى الخدمات ودعم رحلتهم ليصبحوا رائدًا عالميًا في أتمتة عمليات الميل الأخير.”

والجدير بالذكر أن الشركة قد جمعت في وقت سابق 30 مليون دولارًا عبر مراحل متعددة.

نبذة عن لوكوس:

تعتبر لوكوس منصة تقنية تستخدم التعلم الآلي وخوارزميات الملكية لأتمتة قرارات سلسلة التوريد المعقدة، كما توفر من خلال حلول سلسلة التوريد الذكية الخاصة بها رؤية شاملة، وتمكّن المؤسسات من تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال إحكام السيطرة على التكاليف، وتنظيم تجربة العملاء، وتقليل التأثير البيئي.

علاوةً على ذلك، تشمل الحلول القابلة للتطوير التي توفرها منصة لوكوس تحسين المسار من خلال اختيار مسار يتسم بفعالية التكلفة، والتتبع الآني والتحليلات، وتحسين المبيعات لبلوغ الحد الأمثل، والتخطيط الإقليمي، وتخصيص المركبات، وتصميم الشبكات. ووفرت المنصة الجاهزة للمستقبل الخاصة بنا ما يزيد عن 150 مليون دولارًا فيما يتعلق بالتكاليف اللوجستية، وخفضت المسافة المقطوعة إلى ما يزيد عن 70 مليون كيلومترًا، وما يزيد عن 17 مليون كيلوجرامًا فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة للعملاء مثل، نستله (Nestle)، وموندليز (Mondelez)، ويونيليفر (Unilever)، وبيج باسكيت (BigBasket)، وبلودارت (Bluedart)، وبوكالاباك (Bukalapak)، ومجموعة تاتا (Tata Group)، وغيرهم الكثير.

وتتمتع الشركة بالقدرة على القيام بعمليات التسليم عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا ونيوزيلندا، وشبه القارة الهندية. يُرجى زيارة www.locus.sh لمعرفة المزيد أو متابعتنا على لينكد إن !

نبذة عن شركة جي آي سي:

جي آي سي هي شركة استثمار عالمية رائدة تأسست عام 1981 لإدارة احتياطي النقد الأجنبي لسنغافورة وتأمين المستقبل المالي لسنغافورة. وبفضل كونها مستثمرًا يستثمر الأموال في السوق في وقت مبكر وبشكل متكرر وعلى أساس استراتيجية استثمار القيمة على المدى الطويل، تتميز شركة جي آي سي بوضعها الفريد الذي يمكنها من الاستثمار عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك العقارات، والأسهم الخاصة، وأسهم رأس المال والإيرادات الثابتة. تمتلك هذه الشركة استثمارات في أكثر من 40 دولة وتستثمر في الأسواق الناشئة لأكثر من عقدين، ويقع المقر الرئيسي لها في سنغافورة، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 1,700 موظف في 10 مكاتب في المدن المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول شركة جي آي سي، يُرجى زيارة www.gic.com.sg أو متابعتنا على لينكد إن .

نبذة عن كوالكوم فنتشرز:

لطالما قامت كوالكوم فنتشرز، التي تباشر أعمالها من خلال شركة كوالكوم فنتشرز ذ.م.م. أو الكيانات التابعة لها، باستثمارات استراتيجية في شركات التقنية التي لديها القدرة على تغيير عالمنا بشكل كبير منذ عام 2000. وبصفتنا مستثمرًا عالميًا، نتطلع إلى مساعدة رواد الأعمال في بناء أعمال ثورية تعيد تشكيل العالم من حولنا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.qualcommventures. com .

للتواصل الإعلامي:

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