شنجن، الصين، 17 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — احتفلت هونر وهي مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية اليوم بإنجاز رئيسي للعلامة التجارية – الانتهاء بنجاح من عامها الأول كعلامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا المتميزة. راجعت هونر جنبًا إلى جنب مع أكثر من 180 مليون صديق وشريك في المجال رحلتها وإنجازاتها في عام 2021.

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة هونر للأجهزة المحدودة (HONOR Device Co. Ltd): “بفضل دعم أصدقائنا وشركائنا على مدار العام الماضي، تمكنت هونر من الوفاء بوعدنا بمساعدة المستهلكين على تجاوز وتوسيع علامتنا التجارية لتوفير كل من التكنولوجيا المتميزة والتي يمكن الوصول إليها لمجموعة أوسع من المستخدمين.” وقال أيضًا: “أنا فخور جدًا بالإنجازات التي حققناها في هذا المجال نتيجة لتفاني زملائي وشغفهم والتعاون مع شركائنا الرائدين في السلسلة العالمية.” لقد كان رائعًا بالفعل أن نرى كيف نشكل مستقبلًا مشتركًا معًا.”

تتطور لتصبح علامة تجارية عالمية مميزة للتكنولوجيا

تتمثل إحدى أولويات هونر حيث أنها تتحول إلى علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا في خلق عالم ذكي جديد للجميع من خلال تقديم ابتكارات وطرق جديدة باستمرار للناس للاتصال.

أدى إدخال تقنية شبكة اتصالات الجيلين الخامس والسادس إلى تحسين كمية المعلومات التي يمكن نقلها بشكل كبير. لقد وفرت قوة معالجة الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير محدودة للخيال تفتح حقبة جديدة من الاتصال البيني وتجعل التكامل بين العالم المادي والعالم الافتراضي ممكنًا للجميع. لدعم خلق عالم ذكي للجميع، قدمت هونر “تعاون متعدد الشاشات من هونر” في عام 2021 يتميز بتكنولوجيا لمجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام ويدمج استراتيجية HONOR 1 + 8 + N. تتيح إمكانيات الاتصال البيني القوية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات وسماعات الأذن والشاشات الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية من هونر الاتصال معًا بسلاسة لدعم التدفق المستمر لمزيد من الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، أمضت هونر العام الماضي في تطوير علاقات تعاون استراتيجية مع شركائها في سلسلة التوريد العالمية وأقامت أكثر من 30 شراكة مع كبار الموردين بما في ذلك أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)وإنتل (Intel) وميديا تيك (MediaTek) ومايكروسوف وكوالكوم (Qualcomm). أطلقت هونر ماجيك بوك 16 في نهاية سبتمبر وستتم ترقيته إلى مايكروسوفت ويندوز 11 الجديد بدءًا من ديسمبر، وهو يتيح للمستخدمين إدارة سير العمل بكفاءة وتعزيز إنتاجيتهم بفضل ميزة التعاون متعدد الشاشات التي تعرض شاشة الهاتف الذكي والملفات على الكمبيوتر المحمول (اللاب توب). بالتطلع إلى عام 2022، ستواصل هونر رحلتها لخلق عالم ذكي جديد للجميع من خلال إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة مليئة بالميزات الرائدة.

إطلاق منتجات مبتكرة لمجموعة أكبر من المستهلكين

أدخلت هونر أول منتج عالمي لها في عام 2021 مع إطلاق هونر 50 في نهاية أكتوبر. هونر 50 مزود بقائمة خدمات جوجل للجوال وهي أول هاتف ذكي يميز منصة جوال كوالكوم سناب دراغون .778G فضلا عن ذلك، يزيد تصميم هونر 50 المذهل وإمكانات التدوين المبتكرة من معايير الهواتف الذكية في هذه الفئة. أدى إطلاق هونر 50 إلى زيادة تواجد هونر إلى أكثر من 40 دولة حول العالم إلى جانب دعم شبكة توزيع عالمية قوية بما في ذلك تجار التجزئة والمشغلين البارزين مثل أمازون واسبرينيت وفناك وأورنج وتيلسيل وتليفونيكا وفودافون مثل وكذلك المتاجر المملوكة لشركة هونر في روسيا وماليزيا وبيرو.

قال تشاو: “من خلال القنوات على الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، تمكنا من توسيع عروضنا لتشمل مزيد من المستهلكين.” “نحن ممتنون لثقة شركائنا من البائعين بالتجزئة وشركات الشحن حول العالم ونتطلع إلى تقديم المزيد من المنتجات معًا في عام 2022. وقبل أن نودع عام 2021، يسعدني أن أشارك اليوم إعلان إطلاق منتج نهائي. سنطلق إضافة جديدة إلى سلسلة أكس الشهيرة هونر إكس 30 هذا الشهر في الصين.”

يتميز هونر إكس 30 بشاشة عرض غامرة تبلغ 120 هرتز ويتميز بشاشة مقاس 6.81 بوصة مع حواف جانبية ضيقة للغاية مقاس 1.05 مم. من الداخل، يأتي مزودًا ببطارية 4800 مللي أمبير في الساعة للإنتاجية طوال اليوم، وهو أخف وزنًا وأقل سمكًا من الجيل السابق، حيث يزن 189 جرامًا فقط ويبلغ قياسه 8.05 ملم فقط. مدعومًا بكوالكوم سناب دراغون 695 منصة موبايل الجيل الخامس، يقدم هونر إكس 30 أداء وحدة معالجة مركزية أفضل بنسبة 15% وأداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 30% مقارنة بالإصدار السابق. يتوفر هاتف هونر إكس 30 اعتبارًا من 16 ديسمبر، وسيبدأ سعره من 1499 رنمينبي.

للاحتفال بإنجازات العلامة التجارية لعام 2021، طورت هونر مقطع فيديو قصير عن رحلتها لأصدقائها وشركائها: hihonor.com

الافتخار بمرونة المجتمع العالمي وإيجابيته وإبداعه

دعمت هونر واستلهمت مواهب تصميم عالمية لأعوام عديدة لاستكشاف تداخل الفن والتكنولوجيا. استضافت العلامة التجارية مؤخرًا مسابقة التصميم العالمي للمواهب لهونر لعام 2021 وهي مسابقة عالمية تميز الإبداع المتميز والمساهمات الفنية للمصممين من جميع أنحاء العالم. تلقت المسابقة 5000 مشاركة تضمنت أعمالًا فنية آسرة من مصممين في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأظهرت كيف يمكن للفن والتكنولوجيا أن يندمجوا معًا لإنشاء روائع حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت العلامة التجارية الحصول على جوائز HONOR Magic Moments Awards الناجحة وهي مسابقة تشجع الناس على استكشاف جمال العالم من حولهم من خلال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بالهاتف الذكي بالإضافة إلى توفير منصة تبادل عالمية للمصورين المتحمسين لمشاركة مهاراتهم. في 70 يومًا فقط، تم تقديم أكثر من 200 ألف صورة ضمن ثمانية أفكار للمسابقة.

وبينما تحتفل هونر بالتغلب على التحديات الخاصة بها لتقديم اختراقات في المجال هذا العام، أرادت العلامة التجارية أن تستغرق وقت بسيط للاحتفال بالأشخاص الملهمين من جميع أنحاء العالم الذين انتصروا في مواجهة الشدائد على الرغم من أن عام 2021 كان عامًا صعبًا. كشفت العلامة التجارية عن فيديو HONOR Your Smile الخاص بها الذي يحتفل بمرونة الناس في جميع أنحاء العالم التي أظهروها على مدار العام والمتعة التي يمكن أن تجلبها ابتسامة بسيطة إلى حياة الناس. يمكنك الاطلاع على فيديو HONOR Your Smile على hihonor.com.

نبذة عن هونور

تأسست هونر في عام 2013، وهي مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية. إنها مكرسة لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتخلق عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. من خلال التركيز الثابت على البحث والتطوير، فهي ملتزمة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر عن طريق منحهم حرية الإنجاز والقيام بالمزيد. تقدم هونر مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات هونر المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هونر عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو مراسلة البريد الإلكتروني newsroom@hihonor.com

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