‫تتصدر بورش، وميلت لايف، وسي في إس هيلث، وديفيد هورساجر العناوين الرئيسية لقمة SAFe® في 27/سبتمبر- ا/10

تركز أجندة 2021 على مرونة الأعمال المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي في عصر ملئ بالاضطرابات الثورية

بولدر، كولورادو، 10 / سبتمبر/2021/PRNewswire/ — أعلنت Scaled Agile, Inc مزود SAFe®، والرائدة عالميا في مرونة الأعمال عن التشكيلة الكاملة من المتحدثين، والنقاط الأساسية المتعلقة ب أOnline 2021 Global SAFe Summit . يمثل الحدث الذي تستمر فعالياته ليومين أكبر تقارب عالمي للمتخصصين في SAFe ورواد الفكر الصناعي المهتمين بتسريع التحول الرقمي، والتنافس في السوق سريع التطور.

وقد سجل ما يزيد عن 1500 شخص من الشركات العالمية الرائدة في هذا الحدث الذي يُعقد فيما بين 27/سبتمبر- وحتى 1/أكتوبر في ثلاث مناطق زمنية: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا وسوف يقدم ما يزيد عن 50 متحدث النقاط الرئيسية، والمحادثات التقنية، وقصص العملاء من بورش، وسي في إس هيلث، ودويتشة تيليكوم، وكايزر بيرمينانت، وتي في جلوب، و زد كي إتش، ونورث روب جرومان، والقوات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تتضمن النقاط الرئيسية:

— The Trust Edge™: كيف يقود كبار القادة والمنظمات نتائج الأعمال اعتمادً على الثقة- – يشارك المؤلف الأكثر مبيعا، ديفيد هورساجر أعماله بشأن الثقة، وسبب اعتبارها عاملا أساسيا لفرق عمل أجايل، والأعمال، وكيفية استخدامها كتعزيز قوي لأي من شركات SAFe.

— تصميم المستقبل الرقمي في بورش يتشارك كلا من المديران التنفيذيان في بورش ماتياس أولبريش، و الدكتور أوليفر سبفيرت كيفية تجمعت الاتجاهات المنفصلة لهندسة المركبات ووتكنولوجيا المعلومات لإعادة تصور السيارات الرياضية في المستقبل.

— CVS Health #OneStepCloser – كيف تعاملت سي في إس هيلث مع الاضطراب الضخم من خلال استجابتها الضخمة والمتطورة لكوفيد 19

— رحلة SAFe – The MetLife Agile المذهلة – تتيح SAFe Fellow Cgeryl Crupi منهجا دقيقا لتطبيق SAFe في مساحات كبيرة من المؤسسة

— الإبحار في المستقبل من خلال تدفق قيمة مرونة الأعمال – يكشف مؤسس SAFe، دين ليفنجويل منهجا فريدا للشركة يساعد الشركات في رحلة تحولها.

التسجيل متاح الآن علىglobal.safesummit.com.

حول Scaled Agile, Inc

تعتبر Scaled Agile, Inc مقدم SAFe® ، رائدة عالميا في مجال مرونة الأعمال. من خلال التعليم، والشهادة، وشبكة الشريك العالمية، والمجتمع المتطور لأكثر من 800000 من المتخصصين المدربين، تساعد Scaled Agile الشركات في تحقيق المرونة في ثقافتهم، ومن ثم سرعة تحديد وتقديم قيمة العملاء، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتحسين نتائج الأعمال. تعرف على المزيد من خلال scaledagile.com.

فيديو- https://mma.prnewswire. com/media/1611820/summitpromo. mp4

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1611723/ 2021_Global_Summit_Social_Reg_ Open_Dates.jpg