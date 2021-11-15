غلاسكو، اسكتلندا, 15 نوفمبر 2021 /بي ار نيوزواير/ – تتشارك جمعية 2000-Watt Smart Cities وACTUAL ومعهد Peace Innovation في لاهاي للعمل مع المدن في جميع أنحاء العالم ومساعدتها على تسريع انتقالها إلى اقتصاد خالِ من الكربون. وستكشف هذه الهيئات عن أول دراسة حالة في بداية الربع الأول من عام 2022، لتكون بمثابة نموذج للمدن في جميع أنحاء العالم.

تقدم جمعية 2000-Watt Smart Cities Association، التي تؤدي مهامها بالاعتماد علىجمعية 2000-Watt و شهادتهاالتابعة للمعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزيورخ في سويسرا في 40 موقعًا إطارًا لـ 2000-Watt Smart Cities حول العالم. GreenCity Zurich ، التي صممها رئيس الجمعية أندرياس بينكرت، مثالًا رئيسيًا على أول حي أخضر خالٍ من الكربون في العالم.

تعمل منصة ACTUAL على تمكين القادة في مختلف الصناعات للعمل على أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) الخاصة بهم ووضع مسار نحو إحداث تغيير حقيقي من خلال مجموعة أدوات رقمية فريدة من نوعها.

يتمركز معهدPeace Innovation في لاهاي، من خلال التعاون بين مختبر Peace Innovation في ستانفورد ومدينة لاهاي، عند ملتقى التصميم السلوكي والتكنولوجيا والابتكار والأعمال. ويختص المعهد في خلق ثقافة الابتكار وتعليم التعاون عبر الحدود.

أفاد مارك نيلسون _مدير معهد Peace Innovation_: “تتمثل مهمة معهدPeace Innovation في إنشاء شراكات قوية، من خلال شبكته العالمية، ويسعدنا الجمع بين جمعية 2000-Watt Smart Cities ومنصة ACTUAL“.

“تسعى جمعية 2000-Watt Smart Cities إلى عرض إطار عمل GreenCity في زيورخ التي أصبحت تمتاز بأنها خالية من الكربون كنموذج لإلهام مدن أخرى في جميع أنحاء العالم. قال أندرياس بينكرت، رئيس جمعية 2000-Watt Smart Cities: “نحن متحمسون لبدء العمل مع منصة ACTUAL ومعهد Peace Innovation لإنجاز هذه المهمة وإثبات أن هناك مسارًا عمليًا في متناول اليد للمدن التي تتطلع إلى تسريع انتقالها إلى اقتصاد خالِ من الكربون”.

“أتاح برنامج ACTUAL للمشاريع العالمية على مستوى الدولة التطور بسرعة، مما يسمح للمؤسسات بالتخطيط السريع للسيناريوهات وتصور المسارات في المستقبل لأول مرة وبتأثير إيجابي على نطاق واسع. ينتقل ملايين الأشخاص إلى المدن كل شهر، وتُعد أعمال ACTUAL أمرًا بالغ الأهمية لإظهار التأثير الواقعي للقيام باستثمارات أفضل في الوقت الراهن. وقال كارثيك بالاكريشنان، أستاذ ومؤسس مشارك ورئيس منصة ACTUAL: “نحن متحمسون لبدء الشراكة مع جمعية 2000-Watt Smart Cities ومعهدPeace Innovation لمساعدة المدن على الوفاء بالتزامات محايدة الكربون الطموحة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021″.

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فريدريك جوارينو

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