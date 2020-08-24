‫تبسيط عمليات حفظ السجلات المتكاملة وضمان الامتثال لنظام إدارة السجلات المتقدم من Newgen

تدشين نسخة متقدمة من برنامج إدارة السجلات من Newgen

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — دشنت اليوم شركة Newgen Software، المزود العالمي لمنصة الأتمتة الرقمية قليلة الاعتماد على الأكواد لإدارة المحتوى والعمليات والاتصالات، الحزمة الأولى من برنامج RMS 3.0، وهي نسخة متقدمة من نظامها لإدارة السجلات (RMS).

يعمل الإصدار الأحدث من البرنامج على تمكين الإدارة المتكاملة للوثائق والسجلات الفعلية والإلكترونية مع الحفاظ على سلامتها وصحتها. يدير البرنامج دورة حياة السجلات، بداية من الإنشاء ومرورًا بالاستخدام والتخزين والصيانة وحتى الإتلاف أو الحفاظ، وفقًا لسياسات المؤسسة والتفويضات القانونية. كما أن هذا يعمل على تمكين الفهرسة والأرشفة وتتبع الحركات والبحث عن المستندات ويساعد على تحديد قواعد الترتيب والاحتفاظ والحفظ للسجلات.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال ديواكار نيجام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة Newgen Software “في الوقت الذي أصبحت فيه السجلات الورقية عديمة الصلة واتجاه المؤسسات نحو تبني أساليب العمل الرقمية كلية، أضحى من المهم للغاية توفير نظام فعال لإدارة السجلات. سوف تعمل النسخة المحدثة من برنامجنا لإدارة السجلات على مساعدة المؤسسات على تبسيط إجراءات إدارة السجلات بالغة الأهمية للعمل مع الحفاظ على الأمان وضمان الامتثال التنظيمي. سوف تتمكن المؤسسات بسهولة من حفظ السجلات الهامة وإدارتها والاطلاع عليها، بما يتيح عملية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ويزيد الفعالية ويعزز تجربة العملاء. وعلاوة على ذلك، يستطيع الموظفون تجنب لمس المستندات الورقية”.

تشمل السمات الرئيسية للإصدار الجديد:

تحسينات واجهة المستخدم/تجربة المستخدم وإمكانية الاستخدام: شهدت واجهة المستخدم تحديثات باستخدام إطار التصميم التفاعلي من أجل توفير تجربة مستخدم أفضل.

تحسين الأمن: أصبحت إدارة خدمات إدارة السجلات ولوحات الويب منفصلين، ولا يستطيع سوى المستخدمون المعتمدون الوصول إلى لوحة الإدارة. تمت إضافة مكون جديد مرتبط بالأمن والتصنيف الأمني

تحسين الامتثال: يمتثل البرنامج لمعيار إدارة السجلات 5015.02 الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية (DoD 5015.02 -STD أبريل 2007)، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعمان

إمكانيات البحث السهلة: يستطيع المستخدمون البحث في السجلات استنادًا إلى محتواها وبياناتها التعريفية من خلال مربع نصي للبحث فقط.

دمج EasyRMS: تم دمج EasyRMS بشكل يتيح للمستخدمين الوصول إلى وظائف نظام إدارة السجلات من OmniDocs

تم تصميم منتجات Newgen على منصتها للأتمتة الرقمية، مع الحد من استخدام الأكواد. تتيح المنصة تطوير التطبيقات التجارية بسرعة وتوفر السرعة للتحسين المستمر والمستدام، مما يعمل على حماية المؤسسة من المخاطر المستقبلية. وعلاوة على ذلك، فإن إمكانيات المنصة التي تشمل إمكانية الحركة والتعرف على المؤشرات الاجتماعية والتحليلات والسحابة الحاسوبية وأتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي، تساعد في تسريع المبادرات الرقمية للمؤسسات.

نبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited:

شركة Newgen Software Technologies Limited هي مزود عالمي لإدارة عمليات الأعمال وإدارة محتوى المؤسسات وتطبيقات إدارة اتصالات العملاء والحلول الكبرى ذات الأهمية البالغة لإنجاز المهام المستخدمة في البنوك الرائدة والمؤسسات الحكومية وشركات تعهيد العمليات التجارية وتكنولوجيا المعلومات وشركات التأمين ومؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم.

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مسؤول الاتصال الإعلامي:

عاصف خان

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