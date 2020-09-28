‫تبدأ أسهم مياكس بيرل التداول في رموز اختبار NMS، وستبدأ الرموز الحية التداول في 29 سبتمبر 2020

برينستون، نيو جيرسي، 28 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (إم آي إتش)Miami International Holdings, Inc. (MIH)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات البورصة– مياكس MIAX® ومياكس بيرلMIAX PEARL® ومياكس إيميرالدMIAX Emerald™، اليوم أنها قد بدأت التداول في جميع رموز اختبار NMS في أسهم مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities ™)، أول بورصة لأسهم شركة إم آي إتش. ستبدأ مؤشرات مياكس بيرل التداول الحي يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 برمزها الأول NTGR (نت جير NETGEAR Inc) وستطرح رموزًا إضافية بدءًا من 2 أكتوبر 2020. تنضم بورصة أسهم مياكس بيرل، منذ إطلاقها، إلى بورصة الخيارات الحالية مياكس أوبشنزMIAX Options® وMIAX PEARL وMIAX Emerald لتصبح جزءًا من مجموعة مياكس إكستشينج جروب (MIAX Exchange Group ™).

صرَّح توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إم آي إتش: “لقد تمكنَّا من إرساء مستوى من الثقة مع مجتمع التداول بفضل العمل المتميز الذي قمنا به في مؤشرات خيارات الأسهم لدينا وقدرتنا الواضحة على إدارة مبادرات التداول المعقدة، مما يشكل حجر الأساس للنجاح الذي نتوقعه في أسهم مياكس بيرل. نقدر تقديرًا خاصًا مشاركة الأعضاء الذين شاركوا في بيئة الاختبار الخاصة بنا ونتطلع إلى طرحٍ سلسٍ خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابع غالاغر قائلًا، “نشعر بالامتنان والفخر على نحوٍ خاص بعمل موظفينا المتفانين في إطلاق أول بورصة للأسهم النقدية لدينا على الرغم من التحديات اليومية التي يمثلها تأثير جائحة كوفيد-19 وبيئة عملنا عن بعد إلى حد كبير على مدى الأشهر الستة الماضية”.

وعلَّق دوغلاس إم شيفر جونيور، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في ميامي الدولية القابضة في أسهم مياكس بيرل: “نشعر بالحماس لإطلاق أسهم مياكس بيرل رسميًا للتداول الحي لتصبح أحدث بورصة للأسهم ذات الأسعار الوقتية في هذا المجال”. “لقد أبلت أنظمتنا بلاءًا حسنًا بصورة استثنائية حتى الآن خلال تداول رمز الاختبار اليوم وسنسعى لإنهاء بقية يوم التداول بقوة. نتشوق لشركاتنا الأعضاء لتجربة الآن وقت استجابة منخفض للغاية وقدرات إنتاجية استثنائية لمنصة تكنولوجيا الأسهم لدينا عندما يبدأ التداول الحي الأسبوع المقبل”.

أضافت باربرا جي كوملي، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لمياكس بيرل، “يسعدنا أن نبدأ برموز الاختبار اليوم وأن تبدأ عمليات التداول المباشر في 29 سبتمبر 2020. نود أن نشكر جميع مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات وموظفي المفوضية على الجهود التي بذلوها طوال عملية الموافقة”.

أعلنت شركة إم آي إتش في مطلع هذا الشهر أنها قد انتهت من عقد صفقة استراتيجية مع الشركات الرائدة في الصناعة للتداول في مؤشرات أسهم مياكس بيرل. توفر الصفقة للمشاركين الحق في الاستثمار في شركة إم آي إتش مقابل الدفع المسبق لرسوم صرف معينة وتحقيق حدود معينة لحجم السيولة على أسهم مياكس بيرل. وقد عُرض في الصفقة ما يبلغ مجموعه 22 وحدة، والتي قد تم الاكتتاب فيها بالكامل. إذا التزم جميع المشاركين التزامًا تامًا طوال مدة برنامج حقوق الأسهم هذا، فستبلغ حصة سوق أسهم مياكس بيرل من هؤلاء المشاركين نسبة 5.5٪ من متوسط الحجم اليومي. وتتضمن الشركات المشاركة في الصفقة سيتاديل سيكيوريتيز، ذ.م.م (Citadel Securities, LLC) وهيدسون ريفر تريدينج (Hudson River Trading) ومجموعة جمب تريدينج (Jump Trading Group) وسيمبلكس تريدينج، ذ.م.م (Simplex Trading, LLC) وسسكويهانا سيكيوريتيز، ذ.م.م (Susquehanna Securities,LLC) ويو بي إس (UBS).

وعلاوةً على ذلك، أعلنت شركة إم آي إتش ومينيابوليس للحبوبMinneapolis Grain Exchange (MGEX)، وهي سوق عقود محددة (DCM) ومنظمة المقاصة للمشتقات (DCO) في 14 أغسطس 2020، أنها قد أبرمت اتفاقية نهائية وخطة اندماج وافقت بموجبها شركة إم آي إتش الاستحواذ على MGEX مقابل مزيج من النقد والأسهم العادية لشركة إم آي إتش بعد تغيير أعضاء MGEX لنظامها والرضا عن شروط إغلاق معينة بما في ذلك الموافقة التنظيمية. صوت حاملو مقاعد MGEX في 4 سبتمبر 2020 بأغلبية ساحقة على تغيير النظام. ونتيجة لذلك، تمضي كلا من إم آي إتش و MGEX الآن في الاستعدادات للاندماج وفقًا للاتفاقية وخطة الاندماج. ستصبح MGEX بعد عملية الاستحواذ شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إم آي إتش وستواصل إم آي إتش الحفاظ على عمليات التداول والمقاصة لشركة MGEX، بما في ذلك عقد القمح الربيعي الأحمر الصلب، مع إضافة منتجات مستقبلية جديدة. ويُتوقع أن يحدث الإغلاق في الربع الأخير من عام 2020.

للحصول على مزيد من المعلومات حول واجهة أسهم مياكس بيرل ومواصفات الارتباط، يُرجى زيارة: مواصفات الواجهة و مواصفات الارتباط أو التواصل مع عمليات تجارة مياكس من خلال الرابط TradingOperations@ MIAXEquities.com أو مع المبيعات من خلال Sales@MIAXEquities.com .

جهة مراسلات الشركة: ناتالي كاي 7806-790 (215) nkay@karmaagency.com

نبذة عن إم آي إتش ( MIH )

شركة ميامي الدولية القابضة هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald™ بالإضافة إلى شركة مياكس MIAX ومياكس بيريلMIAX PEARL، ومجموعة مياكس إكستشينجMIAX Exchange™، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم وطنية. كما تمتلك شركة ميامي الدولية القابضة حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مايكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مايكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس SPIKES® (المؤشر: PIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يُرجى زيارة: www.MIAXOptions.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.