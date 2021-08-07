‫تؤكد تولي على قدرة حل Huawei’s CloudCampus على قيادة الصناعة في خمس قدرات أساسية لشبكة الحرم الجامعي

نانجينغ، الصين, 7/أغسطس/2021 /PRNewswire/ -أصدرت مؤخرًا مجموعة تولي التي تمثل معمل اختبار مستقل ذائع الصيت عالميًا نتائج الاختبار المقارن لحلول شبكة الحرم الجامعي من كبار البائعين، وتظهر النتائج أن حل Huawei’s CloudCampus يقود الصناعة في خمس قدرات أساسية لشبكة الحرم الجامعي،وتتمثل في : بنية الحلول، إدارة الشبكة الآلية، عمليات التشغيل الذكية والصيانة (التشغيل والصيانة)، إلى جانب ضمان الخبرة، أمن الشبكة، والانفتاح.

يعتبر الربط الذكي بين جميع الأشياء وخدمات الهجرة من جانب والسحابة من جانب آخر بمثابة توجهين كبيرين تشهدهما شبكات الحرم الجامعي في ظل التحول الرقمي المستمر للمؤسسة، ويكافح مديرو تقنية المعلومات ومديرو الشبكات لضمان نجاح تجربة المستخدم والتطبيق في مواجهة الخدمات دائمة التغير.

وعلى هذا الأساس، صممت تولي 61 حالة اختبار، منها 27 حالة جديدة عن طريق اتباع مبدأ بناء شبكة حرم جامعي ترتكز على الخبرة، وتتمحور حول دورة حياة كاملة لتشغيل وصيانة الشبكة بدءً من التخطيط والبناء ووصولًا إلى الصيانة والتحسين. وفي ظل نفس بيئة الاختبار، اختبر مهندسو تولي بشكل شامل وصارم حل Huawei’s CloudCampus وحل مماثل آخر من أحد البائعين من رواد الصناعة.

أثبتت نتائج الاختبار أن حل Huawei’s CloudCampus يتفوق على نظيره عن طريق عرض بنية أبسط، ومستوى أعلى من الأتمتة، إلى جانب عمليات تشغيل وصيانة أكثر ذكاءً، وتقارب أقوى لأمن الشبكة، وانفتاح أفضل لتسهيل إمكانية التشغيل المتبادل مع عروض البائعين الخارجيين، وبفضل مميزات هذه القدرات الخمس الأساسية، يمكن لحل Huawei’s CloudCampus مساعدة الشركات على خفض وقت واستثمار تشغيل وصيانة تكنولوجيا المعلومات، كما يمكنه أيضًا مساعدتها في بناء شبكات تتمحور حول المستخدم لتقليل شكاوى المستخدم، وتحسين استقرار وموثوقية الشبكة، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

قال تولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تولي: “طبقًا لاختباراتنا الشاملة، نبدي إعجابنا بالمميزات الجذابة لحل CloudCampus من هواوي مثل بنية الإدارة المتكاملة، والإدارة الآلية لدورة الحياة الكاملة، إلى جانب عمليات التشغيل والصيانة الذكية. نؤمن أن حل هواوي سيمكن الشركات من اغتنام الفرص الجديدة الناشئة عن التحول الرقمي في الحقبة السحابية”

“يسعدنا إجراء تولي لاختبارات مستقلة وصارمة على حل Huawei’s CloudCampus، ويُعتبر تقرير اختبار تولي أحد الأدوات المساعدة بشكل كبير للعملاء من جميع الأنواع والأحجام لتحسين فهم حل Huawei’s CloudCampus”، قال لي شينغ، رئيس قطاع شبكة الحرم الجامعي، وخط إنتاج اتصال البيانات من هواوي أنه “بالنظر إلى المستقبل، سنستمر في متابعة “شبكتنا اللاسلكية الكاملة، شبكتنا العالمية الواحدة، إدارتنا السحابية، وفلسفة التشغيل والصيانة الذكية، فضلا عن تزويد العملاء والشركاء بمنتجات وحلول شبكة الحرم الجامعي الأكثر تقدمًا”

للمزيد من المعلومات، برجاء تنزيل التقرير الكامل لتولي https://e.huawei.com/en/ material/networking/campus- network/ eca05e2f7a754b75b568fedbe5b641 43 .