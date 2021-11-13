دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12/نوفمبر/2021 /PRNewswire/– اعتبارًا من نوفمبر/2021، وصل عدد مستخدمي تيليكوم فولتي في جنوب إفريقيا إلى 4.6 مليون، لتصبح أكبر مزود خدمة في أفريقيا.

تخدم تيلكوم 16 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وكانت قد أطلقت فولتي عام 2018، و5جي إن إس إي عام 2020 على التوالي. وبشأن الخدمات الصوتية، تركز تيلكوم على خدمات فولتي. ومن أجل تطوير فولتي، نسقت تيلكوم نظام شامل لمؤشرات الأداء، وخطة تحسين ثبت تحسينها لتجربة مستخدم فولتي بشكل كبير. ومن خلال التعريف الذكي لمستخدمي فولتي والتوفير التلقائي، توفر تيليكوم للمستخدمين خطوات تفعيل خدمات فولتي. فضلًا عن ذلك، تعاونت تيلكوم مع آبل وسامسونج، وأوبو، ومصنعو الهواتف لتشغيل زر فولتي الطرفي تلقائيًا. ومع الإجراءات المذكورة، زاد عدد مستخدمي تيليكوم فولتي لما يزيد عن 3 مليون مستخدم في العام الأخير. وتستطيع تيليكوم من خلال التطوير السريع لفولتي إعادة إنتاج طيف 2جي/3جي لتطوير 4 جي و5 جي.

نظرً لتوسع الانتشار العالمي لشبكات 4 جي و5 جي، أصبحت كيفية تحقيق الانتقال السلس من الجيل الأخير إلى الجيل التالي من تقنيات الاتصالات مشكلة ملحة لجميع المشغلين. قال برايت ديفاسي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والاستراتيجية شركة تيليكوم “نجحنا في تقديم فولتي وانتقال المشتركين من 2جي/3جي إلى إل تي إي وفولتي، ومن ثم إيقاف استخدام خدمات 2جي/3جي لإتاحة الطيف للتقنيات الجديدة. لا تسمح لنا الخدمات القديمة بالإيقاف الفوري ل 2 جي، و3 جي” في 13/أكتوبر/2021، وخلال قمة 5 جي في دبي، ألقى برايت ديفاسي خطابًا رائعًا بشأن تطوير الشبكة الصوتية لتيليكوم.

وتلتزم تيليكوم دائمًا بالاستفادة من التقنيات المتطورة لصناعة الاتصالات لتقديم خدمات جديدة وتحسين الشبكات. واختارت تيليكوم حل نواة الصوت الواحد من هواواوي لتطوير فولتي وتمكن هذ المبادرة مستخدمي 2جي/3جي/4جي/5جي/ الإنترنت الثابت من الوصول إلى نفس شبكة IMS، وحل مشاكل التشغيل والصيانة والاستثمار الناتج عن تواجد شبكات متعددة الأجيال. وتمكن الشبكة المبسطة تيليكوم من جمع الحزم بسلاسة والتركيز على 4جي/5جي، قال برايت ديفاسي “إن توقيت هواوي SVC مثالي بالنسبة لنا”

وأظهر إنجاز فولتي قدرات تيليكوم على استخدام الحلول المبتكرة، وستستمر تيليكوم في تمكين المزيد والمزيد من المستخدمين من الاستمتاع بمكالمات فولتي عالية الجودة أثناء تصفح الإنترنت بسرعة عالية