دبي، الإمارات العربية المتحدة8 ديسمبر / كانون أول 2021/PRNewswire/ — فازت شركة بينكس للاستشارات بكونها شريك استشارات خدمات أمازون ويب الصاعد لعام 2021 – في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُمنح جوائز شركاء خدمات أمازون ويب (AWS) للقادة الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في مساعدة العملاء على شحذ روح الابتكار وبناء الحلول على الخدمات السحابية المقدمة من خدمات أمازون ويب.

تُقدّر جوائز شركاء خدمات أمازون ويب مجموعة واسعة من الشركاء، الذين تبنت نماذج أعمالهم التجارية والتعاون على مدار العام الماضي. كما تُقدّر جوائز شركاء خدمات أمازون ويب شركاؤها الذين تستمر نماذج أعمالهم في التطور والازدهار على الخدمات السحابية المقدمة من خدمات أمازون ويب أثناء عملهم مع العملاء لتصور الحلول السحابية الأصلية على خدمات أمازون ويب وبنائها ونقلها.

صرح إندومون داس، المؤسس والعضو المنتدب لشركة بينكس، عند حصوله على الجائزة، قائلًا: “إننا نستفيد من إمكانات خدمات أمازون ويب ودمجها مع قوة شركة بينكس الاستشارية التحليلية لتحقيق نجاح لا مثيل له لعملائنا. ونتطلع إلى إطلاق مراكز بيانات خدمات أمازون ويب في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2022. وسيؤثر الإطلاق تأثيرًا كبيرًا على نمو اعتماد السحابة في الشرق الأوسط وتسريع وتيرتها، ونحن متحمسون لدعم المؤسسات للاستفادة مما ستقدمه.”

تُعد شبكة شركاء خدمات أمازون ويب (APN) المجتمع العالمي للشركات التي تستخدم خدمات أمازون ويب لبناء الحلول والخدمات للعملاء. وتساعد خدمات أمازون ويب الشركاء في بناء عروضهم وتسويقها وبيعها من خلال توفير الأعمال التجارية القيمة والتسويق الكفؤ والدعم التقني الجيد بالإضافة إلى بنيتنا التحتية المؤكدة والعالمية والآمنة. ويتمتع شركاء خدمات أمازون ويب بوضع فريد يمكّنهم من مساعدة العملاء على الاستفادة الكاملة من كل ما تقدمه خدمات أمازون ويب وتسريع رحلتهم إلى السحابة. وتضم خدمات أمازون ويب ملايين العملاء النشطين ومجتمعًا ديناميكيًا يضم أكثر من 100,000 شريك على الصعيد العالمي.

وأفاد أنطونيو ألونزو لوبيز، مدير نجاح شريك خدمات أمازون ويب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: “يضيف شركاء خدمات أمازون ويب قيمة للعملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم ويشكلون عنصرًا هامًا لنجاحهم. ويسعدنا تقدير مجموعة متنوعة من الشركاء من خلال منح جوائز شركاء شبكة شركاء خدمات أمازون ويب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021. وأتطلع إلى العمل معًا في عام 2022 المثمرة.”

نبذة عن شركة بينكس

بينكس ، بدبي، هي شركة متعددة الجنسيات تستكشف الاحتمالات اللانهائية للبيانات الخاصة بالسحابة والتحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة.