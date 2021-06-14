‫«بيتابس مصر» تحصد جائزة “أفضل  مقدملحلول الدفع الالكترونية “من “Entrepreneur Middle East” خلال حفل توزيع جوائز “Leaders in Fintech Awards 2021”

إعلان «بيتابس مصر» “أفضل مقدم لحلول الدفع الالكترونية ” خلال حفل توزيع جوائز “Leaders in Fintech Awards 2021“

دبي الامارات العربية المتحدة, 14 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة «بيتابس مصر» التي بدأت عملياتها منذ قرابة عام ونصف، على حصولها على جائزة “أفضل مقدم لحلول الدفع الالكترونية ” وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز “Leaders in Fintech Awards 2021” والذي نظمته مجلة “Entrepreneur Middle East“، والتي يتم منحها لرواد الأعمال والمؤسسات التي تساهم في إحداث تغيير جذري بمستقبل صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية.

ويهدف هذا الحدث، الذي أقيم بفندق سوفيتيل ذا أوبليسك بدُبي، إلى منح الجوائز ، للحلول المبتكرة لتكنولوجيا الخدمات المالية، والبنوك الالكترونية ، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وحلول تكنولوجيا خدمات التأمين، وحلول الدفع الإلكتروني، ومنصات التقسيط وغيرها من الاستخدامات للخدمات التكنولوجية المتطورة. وقد تم تكريم المؤسسات العاملة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إنجازاتها المحققة، وذلك خلال الحفل الذي حضره قادة قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية وأصحاب الرؤى والرؤساء التنفيذيين ومؤسسي أبرز العلامات التجارية العالمية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن شركة «بيتابس مصر» التابعة للمجموعة المالية هيرميس، قد نجحت خلال فترة قصيرة منذ بداية أعمالها بالسوق المصري في ترسيخ تواجدها وبناء سمعة طيبة في السوق. ويقوم نموذج أعمال الشركة على توفير حلول آمنة للدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن من التفوق على نظرائها في مجال المدفوعات الإلكترونية في السوق المصري وذلك بفضل الشراكات العديدة التي أبرمتها «بيتابس مصر»، فضلًا عن التعاون مع أبرز العلامات التجارية المصرية، بالإضافة إلى الاعتماد على منصة معالجة المدفوعات العالمية «PayTabs PT» الإصدار 2.0.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بيتابس» العالميةعبد العزيز الجوف، أن هذه الجائزة تعكس الجهود المبذولة من فريق العمل في السوق المصري، معربًا عن تقديره للشريك الاستراتيجي المجموعة المالية هيرميس وآلاف التجار في مصر ممن أتاحوا الفرصة لتوسيع أنشطة الشركة بمجال الدفع الرقمي في منطقة شمال إفريقيا.

ومن جانبه أعرب هاني سليمان، المدير العام لشركة «بيتابس مصر» الذي تسلم الجائزة عن سعادته لحصول «بيتابس مصر» على أولى جوائزها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس قدرة الشركة على ترسيخ مكانتها في السوق. وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى أن تكون أحد أبرز المساهمين في تعزيز الشمول المالي في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين شركة «بيتابس» العالمية والمجموعة المالية هيرميس سوف يساهم في ترسيخ مكانة «بيتابس مصر» كأحد أفضل مقدمي الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تشجيع الشركة على مواصلة تطوير الحلول الابتكارية.

عن شركة «بيتابس مصر»

«بيتابس»هي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا والتي أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف. وقد استهلت الشركة أول تعاملاتها عبر بوابة الدفع في يونيو 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات العالمية، وذلك بشكل آمن. وتقوم الشركة باستخدام أداة تعرف باسم وحدات API لتقديم حلول دفع فعالة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة يعملون في 49 قطاعًا مختلفًا، مما يتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية بسهولة. وتتميز «بيتابس»بتقديم خدمات الفواتير إلكترونيًا، وهو ما يساهم في تقديم تجربة سهلة لإصدار الفواتير لعملائها، حيث يمكنهم إتمام مدفوعاتهم من خلال مسح رمز QR Code أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وقد بدأت عمليات «بيتابس»بدعم من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) ثم باستثمارات خاصة سعودية، وخلال هذه الفترة نجحت الشركة في بتطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلل الدفع الإلكتروني الي ساهمت في إحداث تغيير جذري في هذا القطاع الواعد، ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا لربط بين الشركات العاملة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات.

وفي أبريل 2021، أطلقت الشركة “PT Touch“، وهو أول الحلول الإلكتروني لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يعمل على تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكتروني (POS).

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر.

للتعرف على إنجازات الشركة، تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر .

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