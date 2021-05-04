‫بيتابس تتعاون مع Visa من أجل تقديم حل قبول الدفع بالهاتف المحمول المبتكر ‘Tap to Phone’ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بيتابس تطلق أول خدمة Tap to Phone ، المدعومة من قِبَل Visa في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية ( POS )

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت بيتابس -محطة حلول الدفع القوية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- اليوم عن إطلاق منتج “بيتابس Touch”، المعروف عالميًا باسم Tap to Phone – وهو حل قبول الدفع للتجار بدون تلامس.

مع حل Tap to Phone الذي يعمل باللمس وبسبب أنماط الحياة المتغيرة والنزعة الاستهلاكية والنمو السريع في تجارة التجزئة الإلكترونية، سيتمكن ملايين التجار الآن من الاعتماد فقط على الحلول القائمة على البرامج بدون تلامس من أجل قبول المدفوعات. ولا يهدف حل Tap to Phone إلى استبدال الأجهزة التقليدية التي تُركِّز على الموقع مثل أجهزة نقاط البيع المادية والمحطات الطرفية، بل إنه يمثل آلية إضافية لقبول المدفوعات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تشهد المدفوعات الرقمية اليوم أكثر من أي وقت مضى ميل المستهلكين نحو الاستخدام بسبب طبيعة المعاملات بدون تلامس والراحة المقدَّمة أثناء أوقات الإغلاق التام. وتشير استطلاعات الرأي “ابق آمنًا” للمستهلكين و”تعافي الشركات الصغيرة” التي أجرتها Visa مؤخرًا [1] إلى أن المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع ستزداد بسرعة حيث يُفضِّل المستهلكون والتجار طرق الدفع الصحية والغير نقدية. وسيكون انتشار الهواتف الذكية الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 91٪ بحلول عام 2025 عاملاً هامًا في تمكين المدفوعات الرقمية وحل Tap to Phone.

مع إطلاق حل Tap to Phone، سيتمكن التجار من قبول المدفوعات باستخدام بطاقات أو محافظ بدون تلامس عبر هواتفهم الذكية. وسيتطلب هذا الحل المستقل للجهاز هاتفًا ذكيًا مزودًا باتصال وايفاي أو بيانات الجوّال فحسب. وسيتمكن حاملو البطاقات من الضغط على بطاقة Visa بدون تلامس أو بطاقات الدفع الأخرى الممكَّنة أو المحافظ الرقمية الخاصة بهم على الهاتف الذكي للتاجر من أجل إجراء عملية دفع.

بالنسبة للتجار التقليديين، تتمثل الميزة الرئيسية لحل Tap to Phone على أجهزة نقاط البيع التقليدية (POS) في أن التطبيق المبتكر لا يتطلب أجهزة إضافية للعمل، وهو ما يجعل الحل أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة. بمجرد تنزيل الحل سيكون متاحًا للتجار على مدار الساعة. التسجيل للتجار سيكون سهلاً ويكتمل بثلاث نقرات. تشمل المزايا الإضافية للتجار القدرة على عرض سِجلّ المعاملات والدفع. كما يمكن للعملاء أيضًا استلام إيصالات إلكترونية لحفظ السجلات الخاصة بمشترياتهم.

لأولئك الذين لديهم فضول للدخول في التفاصيل الجوهرية لكيفية عمل الحل، سيُسهِّل تطبيق على الهاتف المحمول الخاص بالتاجر قبول البطاقات بدون تلامس والمحافظ الرقمية. يجب أن يكون الهاتف الذكي للتاجر مجهزًا لتبادل البيانات لاسلكيًا عبر الشبكات المفتوحة. يتم بعد ذلك إجراء معالجة الدفع من خلال خادم إدارة المحطة الطرفية لـ “بيتابس Touch“. كما تُوفِّر تقنية Tap to Phone مجموعة من آليات الحماية من أجل تلبية جميع متطلبات أمان مخطط البطاقة. ويتم توفير الحل أيضًا كأحد حلول “البطاقة البيضاء” لجميع البنوك وشركات تجميع المدفوعات في الصناعة.

وتعليقًا على الإطلاق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيتابس، عبد العزيز الجوف، “يُعَد حل Tap to Phone، وهو منتج بيتابس محلي الصنع بمثابة شيء نتخيله، ونحن نعمل عليه طوال العام الماضي. لم تستطع المنطقة تنمية أعمال رمز الاستجابة السريع QR بشكل فعال وأعتقد أن هذه قفزة في التكنولوجيا لن تحل محل QR و POS التقليديين، ولكنها أداة قبول إضافية من أجل استهداف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويُعَد حل Tap to Phone المتاح على مدار الساعة أمرًا حيويًا للتجار والعملاء في عصر الوباء. كما يُعَد تمكين كل من التجار والعملاء بمثابة استراتيجية المحيط الأزرق الخاصة بنا في نظام الدفع البيئي للمستقبل”.

من جهته، قالمادور ميهرا، مدير مبيعات التجار والاستحواذ في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ساهمت الظروف التي شهدها العالم مؤخراً في إحداث نمو ملحوظ في معدلات تفضيل المستهلك لطرق الدفع غير النقدية التي تراعي متطلبات النظافة والصحة العامة. وقد كشفت دراسة “تعافي الشركات الصغيرة” التي أجرتها Visa مؤخرًا أن 82٪ من التجار في الإمارات العربية المتحدة يرون في المدفوعات الرقمية استثمارًا ضروريًا لتعافي أعمالهم. وبينت الدراسة أيضًا أن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أظهروا اهتمامًا بحلول القبول منخفضة التكلفة، مما يؤكد على الإقبال والدعم المتزايدين للتحول الرقمي. ومن هنا تأتي أهمية حل “Tap to Phone” الذي سيتيح للتجار في جميع أنحاء المنطقة إمكانية قبول المدفوعات بدون تلامس بطريقة سهلة وفعالة من حيث التكلفة، إضافة إلى مساعدتهم على تعزيز الابتكار في تجربة التسوق للمستهلكين. ففي المستقبل المنظور، نتوقع للهواتف أن تصبح قناة أكثر انتشاراً للدفع وقبول المدفوعات في آن معاً، ويسعدنا أن نتعاون مع بيتابس لتوفير حل Tap to Phone للتجار ودعم الشركات لتجاوز التحديات التي فرضها الوباء والمضي قدماً نحو تحقيق النجاح والازدهار”.

حول شركة بيتابس

بيتابس هي شركة رائدة في مجال حلول الدفع بين الشركات والحائزة على جوائز، أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد معالجة أول معاملة مالية حية على بوابة الدفع في يونيو 2014، تُعالِج اليوم بيتابس المعاملات بـ 168 عملة بأمان وموثوقية. وباستخدام البرامج المساعدة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، تُسهِّل بيتابس التجارة الإلكترونية السلسة بين الشركات، والتجارة الإلكترونية المحمولة، وحلول التجارة الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر 49 صناعة من أجل “توصيل وتشغيل” ميزات الدفع على مواقع الويب الخاصة بهم. كما تفتخر بيتابس بتقديم خدمات الفواتير الإلكترونية، التي تتيح للشركات الاستمتاع بالفواتير الغير ورقية والدفع عبر روابط الدفع الآمنة.

ومع كونها مدعومة في الأصل من قِبَل “وعد” الخاصة بأرامكو السعودية، ومن ثم من قِبَل الاستثمار السعودي الخاص، فقد قامت بيتابس على مر السنين ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع كونها مُغيِّرة لقواعد اللعبة في مجال المدفوعات العالمية، تمتلك بيتابس مكاتب مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ووجودًا في العديد من المناطق الأخرى من العالم بما فيها مصر.

اعرف المزيد على: https://site.paytabs.com/ en/pt-touch/

[ 1] استطلاعات الرأي “ابق آمنًا” من Visa للإمارات العربية المتحدة: https://ae. visamiddleeast.com/en_AE/pay- with-visa/security-and- assistance/security-month- campaign.html; والمملكة العربية السعودية: https://sa. visamiddleeast.com/en_SA/pay- with-visa/security-and- assistance/security-month- campaign.html; والكويت: https://kw. visamiddleeast.com/en_KW/pay- with-visa/security-and- assistance/security-month- campaign.html; ومصر: https://alamrakamy.com/ article/12872; دراسة تعافي الشركات الصغيرة من Visa: https://km.visamiddleeast. com/en_KM/visa-everywhere/ blog/bdp/2021/03/22/visa-2021- small-1616387779014.html.

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