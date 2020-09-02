‫بورصة أسهم برمودا والشركة القابضة الأم ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلنان عن إدراج إضافي لديون شركة أن سي أل بقيمة 1.2 مليار دولار

هاملتون، برمودا، وبرنستون، نيوجيرزي، 2 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة صاحبة أسهم الأغلبية في مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس) والشركة القابضة الأم لمؤشر أسهم ميامي إكستشينج غروب، اليوم أن مؤشر بي أس أكس قد أدرج مبلغا إضافيا بقيمة 1.2 مليار دولار من الأوراق المالية الرئيسية القابلة للتبادل والأوراق الرئيسية المؤمنة لشركة أن سي أل كوربوريشن المحدودة. هذا الإدراج الجديد هو إضافة لثلاثة إدراجات ديون أخرى لشركة أن سي أل تبلغ قيمتها حوالي 1.94 مليار دولار تم الإعلان عنها يوم 13 آب/أغسطس.

الإدراجات الجديدة هي كما يلي:

450,000,000، 5.37% من الأوراق المالية الرئيسية القابلة للتبادل المستحقة في 1 أغسطس 2025؛

750,000,000، 10.25% من الأوراق المالية الرئيسية المؤمنة، المستحقة 1 فبراير، 2026.

وعلق الرئيس والرئيس التنفيذي لبي أس أكسغريغ وويشوسكيقائلاً: “يسعد فريق بي أس أكسمواصلة دعمنا لشركةأن سي ألبإدراج 1.2 مليار دولار إضافي من ديون الشركة على بورصة بي أس أكس. تواصلبي أس أكساكتساب القوة وجذب الأوراق المالية الممتازة في سوق الديون الدولية التي تعزز مكانةبي أس أكسكمكان معترف به للإدراجات الدولية من حول العالم.”

شهدت بورصةبي أس أكسزخمًا متزايدًا من أسواق رأس المال العالمية لمنصة تبادل بديلة معترف بها دوليًا لإدراج أدوات الدين الدولية والمحلية.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس إدارةبي أس أكسورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـأم آي أتش، “يسعدنا جدًا أنأن سي ألقررت مرة أخرى اختياربي أس أكسلمثل هذا الإدراج الهام من سندات ديونها. إن اختيارأن سي ألإنما هو اعتراف بانتشاربورصة بي أس أكسالعالمي وموثوقيتها والتكنولوجيا والخبرة لديها في إدراج أدوات تمويل الديون المعقدة “.

اعتبارًا من الربع الثاني من العام 2020، كان لدىبي أس أكسأكثر من 1000 ورقة مالية مدرجة، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والديون والأوراق المالية المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى شركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بي أس أكس هي أيضًا البورصة الرائدة عالميًا لإدراج الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS) مع ما يقرب من 500 جهة إصدار مدرجة ورأس مال سوقي قائم بقيمة 40 مليار دولار يمثل أكثر من 90٪ من حصة السوق منالأوراق المالية العالمية المرتبطة بالتأمين.

عملت شركة ووكرز (برمودا) المحدودة كمستشار في برمودا لشركةأن سي ألوشركة ووكرز لخدمات الإدراج كانت الشركة الراعية للإدراج لشركةبي أس أكس. وقالت ناتالي نيتو، الشريكة في شركةووكرز، “يسعدنا أن نكون قادرين على مساعدةأن سي ألمرة أخرى في ما يتعلق بهذه الإدراجات، التي تُظهر بصورة متزايدة أن بي أس أكس هو المكان المفضل في ما يتعلق بإدراج سندات الدين العالمية.”

من خلال حصتها في ملكية بي إس إكس، ستوفر مجموعة مياكس إكستشينج دعمًا إضافيًا لسوق مخاطر التأمين العالمي (وإعادة التأمين) المتطور من خلال منتجات مبتكرة على نطاق عالمي مستهدفة سوق العقود الآجلة.

لمزيد من المعلومات حول بي أس أكس، يرجى زيارة www.bsx.com.

اتصالات الشركات:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ناتالي كاي، وكالة كارما

nkay@karmaagency.com

بي أس أكس

جاسينثا هيوز

jhughes@bsx.com

حول مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس)

إذ تأسس في العام 1971، يعتبر مؤشر أسهم برمودا الآن السوق الإلكترونية الرائدة للأوراق المالية الخارجية. يتخصص مؤشر أسهم برمودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذونات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. مؤشر أسهم برمودا، المعترف بها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كسوق أوراق مالية خارجية معينة، هي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات، وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات السندات IOSCO ومقرها في دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يتمتع مؤشر أسهم برمودا بوضع البورصة المعتمد بموجب قواعد الضرائب الأسترالية لصندوق الاستثمار الأجنبي؛ وضع التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة؛ بورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية؛ حالة الصرف المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل الكندي وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأميركية.

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم برمودا أيضا.

تستفيد مؤشراتمياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية بالنسبة إلى البيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، أو مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس) ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو مؤشر أسهم برمودا (بي أس أكس). أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.