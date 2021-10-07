‫بهوان سايبرتك يفوز بجائزة العام من TIbco كأفضل شريك ابتكار

أظهرت بهوان سايبرتك بتميز نجاح العملاء في المناطق والقطاعات

دبي، الإمارات العربية المتحجة،, 6 أكتوبر / تشرين أول 2021 / PRNewswire/–حصلت بهوان سايبرتك- المزود العالمي لحلول التحول الرقمي على جائزة شركة تيبكو للبرمجيات “كشريك ابتكار لعام 2021” لمساهمتها البارزة في النظام البيئي لشريك تيبكو وتنفيذها لمشاريع واسعة النطاق من خلال الحلول التقنية الرائدة. . تظهر جوائز امتياز الشركاء التي تمنح في فعاليات TIBCO NOW™ السنوية الشركاء الذين يستفيدون من تقنيات تيبكو لتطوير وتقديم الحلول الرائدة صناعيًا التي تحقق أعلى درجة من نجاح ورضاء العملاء.

وباعتبارها شريك استراتيجي لتيبكو منذ عام 2016، جمعت بهوان سايبرتيك بين ملكيتها الفكرية و تقنيات تيبكو لتقديم حلول تكامل وأدوات تحليل قوية للسوق، ومن ثم تقديم قيمة فريدة عبر القطاعات، اكتسبت بهوان سايبرتك المركز الأول بين المجال التنافسي لشركاء تيبكو بسبب القدرة التفاضلية على التعاون ووتقديم ابتكارات متصلة، مع الحفاظ على التكنولوجيا والمجال

وتأتي هذه الجائزة في أعقاب إعلان بهوان سايبر تك و تيبكو مد شراكتهم الاستراتيجية لمدة 6 سنوات أخرى وتهدف الشركات لتحويل صناعاتها من خلال حلول التحول الرقمي التخريبية ، والاستفادة من تقنيات تيبكو، ومعرفة المجال العميقة لتيبكو، وإمكانات الحلول القوية، وقاعدة العملاء القوية.

قال السيد إس دورجابر ساد -المؤسس والمدير والرئيس التنفيذي لبهوان سايبر تك “إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة. “نشكر فريق عمل تيبكو بالكامل للشراكة الاستراتيجية التمدهشة والتي تم تفعيلها بشكل كبير وقدمت تمكين التحول الرقمي الأفضل في كلا القطاعين العام والخاص. وكان التعاون فيما بيننا فعالًا في التبني المرن لحلول الصناعة المبتكرة والاستحواذ الناجح على العملاء الرئيسيين في جميع المناطق، وسوف يستمر إخلاص بهوان سايبر تك للتكنولوجيا والإبداع واشراكة في دفع القيمة التحولية للعملاء حول العالم”

قال توني يلر- نائب الرئيس الأول للنظم البيئية الشريكة عالميا، ومبيعات OEM، تيبكو “تقدم جوائزنا السنوية لبرنامج شريك تيبكو وقيادتها الفرصة للاحتفال بشركائنا من أجل إنجازهم غير المسبوق” “نعترف هذا العام بالشركاء ونقدرهم على استثماراتهم في إنجاح عملائنا المشتركين، وبالتالي مساعدتهم في اكتشاف إمكانات الأعمال غير المحدودة التي يمكن إيجادها في البيانات. يمثل هؤلاء الشركاء مثالارائعا على كيفية تحسين التعاون لتحقيق نمو السوق الجماعي، وخلق خط إمداد، وزيادة الدخل. وجودنا معا سيتيح لنا فرصًا لا نهائية”

وقد أنشئت بهوان سايبر تك مركزًا حصريًا في بونا الهند لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تقنيات تيبكو، في وقت سابق، فازت الشركة بالشريك الاستراتيجي لعام 2018، وشريك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 من تيبكو. وتُعد هذه الجوائز اعترافًا بالتزام بهوان سايبرتيك بهذه العلاقة والشغف الذي يدفع بها للابتكار والتميز في الأعمال.

نبذة عن مجموعة بهوان سايبرتك

تأسست مجموعة بهوان سايبرتيك في عام 1999، وهي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي القائمة على بروتوكول الإنترنت والتي تستفيد من محفظتها من بروتوكولات الإنترنت المبتكرة في مجالات التجربة الرقمية والتحليلات التنبؤية وإدارة رحلة التحول الرقمي عبر أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. وفي إطار دفع الابتكار من خلال نماذج الأعمال التجارية القائمة على النتائج وحلول الملكية الفكرية القوية، تكون مجموعة بهوان سايبرتيك شريك موثوق به والتي لديها أكثر من 1000 عميل و500 شركة تشمل شركات فورتشن 500. وفي ظل وجود الإمكانات القوية في التقنيات الرقمية، يوجد لدى مجموعة بهوان سايبرتيك أكثر من 3,000 موظف من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص الذين يقدمون حلولًا لقطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والبنوك والتجزئة وفي مختلف قطاعات إدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. تحظى بهوان سايبرتيك بالتقدير على مستوى CMMi 5 وهي منظمة حاصلة على شهادة الأيزو. اعرف المزيد عن بهوان سايبرتك على www.bahwancybertek.com

نبذة عن تيبكو

تطلق شركة تيبكو سوفتوير إمكانات البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. كما أن منصة الاتصال الذكية الخاصة بنا تربط بسلاسة أي تطبيق أو مصدر بيانات؛ وتوحّد البيانات بذكاء لزيادة الوصول والثقة والتحكم؛ وتتوقع بثقة النتائج في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع. تعرف على كيفية إتاحة حلول لأهم تحديات الأعمال التي يواجهها عملاؤنا من خلال تيبكو على www.tibco.com .

يعد كلا من تيبكو وشعار تيبكو علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة تيبكو سوفتوير و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات والعلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند هي ملك لأصحابها المعنيين وهي مذكورة للتعريف.