‫بنك ABC يعلن عن انشاء صندوق بعشرة ملايين دولار امريكي للمساعدة في التصدي لوباء كوفيد-19

· يهدف الصندوق الى دعم المبادرات الوطنية ومساندة الخدمات الطبية ومساعدة الاشخاص المتضررين من المرض

· تخصيص مبالغ كبيرة لدعم جهود مكافحة الوباء في الدول التي ينشط فيها البنك ومن ضمنها البحرين.

· التزام بتقديم 2 مليون دولار امريكي لدعم حملة “فينا خير” في البحرين

المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك ABC، البنك الدولي الرائد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اليوم عن إنشاء صندوق بعشرة ملايين دولار امريكي لدعم الجهود لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19). وإنطلاقا من إلتزامها تجاه المجتمع المحلي، قررت مجموعة بنك ABC ، بما في ذلك شركاتها التابعة بنك “الى” وشركة الخدمات المالية العربية (AFS) وبنك ABC اللإسلامي إنشاء هذا الصندوق لمساندة المبادرات الوطنية في الدول التي ينشط فيها البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمساعدة في تقليل آثار كوفيد 19، بما في ذلك تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المبادرات الوطنية في مملكة البحرين، وهي المقر الرئيسي للبنك منذ 40 عاماً.

وسيسمح هذا الصندوق بتوفير تبرعات كبيرة لمساندة المبادرات الوطنية والخيرية التي تعمل على مكافحة الوباء وتخفيف الأعباء المالية عن المتضررين من المرض ودعم الفرق الطبية والمتطوعين في الصفوف الأمامية الذين يجازفون بحياتهم لحماية مجتمعاتهم.

وفي تعليق له حول إنشاء هذا الصندوق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، الدكتور خالد كعوان، “يتوجب علينا جميعاً في مثل هذه الأوقات المليئة بالتحديات أن نوحد جهودنا لدعم المؤسسات الصحية والمجتمعات المحلية في الدول التي ننشط فيها. ونحن كمؤسسة عالمية ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المجتمعات المحلية، فإن من واجبنا ويشرفنا مساندة مجتمعاتنا والمؤسسات الحكومية والأطقم الطبية والمتطوعين الذين يبذلون جهوداً جبارة”.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري، “ونحن إذ نقدر ونُثني على الجهود العظيمة التي تبذلها السلطات والأطقم الطبية والادارية في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء. وندعوا الله تعالى أن يمن بالشفاء على كل الذين أصيبوا بهذا المرض، يسر بنك ABC ان يعلن عن مساهمته بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي من هذا الصندوق لحملة “فينا خير” التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لدعم جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 في البحرين. ونحن ملتزمنن بمواصلة العمل يد بيد مع السلطات المعنية والهيئات الخيرية لتعزيز دعمنا للمجتمع المحلي بمملكة البحرين”.

يُعد بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر والبحرين خلال بنك “إلى” الرقمي.

3711 1754 973+