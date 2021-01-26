‫بنك وربة ويوريسكو موبيلتي تواصلان العمل خلال فترة إغلاق كوفيد-19 لمواصلة تحويل خدمات البنك الرقمية

بيروت، 25 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — بالرغم من التحديات الهائلة التي تسبب بها وباء كوفيد-19 والتغييرات السريعة التي ألحقت بقوة العمل، واصل بنك وربة و يوريسكو موبيليتي عملهم الذي لم ينقطع لتحويل خدمات البنك الرقمية.

يهدف الجهد المشترك بين بنك وربة – البنك الرائد في مجال حلول التجزئة الرقمية الإسلامية المنتشرة فروعه في جميع أنحاء الكويت – وشركة يوريسكو موبيليتي – الشركة الرائدة في تطوير البرمجيات الرشيقة ومزودة خدمات التحول الرقمي – إلى نقل خدمات البنك الرقمية بسلاسة حتى يتمكن من تلبية احتياجات عملائه بشكل أفضل.

الهدف من هذا التحول هو الحفاظ على بيئة إدارة المشاريع المستندة إلى برمجية SCRUM، حيث يتم تسليم منتجات البرامج بشكل تدريجي للسماح بتعليقات العملاء واتخاذ القرارات التعاونية، مع الحفاظ أيضًا على الإنتاجية الثابتة، والمشاركة المثلى للمطورين، ورضا مالك المنتج. لتحقيق ذلك، يستخدم كلا الفريقين بنية أساسية قائمة على السحابة مدعومة من DevOps للحفاظ على بيئة رشيقة بعيدة، وهذا يشمل مراقبة الإنتاجية وإدارة برمجية SCRUM وضمان الجودة وأدوات التطوير.

لم تشكل جائحة كوفيد-19 التي استمرت لمدة عام أي عقبات أمام العمليات اليومية لهذه العملية. يدير كل من الفريقين اللبناني والكويتي بسلاسة التخطيط السريع، والتقدم بأثر رجعي، وجلسات الوقوف اليومية عن بُعد من خلال أدوات عقد المؤتمرات عن بعد. باستخدام محطات عمل مؤمنة للغاية، يعمل المطورون من خلال أداة مراقبة الإنتاجية القائمة على السحابة وتحليل الكود الآلي / ضمان الجودة.

وتعليقًا على المشروع، أكد الرئيس التنفيذي لشركة يوريسكو موبيليتي، إدغار توق، التزام الشركة بـ “وجود بنية أساسية قوية قائمة على السحابة تسمح بالعمل في نموذج مختلط وبعيد وفي الموقع، دون المساس بالكفاءة وجودة البرامج” قبل سنوات من الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. بسبب هذا التبصر، تمكنت الشركة من “التحول بسرعة إلى مزيج من نموذج العمل من المنزل أثناء عمليات الإغلاق ونموذج العمل من المكتب المحدود … يمكننا أن نقول بفخر أن النتائج فاقت توقعاتنا.”

يوضح استمرار هذه العملية دون عوائق كفاءة عملية DevSecOps لشركة يوريسكو موبيليتي والبنية التحتية السحابية وقدرات تطوير البرامج الذكية. وبالمضي قدما، ستواصل الشركة تركيز مشاريعها للتحول الرقمي من خلال بنيتها التحتية للحوسبة السحابية الجاهزة للإغلاقات مع جميع العملاء لضمان سلامة كلا الطرفين دون المساس بجودة عملها.

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