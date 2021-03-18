‫بنك القاهرة يحصد العديد من الجوائز في احتفال جوائز مجلة غلوبال براندز 2019-2020

لندن 18 آذار/مارس، 2021/PRNewswire/ — فاز بنك القاهرة بجوائز فئات أفضل تفعيل ومشاركة عملاء 2020، وأكثر الأعمال المصرفية ابتكارية 2020، وأكثر مبادرة مسؤولية اجتماعية شركاتية ابتكارية لتمكين المرأة 2020، وأكثر الماركات التجارية المصرفية تطورا 2019، في مصر، حيث قدمت هذه الجوائز مجلة غلوبال براندز في حفل جوائزها البنكية 2019-2020. وتم تكريم بنك القاهرة من قبل لجنة التحكيم لجهوده الناجحة في إنشاء هوية جديدة مع علامة تجارية جديدة مميزة، لكنها تعكس قوة تراث البنك وخبرته بالإضافة إلى نظامه المصرفي الرقمي المزدهر.

وعلق السيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة قائلاً: “في بنك القاهرة، تبنينا الحاجة إلى التحول، ليس فقط في شعارنا وثقافة الشركة ومنتجاتنا، ولكن في التجربة التي نقدمها لجميع عملائنا. لقد أنشأنا تجربة بنك القاهرة الجديدة التي هي بالتأكيد مبتكرة وسهلة ومريحة.”

جوائز غلوبال براندز تهدف إلى تقدير العلامات التجارية التي تحقق التميز في الأداء عبر مجموعة واسعة من القطاعات مع إبقاء قرائها على اطلاع دائم بالاتجاهات الرئيسية المحيطة بعالم العلامات التجارية. هذه الجائزة هي شهادة على المدى الذي يرغب بنك القاهرة أن يقطعه لضمان نجاح جهوده المستمرة لرفع مستوى رضا العملاء.

وعلق السيد جاي ريدي، مدير مجلة غلوبال براندز قائلاً: “نأمل أن يواصل بنك القاهرة إحداث ثورة في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية لعقود قادمة”.

حول بنك القاهرة

بنك القاهرة هو واحد من أقدم وأكبر البنوك المصرية الكاملة الخدمات الذي يقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات لأسواق التجزئة والشركات. من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة للأفراد والشركات، تمكن البنك من الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لفروعه العادية والرقمية التي تغطي جميع أنحاء مصر. البنك مشهور بريادته في التمويل المؤسساتي الصغير، وقيادة الدفع نحو الشمول المالي، وتنمية المجتمع، وتمكين ريادة الأعمال قبل الآخرين بفترة طويلة في الصناعة.

عن مجلة غلوبال براندز:

لقد كانت مجلة غلوبال براندز دائما في الطليعة، وهي تجلب الاخبار، ووجهات النظر والاراء عن العلامات التجارية التي تشكل مستقبل صناعتها. في كل عام، تطور مجلة غلوبال براندز سلسلة من الجوائز للشركات التي تميزت برؤية فريدة وخدمة استثنائية وحلول مبتكرة ومنتجات تركز على المستهلك، من بين رواد الصناعة. تسلط جوائز غلوبال براندز الضوء على إنجازات المؤسسات التي حققت أداءً جيدًا في مجالات المالية والتعليم والضيافة والتكنولوجيا وأسلوب الحياة، والتعليم، والعقارات، والعديد غيرها.

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