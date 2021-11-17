أبوظبي، الإمارات العربية, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2021/PRNewswire/ — كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة متعددة المحاور وتمتد لعدة سنوات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، تستضيف بموجبها العاصمة الإماراتية مباريات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) بدءاً من العام 2022، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة.

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وتأتي هذه الشراكة ضمن المبادرة التسويقية والسياحية “زوروا أبوظبي”، والتي تصبح بموجبها العاصمة الإماراتية الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستضيف أبوظبي المباريات التمهيدية السنوية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث تحتضن مباراتين تمهيديتين قبل الموسم من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال شهر أكتوبر 2022، على أن يتم الإعلان عن الفرق المشاركة في المباريات ومعلومات إضافية أخرى لاحقاً. ويمكن التسجيل للحصول على أحدث المستجدات عن برامج وفعاليات هذه المبادرة عبر: هنا .

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: “ترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة أبوظبي كعاصمة لأكبر البطولات الرياضية الدولية التي تستقطب ألمع المواهب والرياضيين العالميين. وبينما تمضي الإمارة بثبات لتحقيق رؤيتها الرامية إلى تطوير وجهة عالمية تنبض بالحياة، تشكل استضافة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إضافة نوعية تُثري جدول الفعاليات الترفيهية والرياضية التي تحتضنها على مدار العام، معززةً ريادتها كمركز للتميز والابتكار الرياضي. ونثق أن الشراكة مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ستنهض بدور حيوي في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وتشجيع أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، وهي من الأهداف الاستراتيجية للإمارات التي تركز على تمكين الشباب وبناء مستقبل مستدام للوطن والأجيال المقبلة”.

من جانبه، قال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: “بينما نحتفل بالموسم 75 لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تُمثل الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستضافة فعاليات ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ودوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K League للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، علامة فارقة في التطور المستمر لكرة السلة على مستوى العالم”.

وأضاف تاتوم: “تعتبر أبوظبي عاصمة عالمية متعددة الثقافات، وهي تمتلك أيضاً سجلاً حافلاً في استضافة بطولات رياضية عالمية المستوى، ومن هنا فإن هذه الشراكة ستساعدنا على تمكين جمهور واسع في منطقة الشرق الأوسط من استكشاف التجارب الحية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ودوري NBA 2K League، بالتزامن مع إتاحة المجال أمام الناشئة لتعلم أساسيات كرة السلة وقيمها عبر مجموعة متنوعة من البرامج وفعاليات الجمهور”.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إقامة العديد من التجارب التفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمعتزلين علاوة على إطلاق دوري الناشئين لكرة السلة “جونيور إن بي إيه” في مدارس دولة الإمارات، تشجيعاً لقيم العمل الجماعي بروح الفريق، وتكريس الروح الرياضية. كما تشتمل الاتفاقية على إطلاق منصة استشارات (إن بي إيه فيت)، التي تركز على الارتقاء بالصحة البدنية، فضلاً عن تنظيم دوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K League.

وسيكون بإمكان المتابعين والمهتمين بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في المنطقة مشاهدة مقاطع الفيديو، والاطلاع على أخر الاخبار والمستجدات والتعرف على النتائج والاحصائيات باللغة العربية عبر الموقع الالكتروني، كما سيكون بإمكانهم مشاهدة البث المباشر لكل مباراة من مباريات الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين مباشرة وعند الطلب من خلال NBA League Pass، وهي خدمة الاشتراك المباشر في الدوري.

يذكر أن أبوظبي أكدت قدرتها على تنظيم واستضافة أبرز البطولات والمنافسات العالمية مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، عبر اتباع تدابير وقائية صارمة مثل برنامج “شهادة الأمان Go Safe“، وهو ما يعكس التزامها بضمان صحة وسلامة المجتمع المحلي والزوار والسياح، ويرسخ مكانتها كوجهة رائدة للأنشطة والفعاليات الرياضية الحية.

للمزيد عن المعلومات عن أبوظبي، يرجى زيارة: visitabudhabi.ae/en/campaign/ time-is-now

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمحة عن الرابطة الوطنية لكرة السلة:

تتمتّع الرابطة الوطنية لكرة السلة “الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) بنشاط عالمي في مجال الرياضة والإعلام، وتم إنشاؤها لإدارة أربع بطولات رياضية للمحترفين: الرابطة الوطنية لكرة السلة “الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين” (NBA)، والرابطة الأمريكية لكرة السلة للسيدات، ودوري الرابطة الأمريكية لفئة التطوير (NBA G League، ودوري الرابطة الأمريكية لألعاب الفيديو في كرة السلة (NBA 2K League). كما تشترك الرابطة الوطنية لكرة السلة “الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين” (NBA) والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) في إدارة الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL).

وقد أسّست الرابطة الوطنية لكرة السلة “الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين” (NBA) وجودًا دوليًّا كبيرًا مِن خلال الألعاب والبرامج المُتوفّرة في 215 دولة وإقليمًا بأكثر من 50 لغةً، وبضائع للبيع في أكثر من 100,000 متجر في 100 دولة في ست قارات، وضمّت قوائم الدوري الأمريكي للمحترفين في بداية موسم 2021-2022، 121 لاعباً دولياً من 40 دولة. تشمل الأصول الرقمية للدوري الأمريكي للمحترفين NBA Digital، قناة NBA التلفزيونية وموقع NBA.com وتطبيق NBA عبر الهواتف المحمولة وخدمة NBA League Pass التلفزيونية المدفوعة.

أنشأت الرابطة الوطنية لكرة السلة “الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين” NBA واحدة مِن أكبر مجتمعات الوسائط الاجتماعية في العالم، مع 2.1 مليار إعجاب ومُتابعين على مستوى العالم عبر جميع منصّات الدوري والفرق واللاعبين. من خلال مبادرة “NBA Cares”، تتناول الرّابطة قضايا اجتماعية مُهمّة مِن خلال العمل مع المُنظّمات التي تخدم الشباب والمُعترَف بها دوليًا والتي تدعم التعليم وتنمية الشباب والأسرة والقضايا المُتعلّقة بالصّحة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1690815/DCT_Abu_Dhabi_ NBA.jpg