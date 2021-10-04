دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ASCIRA Global اليوم أن جوائز The Globee®، الجهة المنظمة لبرامج جوائز الأعمال الرائدة في العالم وقوائم تصنيف الأعمال التجارية، قد اختارت بليندا لي ليكون الفائز في الحفل السنوي الـ 14 من Women World Awards® لعام 2021.

https://globeeawards.com/ women-world-awards/winner/

تُكرم جوائز عالم المرأة (Women World Awards) النساء في الأعمال والمهن من جميع أنحاء العالم. يضم برنامج جوائز عالم المرأة السنوي المرموق أفضل الإنجازات التي تم الوصول إليها حول العالم من حيث القيادة والابتكار والأداء التنظيمي والمنتجات والخدمات الجديدة والدراسات المتميزة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعلامات البارزة في كل صناعة رئيسية حول العالم. تصبح المنظمات من جميع أنحاء العالم مؤهلة لتقديم الترشيحات بما في ذلك الشركات العامة والخاصة والربحية وغير الهادفة للربح، من أكبر إلى أصغر الشركات والشركات الناشئة الجديدة.

تم تقديم بليندا لي كنموذج الأعمال لهذا العام من أجل إنشاء برنامج حواري يضم نساء من مختلف المجالات. سلط العرض، الذي جاء تحت عنوان “أضواء مع بليندا لي” (“Spotlight with Belynda Lee”)، الضوء على انتصارات ومحاكمات هؤلاء النساء غير العاديات . تفرد العرض بسابقة من خلال كونه أول عرض في المنطقة حيث يكون مؤتمر الأطراف هو المضيف أيضًا.

صرحت بيليندا لي: “إنه لشرف كبير الفوز بجائزة عالم المرأة في هذه الصناعة الموقرة وتقدير الأقران. ويؤكد هذا مكانتنا كشركة مستعدة لإحداث ثورة ناجحة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنطقة. نحن سعداء بنجاح الموسم الأول ونتطلع الآن إلى الموسم الثاني الذي سيضم متخصصين في الرعاية الصحية والعافية”.

شهد الموسم الأول نخبة وانتقائية من الضيوف بما في ذلك

1.جي جي فوكس (فنانة تسجيل الرسوم البيانية)

2.تاتيانا أبيلا (مؤسسة Sustainability Foundation Goumbouk)

3.جولي لويس (مدربة تحفيزية ومؤسسة Mountain High)

4.جوليا زيسوبولو (خبيرة ومدربة فينج شوي)

5.سايرا سارة (مؤسسة LadyzFuzion)

6.أروى بيج (متعاملة بريد إلكتروني ومؤسسة Arwa’s Beauty Beliefs)

7.أكانكشا تانجري (مؤسسة RESET, Forbes 30 Under 30)

8.Sisters GRIMM (الملحنون المرشحون لجوائز Grammy)

حول جوائز جلوبي ( Globee Awards )

تُمنح جوائز جلوبي في أحد عشر برنامجًا ومنافسة: جوائز CEO World Awards® و Consumer World Awards® و The Customer Sales & Service World Awards® وجزائز Globee® للأفضل عالميًا في مجال الأعمال و Golden Bridge Awards® و Cyber Security Global Excellence Awards®، و Security World Awards, the IT World Awards®، وجوائز أفضل الأعمال الأمريكية One Planet®، جوائز Globee® Employer Excellence Awards®، والجوائز العالمية لشركات مجالي التسويق والاتصالات Globee®، و Women World Awards®. تكرم جوائز Globee الإنجازات والأداء المتميز في الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، تشريفًا للمنظمات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون وراء نجاحهم تعرف على المزيد حول جوائز جلوبي على https://globeeawards.com

وعلى تويتر على @globeeawards #globeeawards #disruptorcompanyawards

نبذة عن أسكيرا ( ASCIRA )

ASCIRA هي شركة قائمة على الاشتراك تقدم التطوير الشخصي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. وهي تهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة.

وتسبق أسكيرا أقرانها دائمًا بخطوة واحدة إلى الأمام في عالم تنافسي، وتقدم مجموعة مهارات استثنائية تشمل مزودي المحتوى المحترفين وكبار المؤلفين والمتحدثين التحفيزيين والخبراء والقادة من جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من تحقيق إمكاناتهم المثلى وتحسين جودة حياتهم. بالنسبة لأي شخص يسعى إلى تحسين أعماله أو إضفاء المزيد من القدرات على حياته المهنية أو تطوير هوايته، فإن فريق خبراء أسكيرا في خدمتهم، بنقرة زر واحدة فقط.

زينفر خليل، zenifer.khaleel@asciraglobal. com ، +971558820875