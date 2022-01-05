‫بلوم جلوبال تستحوذ على LiveSource

صفقة توسع نطاق الاستعانة بالمصادر والمشتريات والقدرات النوعية لشركة رائدة في تكنولوجيا تنفيذ الخدمات اللوجستية

بليسانتون، كاليفورنيا, 5 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة بلوم جلوبال الرائدة في تحديد مصادر سلاسل التوريد والمشتريات وحلول تكنولوجيا التنفيذ والرؤية اليوم عن استحواذها على LiveSource، وهي شبكة تجارية رائدة في مجال سلاسل التوريد متعددة المؤسسات للشركات المصنعة المعقدة، وتوفر الشركة التي تتميز بامتلاكها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تكنولوجيا تحديد المصادر وإدارة المشتريات، من بين حلول أخرى مقدمة في قطاعي السيارات والصناعة التحويلية.

اعتبارًا من1 يناير، سيصبح جميع موظفي LiveSource جزءًا من شركة بلوم جلوبال التي تتمتع بإمكانية تقديم الدعم الكامل لعملاء LiveSource المنتشرين في شتى أنحاء العالم، وستتيح الصفقة لعملاء شركة LiveSource الحاليين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا تنفيذ الخدمات اللوجستية الواسعة النطاق والخبرة في قطاع إدارة سلاسل التوريد؛ مما سيمكن هؤلاء العملاء من بسط سيطرتهم التامة في إنهاء إجراءات عمليات نقل الشحن وفتح الطريق لموردين بدلاء أمامهم، ويكمل نظام شركة بلوم الدولي المتعدد الوسائط (TMS) وقدرات الرؤية متعددة المراحل لنقل حلول LiveSource.

تجدر الإشارة بأن شركة بلوم ستدمج فروع LiveSource في سويسرا وفرنسا، وستحتفظ عمليات LiveSource التشغيلية في الولايات المتحدة وأوروبا بشهادة ISO 27001 التي حصلت عليها وامتثالها للنظام العام لحماية البيانات (GDPR).

وقد صرح بو هاغلر، الرئيس التنفيذي لشركة LiveSource، الذي سينضم إلى فريق إدارة بلوم وسيكون المسؤول المباشر أمام بيرفيندر جوهار، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم جلوبال قائلًا: “تدير الجهات المصنعة قدرًا استثنائيًا من البيانات المتعلقة بمصادر الموردين والمشتريات، بالإضافة إلى معلومات إدارة الجودة، التي تتوفر عادةً في نظم متباينة، وتعمل حلول LiveSource على تنظيم تلك المعلومات عن طريق رفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في التعامل مع تدفق البيانات الغزير وتوحيد البيانات في معلومات استخبارية قابلة للتنفيذ”. وأضاف: “إنني متحمس لمستقبل التكنولوجيا الخاصة بنا وهي في أيدي شركة بلوم جلوبال التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول تنفيذ ورؤية سلاسل التوريد اليوم. لقد عرفت الرئيس التنفيذي بيرفيندر جوهار لسنوات عديدة، وأؤمن برؤيته في مستقبل سلاسل التوريد العالمية “.

وقد أثنى على شبكة LiveSource في التقارير الصادرة عن “غارتنر” فيما يتعلق بأجنحة التطبيقات الاستراتيجية للاستعانة بالمصادر وشبكات أعمال سلاسل التوريد المتعددة المشاريع، وتستفيد بلوم أيضاً من مواهب إدارة المنتجات القوية التي تتمتع بها شبكة LiveSource ووجودها الكبير في أوروبا.

وقال جوهار، الذي عمل سابقًا في مجلس إدارة LiveSource، موضحًا: “تركز شركة بلوم على تنظيم سلاسل التوريد. ويكمل الاستحواذ على LiveSource التنظيم والرؤية اللوجستية التي قامت بها شركة بلوم مع تحديد المصادر وتنظيم ورؤية المشتريات التي قامت بها شبكة LiveSource“. وأضاف: “يكمل الاستحواذ على LiveSource أيضًا حضور بلوم القوي في أمريكا الشمالية وآسيا مع حضورها القوي في أوروبا الذي يشمل إدارة شركة فرعية مملوكة بالكامل وقيادة مخضرمة في الصناعة”.

نبذة عن شركة بلوم جلوبال

يقوم مزود تكنولوجيا سلسلة التوريد بلوم جلوبال بإزالة 1 تريليون دولار من النفايات من سلسلة التوريد العالمية، مما يجعل العمليات اللوجستية أكثر مرونة وأكثر اعتمادية وأكثر استدامة من خلال التنفيذ اللوجستي المبتكر وحلول الرؤية. وتمتلك بلوم شبكة واسعة مقارنة بمقدمي خدمات تكنولوجيا الخدمات اللوجستية، ويتحد اتصال الشركة المباشر بالمحيطات والجو والسكك الحديدية والطرود وشركات نقل أقل من الحمولة (LTL) ونقل الحمولة الكاملة مع حلول شركة بلوم ومع 27 عامًا من بيانات الصناعة من أجل تعظيم الاستفادة من الإنفاق على النقل، وتحسين خدمة العملاء، وتقليل انبعاثات الكربون للمستخدمين. وتدعم تلك الحلول منظمة كبيرة للبحث والتطوير تضيف سمات جديدة عالية القيمة بصفةٍ مستمرةٍ. ومن خلال تطوير التكنولوجيا التي تضفي طابع السلاسة إلى عالم الخدمات اللوجستية، تقود شركة بلوم جلوبال القطاع في إيجادحلول لاستدامة سلاسل التوريد، ومكافحة تغير المناخ من خلال القضاء على انبعاثات الكربون الضخمة في العالم من خلال الشحن باستخدام الوقود العضوي.

نبذة عن LiveSource

منذ عام 2000، ساعدت LiveSource عددًا من أكبر الجهات المصنعة المعقدة في العالم على التنبؤ بالتغييرات المستقبلية، إذ أنه الحل الوحيد الذي يضع قاعدةً للإنفاق المباشر، وكذلك ربط جميع الأجزاء المتحركة، والقدرة على التكيف السريع مع التغيير. حيث تتخصص منصة التطبيقات المؤسسة سحابيًا في إدارة المصادر الاستراتيجية والجودة وإعداد الأدوات وأداء الموردين، ويعتبر ذلك السبب وراء لجوء قادة القطاع في جميع أنحاء العالم مثل Dana وAdient وVibracoustic وGo odman Manufacturing إلى شبكة LiveSource لتجنب المخاطر الخفية وإبقاء التنافسية في حالة ظهور تراجع مستوى الأرباح الناتج عن تقلص المبيعات.

للتواصل الإعلامي

جون روس

jon.ross@blumeglobal.com

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