‫بلدية أبوظبي تختار شركة هواوي لبناء مركز بيانات التعافي من الكوارث الخاص بها

متطلبات تخزين البيانات المستدامة

“البحر على اليسار، والصحراء على اليمين”؛ هذا هو الوصف المثالي لبيئة أبوظبي الطبيعية الفريدة. ومن خلال ملايين الزائرين كل عام، توصف أبو ظبي في كثير من الأحيان، بطريقة شعرية إلى حد ما، بأنها اللؤلؤة الساطعة، المتلألئة على الساحل الجنوبي للخليج العربي.

وحسب رؤية بلدية مدينة أبوظبي فإنها تركز على “دعم سعادة المجتمع من خلال تقديم النمو الحضري المستدام والخدمات البلدية”. وفي عصر التحول الرقمي السريع، تعد مراكز البيانات المستدامة في البلدية شيئًا أساسيًا، فهي لا تقدم خدمات المكاتب الحكومية فحسب، بل توفر أيضًا إدارة معلومات المقيمين والخدمات البلدية أيضًا. وببساطة، فإن مراكز البيانات لا غنى عنها للحياة المجتمعية.

ومع ذلك، لم يكن إعداد مركز البيانات القديم لمدينة بلدية أبوظبي قادرًا على تلبية متطلبات التطوير المستقبلية، نظرًا لتدفق كميات هائلة من الخدمات الجديدة والزيادة الهائلة في حجم البيانات. فقد أصبحت مسألة كيفية تحسين موثوقية البيانات والأمان واستدامة مركز البيانات محط تركيز عاجل من بلدية مدينة أبوظبي.

بناء أفضل مركز بيانات ممكن للتعافي من الكوارث بالشراكة مع شركة هواوي

كان هواوي فيوجن مديول 2000 (Huawei FusionModule2000) أول مركز بيانات يحصل على شهادة Uptime TIER-Ready IV. يحتاج مهندسو البناء المحليون فقط إلى إجراء التثبيت البسيط في الموقع، نظرًا لأن مركز البيانات المعياري مُصنع مسبقًا في المصنع، وسرعان ما تم إطلاقه عبر الإنترنت وجاهزًا للاستخدام.

في الواقع، يتبنى مركز البيانات فيوجن مديول (FusionModule2000) تصميمًا معياريًا بالكامل، يدعم التنمية المستدامة للخدمات البلدية، مع إمكانية التوسع المرن في السعة لمجموعة من الأنظمة الفرعية، من مزود الطاقة إلى التبريد وخزانات تكنولوجيا المعلومات.

في 6 مايو 2020، منحت Uptime Insight رسميًا شهادة تصميم Uptime TIER- IV لمركز بيانات التعافي من الكوارث التابع لبلدية مدينة أبوظبي. يمكن لأبو ظبي، اللؤلؤة المشرقة على الساحل الجنوبي للخليج العربي، الآن أن تضع ثقتها في أمن تخزين البيانات المحلي الموثوق به للغاية.

ما هي الخطوة التالي في المستقبل؟

صرح أحمد عبد الصمد الحمادي، مدير إدارة التخطيط الفني بالإنابة ببلدية أبوظبي: “لقد غيرت رحلتنا في مجال الرقمنة مع شركة هواوي عملياتنا، مما أدى إلى ترسيخ المزيد من المرونة والراحة في جميع أنحاء البلدية. ويوضح مركز بيانات التعافي من الكوارث TIER IV، الذي تم إنشاؤه بالاشتراك مع هواوي، بشكل كامل الحلول الأكثر تقدمًا في الصناعة وخدمة العملاء التي لا تشوبها شائبة. ونحن نسترشد في تحولنا الرقمي برؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مجتمعنا من خلال التكنولوجيا. هواوي هي الشريك المفضل لدينا ونتطلع إلى التعاون معهم في المستقبل”.

نبذة عن شركة هواوي

تُعد شركة هواوي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. من خلال الحلول المتكاملة التي تقدمها شركة هواوي في أربعة مجالات رئيسية؛ وعم شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية، فإننا ملتزمون بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومنظمة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل.

كما تتميز مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة من هواوي بأنها تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام البيئي، فإننا نخلق قيمة دائمة لعملائنا، ونعمل على تمكين الأشخاص وإثراء الحياة المنزلية وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

وفي هواوي، يركز الابتكار على تلبية احتياجات العملاء. كما أننا نستثمر بقوة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الاختراقات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. ولدينا أكثر من 194,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. تُعد شركة هواوي، والتي تأسست في عام 1987، شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.

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