‫بشراكة مع DHARMA، الشركة الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها والتي تجلب اقتصاد الشغف إلى مجال السفر

ERIC CANTONA يطلق علامة تجارية جديدة للسفر، Looking FC تتمحور حول أكبر أندية كرة القدم في العالم.

لندن – African Media Agency – ١٢ يناير ٢٠٢٢ – أطلق Eric Cantona ن Looking FC ، سلسلة من الرحلات لفائدة أكثر مشجعي كرة القدم حماسا، بالشراكة مع DHARMA، وهي شركة ناشئة مبتكرة. سيتمكن المشجعون من اكتشاف العالم ومدنه من خلال أكبر التجمعات الكروية.

Looking FC by Eric Cantona. رحلات كرة القدم الأكثر إثارة على وجه الأرض

“أحب كرة القدم التي تجعل القلوب تنبض والملاعب ترتعش. كانت فكرتنا هي خلق تجارب كرة القدم الأكثر إثارة في العالم، فريدة من نوعها، مع الروح. اليوم كل شيء يعتمد على السعر – أردنا إنشاء منتج يعتمد على العاطفة. ” يقول Eric Cantona.

استنادا إلى سلسلة وثائقية Looking For, التي ينتجها Cantona وإخوته (Canto Bros Productions)، تم تصميم كل رحلة لمدة 4 أيام من قبل اريك نفسه. يبقى أبرز مشهد لكل رحلة هو التجربة في الملعب أو يوم مباراة الدوري أو حتى دوري أبطال أوروبا ، والجلوس في الموقف الأكثر حيوية. تقدم هذه الرحلات تجارب فريدة مثل ورشات عمل لتعلم الغناء مع أكبر المشجعين ، وزيارة الأحياء الشهيرة مع المؤرخين ، واكتشاف اللوحات الجدارية لفن الشارع ، والتقارير التكتيكية مع صحفيين مشهورين.

وأضاف Eric Cantona: “إذا كنت من مشجعي مانشستر يونايتد، فإن حضور مباراة على ملعب Old Trafford هو حلم حقيقي. لكن ليس هذا كل شيء… هل سمعت عن نادي FC United وما الذي يدافعون عنه؟ هل تعرف أغاني Stretford end؟ ما وراء جمالياتها، هل تعرف المعنى الحقيقي للجدارية Marcus Rashford؟ كل هذا يمثل جوهر كرة القدم، سواء كنت في ليفربول أو بوينس آيرس أو الدار البيضاء. هذه الرحلات هي لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالعاطفة ويريدون أن يعيشوا حبهم لكرة القدم بأشد الطرق”.

مانشستر (يونايتد) وبوينس آيرس (بوكا) وليفربول (ليفربول) وميلان (إنتر) ومدريد (ريال مدريد) وبرشلونة (برشلونة) وباريس (باريس سان جيرمان) ولشبونة (سبورتينغ) والدار البيضاء (راجا) هي الوجهات ال9 التي سيتم تقديمها لهذا الموسم الأول، مع مباريات متوقعة للغاية مثل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد على ملعب أولد ترافورد، وريال مدريد ضد إف سي برشلونة في البرنابيو، وباريس سان جيرمان ضد أو إم في بارك دي برانس. تم تصميم كل رحلة لاستيعاب المجموعات، ولكن من الممكن أيضا حجز رحلة خاصة للأصدقاء و / أو العائلة.

تماشيا مع شخصية Cantona، أ Looking FC يأخذ نهجا اجتماعيا وبيئيا. تتوفر العلامة التجارية على شراكة فريدة من نوعها مع Common Goal، حيث تتبرع بنسبة 1٪ من إيراداتها لبرنامج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد تم تصميم كل رحلة لدعم الشركات المحلية، ومن خلال برنامج Thurst Carbon، يتم التحكم في تأثير البصمة الكربونية للسفر.

لإطلاق Looking FC، اشتركت أسطورة كرة القدم Cantona مع DHARMA، وهي شركة ناشئة مبتكرة تنشئ علامات تجارية للسفر من أجل “اقتصاد العاطفة”. وقد أطلقت DHARMA، وهي عضو في ABTA، العديد من المشاريع ma3a شخصيات وعلامات تجارية شهيرة مثل Equinox (نيويورك) و Culture Trip (لندن).

“يمثل إيريك كل الأصالة والروح التي يبحث عنها مشجعو كرة القدم الذين يمثلون 3 مليارات. ونحن مقتنعون بأن مستقبل السفر سيمليه العاطفة، وليس الوجهة نفسها. ومع تزايد ارتباط الناس بالمجتمعات الإلكترونية، فإن الحاجة إلى اتصالات حقيقية سوف تنمو أكثر. هذا هو نهج “العلامة التجارية للسفر كخدمة”، الذي تعتبر DHARMA رائدة فيه،” قال شرف المنصوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك DHARMA.

العرض

تبدأ الأسعار من 1290 يورو للشخص الواحد (لغرفة مشتركة) – بما في ذلك الإقامة والأنشطة وغالبية الوجبات والأدلة والدخول إلى الملاعب.

نبذة عن Eric Cantona:

Eric Cantona، المعروف باسم “الملك إيريك” من قبل مشجعي مانشستر يونايتد، هو ممثل ومخرج ومنتج فرنسي لاعب كرة قدم محترف سابق. لعب مع أوكسير ومارتيغيس ومرسيليا وبوردو ومونبلييه ونميس وليدز يونايتد قبل أن ينهي مسيرته في مانشستر يونايتد، حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في خمس سنوات، دوريان وكأس الاتحاد الإنجليزي. تم اختياره كأفضل لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد من قبل مجلة إنسايد يونايتد. بعد تقاعده من كرة القدم في عام 1997، بدأ مسيرته السينمائية. في 2009, لعب نفسه في البحث عن اريك, فيلم من إخراج Ken Loach.

للمزيد من المعلومات:

Website: www.lookingfc.com

Instagram: www.instagram.com/lookingfc.official

Email: partnerships@lookingfc.com

Press – UK & World: dharma@thephagroup.com

Press – USA: katherine@katherinehanpr.com

Press – MENA: dana@seekdharma.com