‫بريسويل تضيف ثلاثة محامين في قطاع الطاقة المتجددة إلى مكتبها في لندن

“أنا متحمس للترحيب بهذا الفريق الديناميكي إلى الشركة”، كما قال الشريك الإداري للشركة غريغوري أم بوب. خبرتهم المتنوعة في مشاريع ومعاملات الطاقة المتجددة الرائدة في السوق تعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملاء الطاقة لدينا في جميع أنحاء العالم.”

يقدم جيميسون خبرة واسعة في تطوير المشاريع والتمويل إلى الشركة، مع التركيز على الطاقة وتحول الطاقة والمشاريع منخفضة الكربون. وهو يقدم المشورة للمطورين والمستثمرين الماليين والبنوك والشركات متعددة الأطراف في جميع جوانب دورة المشروع، بدءًا من هيكلة العقود التجارية والتفاوض عليها مرورًا بالتمويل وإعادة التمويل والتخلص من الأصول ذات الصلة. جيميسون متخرج من جامعة سانت أندروز.

لو هي محامية متخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ/الأسهم الخاصة مع التركيز على تقديم المشورة لمستثمري الأسهم الخاصة والمستثمرين الماليين الآخرين وكذلك الشركات المملوكة للصناديق بشأن معاملات الطاقة المتجددة. وهي تقدم المشورة بشأن إنشاء منصات الطاقة المتجددة المملوكة للصناديق، وترتيبات المشاريع المشتركة / الكونسورتيوم، وترتيبات الحوافز الإدارية، وهيكلة الشركات وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، فضلاً عن الاستحواذ على المحافظ المالية لأصول الطاقة المتجددة والتخلص منها. لو متخرجة من جامعة نيو ساوث ويلز وكلية الحقوق في جامعة كولومبيا.

ستيوارت هو محامٍ في مجال البنية التحتية للطاقة مع التركيز على تقديم المشورة للمستثمرين الماليين وشركات الأسهم الخاصة والشركات ومصارفها ومموليها بشأن الطاقة المتجددة ومعاملات الطاقة. وهو عمل في العديد من المعاملات الأولى من نوعها، حيث قدم المشورة للعملاء بشأن عمليات الاستحواذ الخاصة بهم، وترتيبات التنمية المشتركة وتمويل الأصول المتجددة والمنخفضة الكربون، فضلاً عن البنية التحتية للطاقة ذات الصلة. ستيوارت خريج كلية سانت كاثرين بجامعة كيمبريدج.

“لقد رسخ مكتب بريسويل لندن نفسه كواحد من مجموعة صغيرة جدًا من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز. يتمتع توم وجو إن وغوردون بمهارات مختلفة ولكنها مكملة لبعضها البعض. ومع إضافتهم إلى فريق الطاقة المتجددة الراسخ أصلا في مكتبنا، أصبح لدينا عمق في جانب الطاقة المتجددة متساو مع أي شركة في هذا السوق،” كما قال جيسون فوكس، الشريك الإداري في مكتب بريسويل في لندن.

ومع واحد من أكبر فرق الطاقة المتخصصة في العالم، فإن بريسويل في وضع قوي لتقديم المشورة للعملاء بشأن الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك في إفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى. مثلت الشركة مؤخرًا اتحادًا استثماريًا دوليًا، يتألف من شركات سراج للطاقة، وماروبيني كوربوريشن، وتوتال سولار، في تطوير وتنفيذ أول أول مشروع مستقل للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في قطر؛ ومثلت فوتواتيو رنيوبل إنيرجي فنتشرز للطاقة المتجددة في أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في أرمينيا ومشروعها الثاني للبطاريات على نطاق المرافق في المملكة المتحدة ؛ وكان مشروع إني أول مشروع لها للاستحواذ حيث استحوذت على 20 بالمئة في أكبر مشروع مزرعة رياح بحرية في العالم ؛ ومشروع إيكوينور حيث كانت المستشار القانوني الأميركي في اتفاقية الـ 1.5 مليار دولار لبيع شركة بي بي حصة بنسبة 50 في المئة في مشروعات إمباير ويند وبيكون ويند قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال جيميسون: “تتطلب الصناعة المتطورة مستشارين يتمتعون بالذكاء والإبداع والفعالية، وبالتالي زيادة القيمة واليقين للعملاء”.

وأضافت لو: “نود بناء عمل تجاري يركز بالكامل على عملائنا، والشراكة معهم لتطوير أهدافهم الإستراتيجية طويلة المدى وتحقيقها”.

وأضاف ستيوارت: “من الملهم الانضمام إلى شركة ريادية تشارك عملاءنا تفاؤلهم وحماسهم لمتابعة الفرص التي يوفرها تحول الطاقة”.

وسعت بريسويل فريقها العالمي للطاقة بشكل كبير خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى جيميسون ولو وستيوارت، تشمل الإضافات الأخيرة إلى ممارسات الطاقة المتجددة للشركة دانييل غوردون و مارثا كمون في نيويورك و دون جي لونجاك, وتيموثي جي أيربان و ودانييل أم فارنيل في واشنطن العاصمة. وأليستير كالفيرت إلذي انضم مكتب لندن في تشرين الثاني/نوفمبر كشريك في مكتب الشركة الدولية لنزاعات الطاقة. كما وسعت بريسويل عروضها للطاقة في دبي بإضافة أندري كورمولث الذي انضم إلى الشركة قادما من كليفورد تشانسوكلينت ستينالذي انضم إلى الشركة من شركة ألكازار إنيرجي.

حول بريسويل أل أل بي

بريسويل أل أل بي هي شركة رائدة في مجال القانون والعلاقات الحكومية، تخدم بصورة أساسية صناعات الطاقة، البنية التحتية، المال والتقنية عبر العالم. تنتج عن تركيزنا في الصناعة معرفة حديثة شاملة بالتحديات التجارية والقانونية والحكومية التي يواجهها عملاؤنا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة لتسهيل المعاملات وحل النزاعات.

تحتل بريسويل مكانة فريدة في سوق المملكة المتحدة، باعتبارها شركة المحاماة الدولية الوحيدة المتخصصة حصريًا في صناعة الطاقة. على مدى ثلاث سنوات اعترفت ذي تايمز ببريسويل كواحدة من أكبر 20 شركة للطاقة والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/626512/Bracewell_Logo. jpg