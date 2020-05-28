‫بريزم تدشن أكبر شاشة عرض تفاعلية في العالم بمقاس 225 بوصة – لتهيئة الأعمال في العالم في أثناء الجائحة وما بعدها

سان خوسيه، كاليفورنيا، وبكين، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — أسست بريزم إنك “Prysm Inc.“، المزود الرائد لحلول العرض المرئي والبصري، فئة جديدة في سوق العرض بعد كشفها عن أكبر شاشة عرض تفاعلية في العالم –سلسلةبريزم بتقنية الفوسفور الليزري “Prysm Laser Phosphor Display (LPD) 6K “، بمقاس 225 بوصة بعرض20 قدم وارتفاعها 5 أقدام. وتعد سلسلة بريزم LPD 6K بمثابة شاشة عرض تفاعلية ضخمة تعرض صورة بانورامية لا تقطعها أية فواصل أو أطراف سوداء.

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وتقدم سلسلة LPD 6K أفضل تجربة حسب الأوضاع المختلفة. ويعرض السطح المرن والمقاوم للتأثيرات تفاعل سلسًا باللمس ويمكن مشاهدتها من أية مسافة وأية زاوية دون إرهاق العين، وتعد أحدث شاشات LPD التفاعلية الموفرة للطاقة، والمقاومة للكسر، والمرنة والتي توفر إمكانية النقل.

وتحسنت سلسلة LPD 6K بشكل فريد لتناسب المراكز الإعلامية التنفيذية، ومراكز القيادة والتحكم، وقاعات التدريب، ومراكز التعاون والابتكار. وباستخدام منصة بريزم التعاونية البصرية، تصير الاجتماعات، والعروض التقديمية، والتحليلات أكثر مشاركة وتأثيرًا، مما يترتب عليها اتخاذ قرارات أفضل وأسرع. وهي نموذجية للمراقبة المركزية لأنشطة الأعمال وتدفقات العمل عبر المؤسسة بالكامل.

ويساعد التصميم النموذجي الجديد في زيادة سرعة تكامل العرض ويسمح بالتركيب في عدة أماكن. وتلتف الشاشة الأمامية المتينة – المصنوعة من طبقة بولي كربونات مطلية بمادة خاصة – في شكل اسطواني لسهولة النقل. ويمكنها أن تمر عبر الأبواب ومصاعد الركاب في أثناء الإعداد. وتتاح الآن بشكل عام سلسلة LPD 6K 225 بوصة وتشحن للشركاء والعملاء.

وبهذه المناسبة، صرح أميت جاين “Amit Jain“، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة بريزم، قائلاً: “يسعدنا تدشين أكبر شاشة عرض تفاعلي سلسة، LPD 6K 225 بوصة”. ويضيف، “وفي ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال اليوم، حيث تتطلع المؤسسات للتفاعلية، والتكامل السلس، والاتصال والتعاون، نسمح باجتماع الفرق التي تعمل سويًا من أي مكان في العالم، مما يوفر عددًا هائلاً من ساعات السفر والموارد”.

ومن جانبه، يشير د/ روجر حجار “Dr Roger Hajjar“، المؤسس والرئيس التقني بشركة بريزم، “ستصير التجارب الافتراضية النابضة بالحياة مكونًا أكثر أهمية في هذا العصر الجديد الذي يشهد انخفاض معدلات السفر والتنقل لتجنب المشكلات الصحية غير المبررة بينما نساعد البيئة. وأضفنا سلسلة LPD 6K 225 بوصة إلى خط إنتاجنا الحالي، من شاشات LPD 6K 190 بوصة، وLPD 6K 135 بوصة. ويسمح شكل الشاشة 225 بوصة الجديد للعرض باستخدام شاشتين كبيرتين 125 بوصة تعرض محتوى 16:9 جنبًا إلى جنب مع معامل قياس غير مسبوق. ويمكن بث البيانات الفورية والتسجيلات المرئية من الأجهزة المحمولة أو الوحدات المستقلة مع تأمين سحابي عالي”.

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