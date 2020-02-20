‫برنامح الشاتبوت (BOTTER) من ابتكار IST Networks متاح حاليًا على منصة تطبيقات Genesys AppFoundry

لندن ، 19 فبراير 2020 /PRNewswire/ —

أسلوب جديد في تكامل النظم لمنصة Genesys السحابية يساعد الشركات في ترقية برنامج الشات بوت من الفئة التجارية لتمكينها من التواصل مع عملائها بسلاسة وأسلوب تفاعلي.

أعلنت شركة IST Networks أن تطبيق الشات بوت (Botter) متاح حاليًا على منصة تطبيقات Genesys® AppFoundry وهي أكبر متجر إلكتروني متخصص في هذا المجال حيث تتخذ من حلول تجارب العملاء محورًا لأنشطتها. جدير بالذكر أن شركة Genesys هي مقدم الخدمة الرائد على مستوى العالم لتقديم حلول شاملة في مجال تجارب العملاء ومراكز الاتصال لتدعم بذلك 25 مليار حالة تشغيل ترتبط بتجارب العملاء على مستوى العالم هذا العام. وتتيح منصة تطبيقات AppFoundry لعملاء Genesys من جميع قطاعات السوق استكشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلول وتطبيقها سريعًا بحيث تيسر لهم بصورة أكبر عملية التفاعل مع عملائهم وضمان ارتباط موظفيهم الإيجابي بمنشآتهم وتحسين قوتهم العاملة إلى الحد الأمثل.

يعمل برنامج الشات بوت Botter على تمكين الشركات من بناء تطبيقات لمحاوريي الشات بوت وتصميمهم خلال دقائق معدودة دونما حاجة إلى التشفير أو امتلاك المعرفة الفنية اللازمة لذلك، إذ أصبح التطبيق متاحًا من خلال منصة Genesys السحابية Genesys Cloud™(المعروفة سابقًا بمسمى PureCloud®). تمثل منصة Genesys السحابية حلاً شاملاً متكاملاً بوصفها منصة رائدة في تشغيل مراكز اتصال عامة تعمل بالتقنية السحابية؛ ومن ثَمَّ تساعد مختلف المؤسسات في توفير تجارب أفضل لعملائها وموظفيها. كما تتسم المنصة بالمرونة والقابلية للتطوير حيث أُنشأت بغرض تحقيق سرعة الابتكار، وذلك بفضل واجهات تطبيقاتها القوية المفتوحة ومحددة السمات.

وفي هذا الصدد، صرح جيورجن تولكسدورف، مدير أول موردي البرمجيات المستقلين والتحالفات التقنية لدى Genesys قائلاً: “نشعر بالحماس لأن تطبيق الشات بوت، الذي صممته ITS ليستكمل منظومة Genesys السحابية، قد أصبح متاحًا على منصة تطبيقات AppFoundry التي تمثل واحدة من أكبر وأهم التطبيقات وعمليات تكامل النظم المرتبطة بتجارب العملاء في هذا المجال. لقد أصبح تطبيق Botter يمنح عملاءنا خيارًا جديدًا من خيارات الذكاء الاصطناعي الحوارية لتمكينهم من الخدمة الذاتية الذكية. يمثل هذا الحل الذي طرحته IST عنصرًا قيِّمًا تساعد المؤسسات في ترقية التقنيات التي تستعين بها في تقديم خدمات ترضي عملاءها بتجارب متميزة”.

صُمِّم تطبيق الشات بوت Botter ليتوافق مع خدمات جينيسز السحابية (Genesys Cloud) عن طريق واجهة لبرمجة التطبيقات بغرض التوصيل والتشغيل، ومن شأنها إثراء تجارب العملاء مقترنة بإطار عمل قوي يركز بشكل رئيس على مركزية العملاء والمكون من عدة نظم متداخلة قوامها الأساسي هو نظام معالجة اللغات الطبيعية وهو بمثابة عقل البرنامج المختص بفهم ومعالجة العمليات اللغوية المختلفة. كما يتمثل النظام الآخر في واجهة المستخدم المرنة التي تتيح للمستخدم بناء وتكوين واجهات شات بوت بالشكل الذي يتوافق مع العلامة التجارية في ثوان معدودة. ولا تنتهي المرونة عند هذا الحد حيث يتسنى للشركات إنشاء وتصميم عمليات تحاور وتدفق للرسائل مع عملائها بصورة أسهل عن طريق خاصية السحب والإدراج.

كما صرح شريف فهمي، مدير التسويق، قائلاً: “تغمرنا السعادة حيث أصبح Botter متوافقًا مع خدمات جينيسز السحابية بشكل مبسط وسهل كي تتمكن المؤسسات من التفاعل وإجراء المحادثات مع عملائها على كافة القنوات الرقمية مع إمكانية تحويل المحادثات إلى مندوبي خدمات العملاء من خلال واجهة جينيسز السحابية GenesysCloud ذاتها. علاوة على ذلك، يستطيع الإداريون في مراكز خدمة العملاء الوصول إلى سجلات المحادثات والسياق الذي دارت فيه ومراجعتها متى أرادوا. ولهذا يمكننا التأكيد على تطبيق Botter سوف يعزز حقًا من تجارب عملائك ويثريها ويرتقي بها بشكل متميز.

لمعرفة المزيد عن الخصائص والمزايا التي ينطوي عليها تكامل برنامج المحاور الآلي Botter مع منصة تطبيقات Genesys السحابية، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: https://appfoundry. mypurecloud.com/filter /purecloud /listing/02d8d109-12dc-4b5d- 9eea-2d9f502fa758.

نبذة عن IST Networks :

تأسست شركة IST Networks للشبكات في عام 2002 ومهدت الطريق لتقديم حلول استثنائية في مجال تجارب العملاء لعدد كبير من المؤسسات التي تزاول الأعمال النوعية ومختلف المؤسسات الأخرى على مستوى العالم. تنتقي IST بعناية أفضل تقنيات تجارب العملاء المتاحة في السوق لتقدم لعملائها أفضل الحلول شمولاً وفاعليةً وابتكارًا.

حصلت IST على عدة جوائز ذهبية كأحد شركاء Genesys ولها مقرات في كل من المملكة المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والبحرين وتركيا.

وتعمل IST حاليًاعلى المستوى العالمي مستعينة بقوة عمل يتمتع أفرادها بالمهارة الفائقة، فهم مختصون في أعمال مراكز الاتصال (السحابية أو الهجينة أو الداخلية) ونظم انخراط العملاء (السحابية أو الداخلية) وأجهزة عملاء مراكز الاتصال واللغة والتخاطب (بالعربية والانجليزية) وأمن معاملات الهواتف المتنقلة والتوقيع الإلكتروني وإدارة القوى العاملة وتوزيع أحمال العمل والتحليلات المنطقية لرحلات العملاء والتشغيل الآلي للعمليات التي تديرها الآليات المبرمجة والتطبيقات المتنقلة للمشروعات التجارية وإدارة آراء وتعليقات العملاء وغير ذلك الكثير.

تركز IST على تنفيذ المشروعات وتفتخر بجودتها وابتكارها. وقد استطاعت IST على مدى سنوات عملها إنجاز العديد من المشروعات التي جزم العديد من الخبراء أن تنفيذها مستحيل. ونتيجة لذلك، أصبحت IST تُعتبر خبير تقنية تجارب العملاء ومرجعًا فيما يتعلق بدمج النظم بين نظم تجارب العملاء القديمة والحالية وبين نظم المنتهى الخلفي.

:للتواصل

يُرجى الاتصال على : 744406-7904(0)-0044 شريف فهمي، هاتف رقم :

بريد إلكتروني: sfahmy@istnetworks.com