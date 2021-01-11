‫برنامج سانت كيتس ونيفي للجنسية عبر الاستثمار “مساهم رئيسي” للاقتصاد في 2020، كما يقول رئيس الوزراء تيموثي هاريس

لندن, 11 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — في خطاب عن الميزانية في 2021، كشف رئيس الوزراء تيموثي هاريس كيف دعم برنامج سانت كيتس ونيفي للجنسية برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) البلاد في العام الماضي. وحسب قول رئيس الوزراء هاريس، فقد كان البرنامج مساهما رئيسيا في اقتصاد البلاد. وقد ضمن ذلك توجيه الإيرادات المتولدة من البرنامج إلى تعزيز التنمية الوطنية وحماية مواطنيها أثناء أزمة الوباء. وشمل ذلك بدء تشغيل مرفق الرعاية الصحية الأولية سيلفيا غارنيت، والبناء المستمر لمركز سانت بيتر الصحي، وتوسيع برنامج التخفيف من حدة الفقر.

تم تقديم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس في العام 1984، وهو يمكّن المستثمرين الأجانب وأسرهم من أن يصبحوا مواطنين بمجرد المساهمة في صندوق النمو المستدام – وهو الطريق الأسرع والأكثر أمانًا للحصول على الجنسية الثانية. يحصل المتقدمون الناجحون بعد الخضوع لإجراءات التدقيق الحثيثة على المزيد من حرية السفر إلى ما يقرب من 160 دولة وإقليم والحق في العيش والعمل في هذا البلد المزدهر.

مع ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة في هذا المجال، يعتبر البرنامج عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس علامة تجارية “من العيار البلاتيني” في الصناعة ويستمر في الحفاظ على شعبيته بين المستثمرين الأجانب: “على الرغم من بعض النكسات المتعلقة بالوباء، فإن حجم الطلبات قد تحسن للعام حتى الآن. وقد وردت الطلبات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. لقد أصبحنا الخيار المفضل للمستثمر المميز نظرًا لمؤشر جودة الحياة العالي لدينا، وقوة جواز سفرنا والاعتراف ببرنامج سانت كيتس ونيفيس للجنسية عن طريق الاستثمار كعلامة تجارية بلاتينية. ولا يزال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بنا يصنف كأحد أفضل البرامج في هذا المجال.”

كما واصلت الدولة المكونة من جزيرتين تكييف برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بها مع احتياجات السوق من خلال تقديم عرض لفترة محدودة للأسر التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة أفراد وإدراج الأشقاء في الطلب. كما أعلن رئيس الوزراء هاريس أن الإطار التشريعي سيستمر في التعزيز بعدة طرق خلال السنوات الثلاث القادمة.