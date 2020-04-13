‫بدء تشغيل أول محطة كهرباء ذات دائرة مركبة بنتها شركة شنغهاي إلكتريك في بنغلادش

سيلهيت، بنغلادش، 13 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة شنغهاي إلكتريك، الشركة الرائدة في العالم في تصنيع وتوليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية، اليوم أن أولى محطاتها الكهربائية ذات الدائرة المركبة في بنغلاش قد بدأ تشغيلها تجاريا. وإذ تم تحويلها من محطة دائرة بسيطة بقدرة 150 ميغاواط تعمل بطوربينات الغاز، فإن من المتوقع لمحطة الدائرة المركبة بقدرة 225 ميغاواط في سيلهيت أن تلبي طلبات الكهرباء في المنطقة الشرقية لبنغلادش.

التكنولوجيا المطورة

تسمح تقنيةمحطة الكهرباء ذات الدائرة المركبة المطورة بخفض الانبعاثات مع ضمان كفاءة حرارية أعلى. وإذ تتميز بمولد يتم تبريده بالهواء بقدرة 100 ميغاواط جي في بي آي، تم تصميم المحطة لتعمل طوال حياتها المفترضة دون الحاجة إلى إعادة لف أو إعادة تشديد جوهرها الرقائقي. وهذا إنجاز كبير، نظرًا لزيادة سعة المحطة بمقدار 90 ميغاوات مع متطلبات صيانة أقل. في السنوات الثماني التي سبقت الترقية، وفرت المحطة 8.19 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء للشبكة الوطنية، ويقدر أن تتم زيادة هذا الرقم بمقدار 640 مليون كيلوواط / ساعة على أساس سنوي.

من خلال الاستفادة من تقنيةجي في بي آي (التشبع العالمي للضغط الفراغي) الحاصلة على براءة اختراع لمولد تبريد الهواء بقدرة 100 ميغاوات، حسنتشنغهاي إلكتريكبشكل كبير من كفاءة تطبيق المحطة الأصلية البسيطة المفتوحة من 33٪ إلى 55٪. توضح هذه الزيادة الملحوظة في الكفاءة عمق مجموعة منتجاتشنغهاي إلكتريكوقوة برنامجها للبحث والتطوير.

الشراكة مع مجلس تطوير الطاقة

تم تنفيذ مشروع الترقية من خلال شراكة بين مجلس تنمية الطاقة في المنطقةوشركة شنغهاي الكتريك. كان هذا هو مشروع الهندسة والمشتريات والبناء الرابع للشركةفي بنغلادش، والذي بدأ في إطار مبادرة “حزام واحد وطريق واحد”. في العام 2010، بعد محطةإتمام بارابوكورياللطاقة الحرارية، كانت محطة توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة الأولية سيلهيتثاني مشروعهندسة ومشتريات وبناء تصممه وتنفذه شنغهاي إلكتريكفي البلاد.

من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المتوسطي الحال والأغنياءفي بنغلادش إلى 34 مليون نسمة في 33 مدينة بحلول العام 2025، وفقًا لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية. وإذ يتأثر بالنمو الاقتصادي السريع إلى جانب تزايد عدد السكان المتوسطي الحال والأغنياء، تزايد الطلب على الكهرباء بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 80,000 ميغاوات بحلول العام 2040. ومن المتوقع أن تسهل قدرة التوليد الزائدة الجديدة التنمية الاقتصادية والصناعة.

كما سيلعب المشروع دوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية في المنطقة. تلتزم شركةشنغهاي إلكتريكبالاستثمار في المنطقة وتوظيف أفراد من المجتمع المحلي. تم توظيف نصف أفراد فريق المشروع محليًا، حيث يعمل فيه ما يقرب من 500 عامل محلي ومن المتوقع أن يزداد خلال ذروة فترة البناء.

قال وانغ يي، كبير مهندسي مشروع سيلهيت “إن إعادة تجهيز تكنولوجيا مولد الطوربينات الغازية للتحول من أنظمة بسيطة مفتوحة الدورة إلى نظام تشغيل الدورة المركبة تتطلب مهارة وخدمة مخصصة، وقد بنينا خبرة قوية من خلال 5 مشروعات شاملة في بنغلادش حتى الآن منذ العام 2002. نحن نتطلع دائمًا إلى توقع احتياجات العملاء وتحسين التوافر والموثوقية والكفاءة من خلال حلول مخصصة مصممة للأسواق الإقليمية المختلفة.”

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على الطاقة الجديدة، بما في ذلك تصنيع وبيع طوربينات الرياح ومكوناتها ومعدات الطاقة النووية؛ أعمال الطاقة الفعالة والنظيفة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات الطاقة الحرارية ومعدات نقل وتوزيع الطاقة؛ المعدات الصناعية، بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد والمحركات؛ صناعة الخدمات الحديثة، بما في ذلك التعاقد على مشاريع البناء لمشاريع الطاقة الحرارية ومشاريع النقل والتوزيع، والأعمال الأخرى.

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