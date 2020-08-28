‫بحيرات الوصول العام لكريستال لاغونز تصل إلى الشرق الأوسط

ميامي، 28 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — في الشرق الأوسط، تمتلك شركة إقامة المشاريع المائية المبتكرة المتعددة الجنسيات الأميركية كريستال لاغونز (Crystal Lagoons®) 22 مشروعا عقاريا تنفذها شركة كريستالين لاغونز، أبرزها مشروع ديستريكت وان في دبي (48 هكتارا) وكريستارز شرم الشيخ، مصر، (12.5 هكتارا)، التي تضم المسطحات المائية الفيروزية المذهلة في الصحراء.

تتوسع الشركة من خلال برنامجبحيرات الوصول العامالابتكاري Public Access Lagoons™، والمعروف أيضًا باسم (PAL™) الذي يتم الدخول إليه بواسطة شراء بطاقة دخول، واتفاقيات الترخيص الرئيسية التي تتضمن عددًا كبيرًا منبحيرات الوصول العام. تتفاوض الشركة مع مستثمرين من الشرق الأوسط وصناديق أجنبية، مهتمة بربحيتها وأمنها طويل الأجل ومخاطرها المحدودة كبدائل مقاومة لـكوفيد وأمازون، والإمكانيات بسبب ثقافة المنطقة ومناخها.

أدى الاهتمام بـبحيرات الوصول العامإلى تحويل هذه المرافق إلى نقطة التقاء في القرن الحادي والعشرين، بعد نجاحها في اليابان، التي هي في طليعة التكنولوجيا، والولايات المتحدة، ولا سيما في تكساس وفلوريدا، حيث حقق كلا المشروعين 50,000 دولار أميركي من إيرادات التذاكر اليومية، 1200 زائر ونفاذ الحجوزات اليومية.

بحيرات كريستالين لاغونز هذه المحاطة بشواطئ ذات رمال بيضاء أصبحت أجمل مكان في المدينة التي تنفذ فيها هذه المشاريع. تقدم الشركة نماذج استثمارية ذات بنية تحتية أكثر أو أقل، مع أكثر الخيارات اكتمالاً بما في ذلك مناطق العروض على الطرق، وقاعات الطعام، وحفلات الزفاف والحفلات الموسيقية في أماكن متعددة مثل الشواطئ، والمدرجات، والقباب، بالإضافة إلى مجموعة من عروض تذوق الطعام، والبيع بالتجزئة والمدرجات.

وهناك أسواق أخرى وقعت اتفاقيات رئيسية، وعقود تتضمن عددًا كبيرًا منمشاريع البحيرات ذات الوصول العام، (الولايات المتحدة، 16 اتفاقا)، (وكوريا، 30 اتفاقا)، و(باكستان، 15)، و(أميركا الوسطى، 18).

ويقولألاستير سنكلير، المدير الإقليمي لشركةكريستال لاغونز: “يتصور المستثمرون، أثناء بناء هذه المشاريع، أنها تولد هرمًا ماليًا. على الرغم من الاستثمار الأولي المنخفض، يمكن للشركة تحقيق قيمة حالية عالية جدًا“.

ويضيف سنكلير: “حددت صناعة الفنادق زيادة في القيمة في الأسعار واستهلاك الأطعمة والمشروبات بنسبة تصل إلى 200٪عندما تشتمل الفنادق على شاطئ، مقارنة بالفنادق الداخلية. وقد أكد المستثمرون أنه على أرض منخفضة القيمة، يمكن لفندق يجمع بين الشاطئ وبحيرات الوصول العام وعناصرها أن يحقق عوائد جذابة للغاية.”

وتتفاوض الشركة متعددة الجنسيات بشأن 19 من التطويرات العقارية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان.

معلومات الاتصال

ألاستير سنكلير

asinclair@crystal-lagoons.com

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