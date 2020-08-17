‫بث شركة أكس سي أم جي العالمي على الإنترنت يثبت نجاحه حيث بلغت عائدات الحدث الثالث للشركة 28 مليون دولار خلال 5 ساعات

شوجو، الصين، 17 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — من المتوقع للشركة الصينية الرائدة الصانعة لمعدات البناء، أكس سي أم جي، أن تسلم أول طلب شراء لديها تبلغ قيمته 60 مليون يوان (8.6 مليون دولار)، تم وضعه في الحدث العالمي الثالث للمبيعات عبر البث المباشر على الإنترنت للشرق الأوسط في نهاية الأسبوع. وتتضمن معدات البناء في طلب الشراء الرافعات النقالة وموديل رافعة مصممة خصيصا للمنطقة.

تم تنظيم حدث البث المباشر على الإنترنت لمهرجان العملاء الدولي لـأكس سي أم جي 2020 (“المهرجان”) الذي يستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في 16 تموز/يوليو في متجر مصنع شركة أكس سي أم جي لمعدات السلامة لمكافحة الحرائق، أكبر قاعدة تصنيع لصناعة السلامة من الحرائق في الصين. وعرضتأكس سي أم جيفي البث المباشر أكثر من 30 منتجًا للمعدات وقدمت ستة حلول بناء رئيسية هي الرفع والطرق ومنصات العمل الجوية والمركبات الخاصة وجرف التربة والخدمات اللوجستية والصرف الصحي البيئي باللغتين الإنجليزية والفرنسية

وإلى جانب الجمهور العالمي الذي انضم إلى البث المباشر، كشفتأكس سي أم جيالنقاب عن الرافعة XCA40_M لجميع التضاريس المخصصة والمصممة للشرق الأوسط بالإضافة إلى منتجات GR2005 Serie 5 . كما قدم قسم تداول المعدات المستعملة في البث المباشر الثالث حلاً جديدًا تمامًا لتداول الأصول للعملاء العالميين، وتم بيع ما مجموعه 18 منصة عمل جوية بنجاح.

اجتذب الحدث ما مجموعه 200,000 مشاهد من الصين ووصل إلى 335,000 لناحية المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي في الخارج. بلغ إجمالي المبيعات الناتجة عن البث المباشر أكثر من 200 مليون يوان من حيث القيمة (28.74 مليون دولار أميركي).

بالإضافة إلى عرض المنتجات على الإنترنت أثناء العمل وتقديم علامةأكس سي أم جيالتجارية ومنتجاتها وخدماتها للعملاء العالميين، أعلنتأكس سي أم جيأيضًا عن تبرعها بـ 100،000 قناع طبي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال البث المباشر الثالث.

من خلال تقديم أفضل الصفقات وتجربة الشراء الأكثر ملاءمة، أثبت قرارأكس سي أم جياستضافة المهرجان الثاني عبر الإنترنت من خلال سلسلة من جلسات البث المباشر نجاحًا كبيرًا. أدت العروض التقديمية الشاملة للمنتجات الرئيسية لشركةأكس سي أم جيوالحوارات التفاعلية في الوقت الحقيقي التي تجيب على استفسارات الجمهور إلى تحسين مشاركة العملاء وكذلك تأثير العلامة التجارية.

وقال وانغ مين، رئيس أكس سي أم جي: “تتكيف أكس سي أم جي مع اتجاهات المبيعات والخدمات المتغيرة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في الأسواق الدولية. ومن خلال عرض المنتجات في البث المباشر والطلبات الكاملة عبر الإنترنت، لم نتغلب الشركة فقط على آثار وباء كوفيد-19 ولكن أيضًا استكشفنا إمكانيات جديدة للتنمية الدولية الشاملة للعلامة التجارية.”