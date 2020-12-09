‫بتلكو تشهد نموًا في أعمال Avaya OneCloud

– 09 ديسمبر 2020

–/PRNewswire/ أصدرت “بتلكو” اليوم، وهي المزوّد الرائد للحلول الرقمية في مملكة البحرين، تقريرًا يُظهر نمو في الاشتراكات الخاصة بشركة أﭬايا Avaya (NYSE: AVYA) ضمن حلول “وان كلاود – الاتصالات الموحدة كخدمة” OneCloud UCaaS وحلول “وان كلاود – مركز الاتصال كخدمة”OneCloud CCaaS التي تقدمها كخدمة مستندة إلى السحابة عبر مركز بيانات بتلكو البحرين.

بتلكو وأﭬايا أعلنتا عن قصة النجاح المُحققة هذه خلال أسبوع جيتكس للتقنية2020، مما شكل محطة بالغة الأهمية بعد مرور عام على توقيع الاتفاقية بينهما لتعزيز الخدمات المشتركة. هذا الإنجاز الدراماتيكي للشراكة، وتسجيل النمو المضاعف خلال الربع المالي الماضي، يعكس الطلب المسجّل لدى المؤسسات في مملكة البحرين على الحلول المؤسساتية المناسبة والفعالة والتي يمكن مراقبتها والوصول إليها بسهولة، خصوصًا كونها مستندة إلى السحابة.

تقدم بتلكو عند تنفيذ المشروع خيار السحابة الخاصة أو العامة المتعلقة بحلول أﭬايا السحابية إلى العملاء وشركاء القنوات في البحرين، من خلال استضافة حلول أﭬايا “وان كلاود – الاتصالات الموحدة كخدمة” OneCloud UCaaS وأﭬايا “وان كلاود – مركز الاتصال كخدمة” OneCloud UCaaS في مركز البيانات الخاص بها.

وقال عبد الرحمن منير، مدير عام القطاع التجاري في شركة بتلكو: “تحرص المؤسسات على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق الخدمات السحابية. وعليه، فقد ارتئينا أن نتعاون مع شركة أفايا التي تقدم حلول اتصالات عالمية المستوى، كونها تعمل على توفير الخدمات السحابية بنظام الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم هذه الشراكة خدمات ملائمة لمختلف المؤسسات الراغبة بتفعيل حلول سحابية رائدة دون أي تعقيدات أو نفقات إضافية ناتجة عن إنشاء تلك الأنظمة داخل أماكن العمل.”

ويقول فادي هاني نائب الرئيس في أﭬايا الشرق الأوسط، أفريقيا وتركيا: “أﭬايا فخورة بالشراكة مع شركات الاتصالات الرائدة، ونجاحنا مع بتلكو يُظهر الفوائد الناتجة عن العمل مع مزوّدي الحلول الذين يتمتعون بمركز ريادي في أسواقهم. معًا، أﭬايا وبتلكو يقدمان المساعدة لتسهيل الانتقال إلى السحابة، وهذا ما تستفيد منه مختلف الشركات والمؤسسات حاليًا في البحرين. هدفنا هو تمكين المؤسسات بغض النظر عن حجمها، للاستفادة من حلول الاتصالات الموحدة ومراكز الاتصال المستندة إلى السحابة بشكل سهل ومناسب من حيث التكلفة”.

مشاركة أﭬايا في أسبوع جيتكس للتقنية سيكون بالشراكة مع Extreme Networks، Verint Systems Inc.، Semafone، Koopid، Imperium، Calabrio، IR وNectar. زوروا جناح أﭬايا Z1-B10، قاعة زعبيل، في مركز دبي التجاري العالمي بين 6 و10 ديسمبر 2020، أو انضموا إلينا عبر الانترنت من خلال منصة “جيتكس أنليميتد” GITEX Unlimited platform.