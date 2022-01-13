‫بالشراكة مع «Together Pharma» شركة «Cantourage» تُوفّر أول منتجات قنّب طبي في السوق الألماني

– تُعدّ منتجات الزهور المجففة لشركة Together Pharma أول منتجات قنّب طبية أوغندية يتم توفيرها في السوق الألماني

– ستُسهم مستنبتات Glueberry OG® وPower Plant® في توفير المزيد من الخيارات العلاجية للمرضى باستخدام القنّب الطبي

– تُعدّ الشراكة بين شركتي Cantourage وTogether Pharma إضافة قوية لمنصةCantourage ؛ حيث ستُمكّن هذه الشراكة المنصة من توفير منتجات القنّب الطبي لتجار الجملة والصيدليات في جميع أنحاء أوروبا

برلين، 13 يناير 2022 /PRNewswire/ — أقامت شركة Cantourage؛ وهي شركة أوروبية رائدة في تصنيع منتجات القنّب الطبي، وشركة شركة Together Pharma؛ وهي شركة إسرائيلية متخصّصة في تصنيع منتجات القنّب الطبي (رمز التداول في البورصة الإسرائيلية: (TGTR)، شراكة لتوفير أول منتجات قنّب طبي أوغندية في السوق الألماني. واعتبارًا من اليوم، سيُتاح للصيدليات والمرضى في جميع أنحاء ألمانيا الحصول على اثنين من منتجات رباعي الهيدروكانابينول (THC) الخاصّة بالشركة الإسرائيلية: Glueberry OG® وPower Plant®.

منتجات الزهور المجففة هي أول منتجات قنّب طبي إفريقية توفرها شركة Cantourage في ألمانيا؛ وسيتم توزيع هذه المنتجات على الصيدليات في جميع الولايات في الأسابيع المقبلة.

تُعدّ Together Pharma الشركة الوحيدة التي تزرع نباتات القنّب الطبي في أوغندا. وتمتد مزرعة الشركة في أوغندا على مساحة 30000 متر مربع تقريبًا من الصوبات الزراعية، بطاقة إنتاجية سنوية تزيد على 15 طنًا من المستنبتات المبتكرة التي تشمل مجموعة منتجات سيتم طرحها في الأسواق الطبية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.

وقعت شركة Cantourage عقودًا مع 18 مزرعة رائدة في 13 دولة مختلفة؛ ويبدأ سريان هذه العقود اعتبارًا من اليوم. وتُعدّ شركة Together Pharma أول شركة تطرح منتجات مزروعة في إفريقيا عبر منصة دعم مزارعي القنّب الخاصّة بشركة Cantourage.

وفي تعليقه على ذلك، قال فيليب شيتر، الرئيس التنفيذي لشركة Cantourage: «بفضل تعاوننا مع شركة Together Pharma، يمكننا الآن إضافة منتجات القنّب الطبي الأوغندية ذات الجودة الممتازة إلى منصة Cantourage، وتوفيرها لتجار الجملة والصيدليات في جميع أنحاء أوروبا. وبفضل توريدنا لأول منتجات قنّب طبي مزروعة في أوغندا إلى السوق الألماني، يمكننا إضافة المزيد من خيارات العلاج للمرضى والصيدليات، وتوسيع شبكتنا العالمية، وإبراز تميّزنا في الوصول إلى أفضل مزارعي القنّب الطبي على مستوى العالم. ونحن نشعر بالفخر لكوننا أول شركة تتمكّن من توريد منتجات القنّب الطبي الأفضل في العالم إلى ألمانيا بأسعار معقولة لتمكين المرضى من شرائها».

وأضاف نير سوسينسكي، العضو المنتدب لشركة Together Pharma: «تُعدّ شراكتنا مع شركة Cantourage شراكة مهمّة للغاية ومرحلة جديدة في توسيع أعمالنا على مستوى العالم، كما تعزّز التزامنا بتصنيع منتجات القنّب الطبي في أوغندا، والتي ستسهم إسهامًا كبيرًا في تنمية أوغندا في المستقبل. ويُعدّ السوق الألماني سوقًا مهمًّا للغاية بالنسبة لنا، ويُسعدنا للغاية توفير براعم القنّب الطبية الفريدة الخاصّة بشركتنا للمرضى في ألمانيا، ولغيرهم من المرضى في بقية الدول الأوروبية».

عن شركة Cantourage (ش.ذ.م.م)

شركة Cantourage هي شركة أوروبية رائدة في تصنيع منتجات القنّب الطبي، مقرّها في برلين. وقد تأسّست في عام 2019 على يد رُوّاد في هذا المجال؛ وهم الدكتور فلوريان هولزابفيل، ونورمان روتشولتز، وباتريك هوفمان. وتساعد الشركة المنتجين في جميع أنحاء العالم على تسويق منتجاتهم في الأسواق الأوروبية المتنامية والمربحة على نحو أسرع وبتكلفة منخفضة، مع التزامها في الوقت نفسه بتطبيق أعلى معايير الجودة الأوروبية. تُوفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات لجميع القطاعات التجارية ذات الصلة؛ ومنها: خلاصات الزهور المجففة، ومنتجات الدرونابينول، ومنتجات الكانابيديول الصيدلانية.

عن شركة Together Pharma القابضة

شركة Together Pharma هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة تل أبيب ((TASE؛ وتمتلك إحدى الشركات التابعة لها (شركة Globus Pharma المحدودة) حق امتياز زراعة نباتات القنّب وتصنيع منتجاتها وتوزيعها (بشكل مباشر ومن خلال الشركات التابعة لها).

تمتلك الشركة مزرعتين (إحداهما في إسرائيل والأخرى في أوغندا) تُستخدم فيهما أحدث أنظمة الزراعة في العالم وأحدث التقنيات اللازمة للإشراف على زراعة نباتات القنّب، بهدف الحصول على نباتات ذات جودة عالية مناسبة للاستخدامات الطبية الخاضعة للرقابة وفقًا لمعايير ممارسات الزراعة الجيدة لوكالة القنّب الطبي الإسرائيلية (IMC-GAP) ومعايير الممارسات الجيدة لزراعة وجمع النباتات الطبية (GACP). كما تمتلك الشركة مصنعًا للأدوية مستوفٍ لجميع معايير ممارسات التصنيع الجيدة لوكالة القنّب الطبي الإسرائيلية (IMC-GMP).

للمزيد من المعلوماتhttps:// togetherpharma.de. :