وبهذه المناسبه قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: “التنقل هو أحد الركائز الأساسية التي تتم مراعاتها عند تصميم المدن والبنية التحتية الحضرية للقرن الحادي والعشرين. ومن خلال هذا المشروع المشترك مع فولوكوبتر، سوف نبرهن للعالم على أن نيوم هي المنطقة المثلى لتطبيق مشاريع التنقل الجوي بشكل سريع بين المناطق الحضرية ولإنشاء نظام بيئي متكامل للتنقل العمودي. وتتمثل مهمة نيوم في أن تصبح مختبراً عالمياً حياً للتنقل في المستقبل، ونحن متحمسون جداً لرؤية ما يحمله المستقبل أثناء مسيرة نمونا”.

وسيتوج التعاون المشترك بين نيوم وفولوكوبتر، الشركة الرائدة في مجال التنقل الجوي الحضري، بتصميم وتطوير نظام تنقل عام ثلاثي الأبعاد بالكامل، وتطوير الحلول التقنية والتنظيمية والبنية التحتية لنظام eVTOL الخاص بخدمات التنقل الكهربائي العمودي في جميع أنحاء نيوم. وسيقدم المشروع المشترك خدمات تنقل عمودية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنقل العام المتعدد الوسائط في نيوم، ذات انبعاثات صفرية، ويوفر شبكة ربط سلسة للمسافرين والسلع.

وأوضح فلوريان لينيرت، رئيس قطاع التنقل في نيوم، قائلاً: “نحن متحمسون وفخورون للغاية بهذه الشراكة مع فولوكوبتر لإطلاق رحلات التنقل العمودي على أرض الواقع في نيوم. إن فولوكوبتر شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار ومتخصصة في صناعة eVTOL في قطاع التنقل الكهربائي، كما أن هذه الشراكة تمثل الخيار الأنسب لتحقيق أهدافنا الطموحة بإنشاء أول منظومة تنقل مستدامة عامة ومتكاملة وسلسة على مستوى العالم. وستتيح لنا خبرة فولوكوبتر وتجربتها ورؤيتها الفرصة لقيادة قطاع تصميم وتنفيذ خدمات التنقل الكهربائي العمودي. وإنني أتطلع بشغف إلى إحداث قفزة وتقدما مشتركا في قطاع التنقل”.

واتفقت كل من فولوكوبتر ونيوم على طلب أولي من 10 طائرات ركاب من طراز فولو سيتيVoloCity و5 طائرات لوجستية من طراز فولو درونVoloDrone لدعم عمليات التشغيل المبكر لعمليات الطيران. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك في توسيع أنشطته في بداية عام 2022، لاحتضان حركة التنقل الجوي الحضري UAM في المنطقة وإنشاء نظام بيئي للتنقل العمودي. وتجسد هذه الشراكة مهمة نيوم الرامية إلى أن تكون مختبراً حياً للتنقل في المستقبل ومركزاً للتميز في مجال الابتكار والصناعة لخدمات التنقل الكهربائي العمودي.

وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال كريستيان بوير، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في فولوكوبتر: “نحن متحمسون لهذه الشراكة مع نيوم عبر الشراكة الجديدة التي أنشأناها معاً. وهذه فرصة لاتتكرر حيث سنكون جزءاً أساسياً في تصميم وتشغيل نظام بيئي جديد تمام من الألف إلى الياء لخدمات التنقل الجوي في المناطق الحضرية. وبصفتنا شركة رائدة في هذا القطاع، نشعر بالفخر في فولوكوبتر، بأن نكون الشريك الموثوق به لتحقيق الرؤية الطموحة لنيوم”.

تمثل خدمات التنقل العمودي عنصراً حيوياً في تحقيق رؤية نيوم لقطاع التنقل، وتمكين نقل الأفراد والسلع بالاستخدام الأمثل للبنى التحتية. وستكون خدمات التنقل العمودي محور ربط مدينة ذا لاين الحضرية ومدينة أوكساچون الصناعية وغيرها من الوجهات الإقليمية، والتي تراعي رؤية نيوم في الحفاظ على الطبيعة من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي وتطوير البنى التحتية المتقدمة.

وتعمل نيوم على تنفيذ أول نظام للتنقل المستدام والمترابط بسلاسة، ويعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وبمستويات انبعاثات صفرية للمركبات عبر جميع وسائل التنقل الحضرية والإقليمية. وستعيد نيوم تشكيل مستقبل قطاع التنقل من خلال الدمج المحكم للبنية التحتية الذكية المتقدمة وأنظمة النقل المتقدمة مع حلول التنقل الفعاّلة والمشتركة والمؤتمتة، لتغيير مفهوم المدن المتمحور حول السيارات. ومن خلال عملها مع مجموعة من شركاء الابتكار، ستطلق نيوم خدمات التنقل الكهربائي المشتركة، والمركبات الترددية المستقلة، والقوارب الكهربائية، والدرونز لخدمات التوصيل، إلى جانب مراكز التنقل التي تعمل بالطاقة الشمسية.

نبذة عن نيوم

يُعد مشروع نيوم انطلاقة واثقة لتقدم البشرية، وتجسيداً لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. ويقع المشروع شمال غرب المملكة على البحر الأحمر، حيث يُبنى من الصفر ليكون حاضرةً تنبض بالحياة، وهو مكان تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. وستكون مدينة نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون أن يكونوا جزءاً من بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية، وإنشاء شركات مزدهرة. كما سيتجلى في نيوم الإبداع في مجال الحفاظ على البيئة.

كما ستكون نيوم مقراً للعيش والعمل لأكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم. وستضم نيوم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية. وبوصفه مركزاً للابتكار، سيستقطب مشروع نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة، واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع، مدعومين بنظام قانوني منسجم مع الأعراف الدولية، نظام لا يتوقف عن التطور ليثمر نمواً اقتصادياً ومجتمعاً مكللاً بالنجاح والازدهار.

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نبذة عن فولوكوبتر

تعمل شركة فولوكوبتر على إنشاء أول قطاع مستدام ومرن للتنقل الجوي في المناطق الحضرية في العالم لطرح خدمات التاكسي الجوي ذي التكلفة الميسرة في المدن الكبرى حول العالم. وتقوم الشركة بالتعاون مع فولوسيتي بتطوير أول طائرة كهربائية متكاملة “التنقل الكهربائي عبر الإقلاع والهبوط العاموديين” لنقل الركاب بأمان وبهدوء داخل المدن. تقود فولوكوبتر وتتعاون مع الشركاء في مجالات البنى التحتية، والعمليات، وإدارة الحركة الجوية لإنشاء منظومة تفعّل خدمات التنقل الجوي على أرض الواقع.

في عام 2011، سيّرت فولوكوبتر أول رحلة من نوعها مع طاقم ضمن مركبة متعددة المحركات الكهربائية، وطرحت منذ ذلك الحين العديد من الرحلات العامة على متن طائراتها على نطاق واسع. وكان أبرز رحلاتها التجريبية العامة قد أطلقت في خليج مارينا في سنغافورة في أكتوبر 2019، في حين كانت أول رحلة بالتنقل الكهربائي عبر الإقلاع والهبوط العاموديين في دبي عام 2017. وتقوم فولوكوبتر أيضًا بتطوير طائرات للقطاع اللوجستي أبزرها فولودرون لنقل الشحنات الثقيلة.

وتأسست فولوكوبتر في عام 2011 على يد ستيفان وولف وألكسندر زوسيل، ولديها 500 موظف في مكاتبها الموزعة في ألمانيا وسنغافورة. وجمعت الشركة ما مجموعه 322 مليون يورو كحقوق ملكية. وتضم قائمة المستثمرين في الشركة كلاً من دايملر، وجيلي، ودي.بي شينكر، وبلاك روك، وإنتل كابتيال وغيرها من الشركات.

لمعرفة المزيد عن الشركة يمكن زيارة الرابط https://www.volocopter. com/

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