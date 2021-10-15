هونج كونج, 15 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – دعوة جميع التجّار للمشاركة في الموسم الثاني من مسابقة التجارة العالمية (DooTrader Charity Cup#). تشهر Doo Prime بالفخر بسبب الإعلان عن عودة منافستها التجارية العالمية، ودعوة كبار التجّار حول العالم للمشاركة حيث أن التسجيلات مفتوحة رسميًا. كمّا أن هذا حدثُ تجاري عالمي لا ينبغي تفويته. لا يقتصر الأمر على عرض الأشخاص لخبراتك في التجارة وفرصة الحصول على جوائز نقدية معهم فحسب، بل سيساهمون أيضًا في الأحداث الجيدة.

كان عام 2021 عامًا به الكثير من الاضطرابات، ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع التضخم، وتقلبات السوق، وما إلى ذلك. هل كان لدى المستخدمين القدرةعلى التنقل عبر كل ذلك، وإثبات أنفسهم كتاجر ماهرين؟

تتميز مسابقة التجارة العالمية (S2 #DooTrader Charity Cup) بوجود مجموعة مسابقة مطورة: حيث أنها تقدم الآن 6 منتجات للتجارة العالمية بالإضافة إلى 10,000 نقطة استثمار في مسابقة واحدة- وكلها ستمكن التجّار من تخصيص أموالهم بمرونة، وكذلك زيادة فوائد الاستثمار.

إضافة إلى ما سبق، ستُقسم المسابقة إلى مرحلتين (الجولة الأولى والجولة الثانية) والنهائي رفيع المستوى، حيث يمكن للمشاركين التنافس في المجموعات الكلاسيكية أو الرئيسية.

تواصل هذه المنافسة التجارية أيضًا تقديم تصور العمل الخيري للموسم الأول. مقابل كل معاملة يجريها المتسابقون، سيتبرع Doo Prime بمبلغ 0.1 دولار أمريكي لدعم تعليم الأطفال الفقراء في جميع أنحاء العالم. لدينا قناعة بأن المعرفة يمكن أن تغير الأقدار- لذا دعونا نقدم الأمل للجيل القادم مع #DooTrader.

جوائز ومنح مثيرة في الانتظار

نظرًا للعودة بعد الدعم الساحق من المتسابقين في عام 2020، يتميز حدث هذا العام بتجديدات مثيرة. خلال هذا الموسم، سيحصل الفائزون في كل جولة وخلال النهائي رفيع المستوى على جائزة مالية إجمالية قدرها 150 ألف دولارًا أمريكيًا.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على موقع المسابقة الرسمي الخاص بنا بنا DooTrader.com contest .

تبدأ الجولة الأولى من المسابقة في 18 أكتوبر 2021 الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) ونتطلع إلى رؤيتك في النهاية في #DooTrader.

لمعرفة مزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى صفحة أحداث المسابقة على DooTrader.com.

لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـDoo Prime عبر:

الهاتف: +852 3704 4241 (آسيا)

البريد الإلكتروني: marketing@ dooprime.com

الموقع الإلكتروني: www.dooprime.com

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