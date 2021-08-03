‫انطلاق ‘Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants’في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، فبراير 2022

تطلق المؤسسة المسؤولة عن World’s 50 Best Restaurants قائمة المطاعم الإقليمية الجديدة وبرنامج الجوائز الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط.

لندن, 3 أغسطس / آب 2021 / آب 2021 /PRNewswire/ —

سوف تطلق50 Best فرعها المنتظر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية S.Pellegrino وAcqua Panna في أبو ظبي في فبراير/2022 إلى جانب إقامة برنامج للجوائز هناك، وسوف يلقي الحدث الضوء بشكل كبيرعلى المنطقة باعتبارها وجهة من الطراز الرفيع لفن الطهي.

يرجع انطلاق ‘Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants‘ إلى عام 2013 عند إنشاء فرعي المؤسسة في آسيا وأمريكا اللاتينية- حيث تزيح الستار عن قائمة مطاعم إقليمية جديدة وبرنامج للجوائز.

سوف يتم استضافة برنامج الحدث في عاصمة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي في الفترة بين 4- 11 فبراير، مع إقامة حفل توزيع جوائز في 7فبراير، وسوف يُكشف عن القائمة الأولى لل ‘Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants‘ من خلال حفل عد تنازلي مباشر، بالإضافة إلى سلسلة من الجوائز الخاصة، وسوف يعكس الترتيب تجارب ما يزيد عن 250 مشارك في التصويت لاختيار أفضل المطاعم، ويتضمن المصوتون خبراء مجهولي الهوية من 19 دولة عبر المنطقة.

ويقول ويليام درو مدير المحتوى 50 Best: “نشعر بسعادة غامرة لانطلاق برنامج جوائز المطعم الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدعوم من وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي تعتبر الشريك المضيف، وسوف تضمن المطابخ المتنوعة ومعالم الطهي الغنية المختلفة أن تمثل هذه القائمة الجديدة إضافة لمجتمع المطاعم الدولي، ويسرنا أن تستضيف أبو ظبي حفل توزيع الجوائز عام 2022، حيث وضعت عاصمة الإمارات العربية المتحدة نفسها باعتبارها معلمًا للطهي خلال السنوات الأخيرة”.

ويمثل هذا الانطلاق خطوة محورية في المسعى المستمر ل 50 Best لتحفيز الأشخاص للسفر والاستكشاف والبحث عن مغامرات جديدة في فن الطهي، إلى جانب إلقاء الضوء على الطباخين وتوجهات الأطعمة الصاعدة، وإبراز براعة وتعقيد المطابخ المختلفة حول العالم. سوف تكون الأحداث الرئيسية في برنامج أبو ظبي بما في ذلك دعوات العشاء التعاونية وسلسلة من دورات الطبخ المتقدمة الحية متاحة للعملاء المحبين للطعام بعد حجز التذاكر.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1584587/50_Best_Abu_ Dhabi.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1580428/MENA_50_Best_ Restaurants_2022_Logo.jpg

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