‫انضمام Michael W. Cappello إلى شركة General Fusion بهدف تولّي عملية نشر المصنع التجريبي للانصهار

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، في 23 يناير 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة General Fusion اليوم تعيين Michael Cappello كنائب رئيس أول لعمليات نشر النماذج الأولية.

سيتولى السيد Cappello في منصبه الجديد عملية نشر المصنع التجريبي للانصهار التي ستنفذها الشركة، وتشمل إدارة كل جوانب اختيار موقع النموذج الأولي وبنائه. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى قيادة الشؤون التنظيمية العالمية في شركة General Fusion، بما في ذلك منح التراخيص للمصنع التجريبي للانصهار ودعم تطوير إطار عمل دولي موحد لمصانع الانصهار الخاصة بتوليد الطاقة. وقد انتقل السيد Cappello إلى شركة General Fusion بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول ورئيس المهندسين في شركة TAE Technologies (المعروفة سابقًا باسم Tri Alpha Energy)، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تعمل في مجال توليد طاقة الانصهار.

أفاد الرئيس التنفيذي Christofer Mowry أنّ “نجاح Michael في إدارة مشاريع البناء الكبيرة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تجربته في تسويق تقنية الانصهار ومهاراته القيادية في شركة خاصة سيحظون بأهمية بالغة عند انتقالنا من المختبر إلى الميدان من خلال المصنع التجريبي للانصهار الخاص بنا”. وأضاف “نحن متحمسون لقراره بالانضمام إلى شركة General Fusion، كما أننا ممتنون جدًا لثقته التامة التي وضعها في تقنيتنا”.

سيتشارك السيد Cappello مع General Fusion أكثر من 35 عامًا من الخبرة العالمية في قطاع الطاقة، ولا سيما في مجالات طاقة الانصهار والروبوتات الصناعة والطاقة النووية. علاوةً على ذلك، تشمل تجربته الريادية بناء منشآت انصهار متقدمة، وتشغيل مصانع توليد طاقة نووية في المجال التجاري، وإدارة مشاريع كبيرة لمنشأة تبعة لوزارة الطاقة الأمريكية، وأخيرًا تنمية مشاريع تقنيات صناعية جديدة. ويحمل السيد Cappello شهادة بكالوريوس في العلوم في مجال الهندسة، بالإضافة إلى شهادتَين ثانويتَين في الرياضيات وعلوم الفيزياء من Regis College.

حول شركة General Fusion

تتبع شركة General Fusion الطريق الأسرع والأكثر عملية نحو طاقة الانصهار في المجال التجاري، وتتّخذ فانكوفر في كندا مقرًّا لها، كما تنتشر مكاتبها في واشنطن العاصمة ولندن والمملكة المتحدة. وقد تأسست الشركة في العام 2002 وتحظى بتمويل من مجموعة عالمية من شركات رأس مال المجازفة الرائدة في مجال الطاقة، وقادة الصناعة، وروّاد في مجال التقنية. اطلع على المزيد على www.generalfusion.com .

للمزيد من المعلومات:

Paul Sullivan

رقم المكتب: ‏‎+1 604 685 4742

رقم الهاتف المحمول: ‏‎+1 604 603 7358

paul.sullivan@generalfusion.com

اتبع General Fusion

generalfusion.com

twitter.com/generalfusion

instagram.com/generalfusion

linkedin.com/company/generalfusion

facebook.com/generalfusion