أعلن الاندماج الجديد عن دعم 15.000 منظمة اجتماعية حول العالم

سان ماتيو، كاليفرونيا، 6 اكتوبر 2021/PRNewswire/ — استحوذت شركة OneValley – المنصة العالمية لريادة الأعمال والابتكار- على الأصول التشغيلية لجامعة Philanthropy وهي منصة تعليم رائدة للتأثير الاجتماعي. ستعمل هذه النقلة على توسيع قدرة OneValley على دعم وتسريع المنظمات غير الربحية حول العالم.

قال م هـ جاذيل -المدير الوحيد لجامعة Philanthropy ” سوف يوفر هذا الاندماج دعمًا كبيرًا لهدف جامعة Philanthropy الذي يرمي إلى التأثير على حياة بليون شخص بحلول عام 2026، وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات الناشئة ومنظمات المجتمع المدني لبناء مؤسسات ناجحة وخدمة مجتمعاتهم عالميًا”

يجمع الاندماج بين رؤية كلًا من OneValley و Philanthropy جامعة — عالم يمتلك فيه رواد الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المصادر اللازمة للإبتكار وحل أكثر المشكلات إلحاحًا في العالم. سوف تقدم منصة OneValley العالمية للإبتكار، والتي تدعم حاليًا الأفراد، والشركات الناشئة، والممؤسسات نظامًا بيئيًا مبتكرًا ومزدهرًا يتضمن شركاء تقنيين، ومحتوى، وموارد، وبرمجة، وشبكة تمويلية،ومجتمعات محلية للتوجيه وبدء التشغيل، وسوف يتضمن إعادة تصور كامل لمنصة بناء القدرات، ومنصة جديدة لربط منظمات التأثير الاجتماعي مع الممولين.

قال نيخيل سينها الرئيس التنفيذي ل OneValley ” هذا الأمر رائع بشكل لا يصدق لريادة الأعمال التي تدعم المنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني” “نمر بوضع فريد لدعم وتوسيع نطاق المنظمات ذات التأثير الاجتماعي والأنظمة البيئية للمنظمات غير الحكومية من خلال خدمات تسريع التشغيل وبناء القدرات، مما يعزز مهمتنا في التأثير الإيجابي على مجتمع ريادة الأعمال، والحياة في جميع أنحاء العالم”

تظل جامعة Philanthropy وOneValley ملتزمة بدعم منظمات التأثير الاجتماعي الرائدة، ورواد الأعمال لإحداث تغيير منهجي وتحول بالحياة.

للمزيد من المعلومات حول مدى دعم وتأثير الاندماج على مجتمع جامعة Philanthropy , يرجى زيارة موقعنا website .

Philanthropy هي المنصة التعلييمية الأولى عبر الإنترنت للتأثير الاجتماعي. نحدد تدريبًا عمليًا لمنظمات التأثير الاجتماعي بنقرة واحدة فقط، يمكن للحل الذي نقدمه أن يوسع من الدورات، والمجتمعات العالمية والرؤى المدعومة بالبيانات ليصل إلى المنظمات ذات التأثير الاجتماعي في أي مكان حول العالم. شاهد كيف نتعلم تغيير العالم على philanthropyu.org .

OneValley تمثل منصة عالمية لريادة الأعمال، يقع مقرها الرئيسي في وادي السيليكون، وتدعم رواد الأعمال، وتساعد في تشغيل الشركات الناشئة، وتمكين المنظمات في جميع أنحاء العالم التي تساعد المجتمعات الإبداعية. تدعم OneValley بشكل مباشر 40.000 عضو، و175.000 آخرين بشكل غير مباشر من خلال الشراكات والمنصات المؤسسية، التي تعمل بمنصتنا باسبورت من خلال الإنترنت ، منصة الابتكار الأكثر شمولًا في العالم التي تربط Silicon Valley بالعالم والعالم ب Silicon Valley لمزيد من المعلومات حول One Valley ، قم بزيارة theonevalley.com .

للتواصل: Vanessa Torre, نائب الرئيس,التسويق العالمي في OneValley، vanessa@theonevalley.com