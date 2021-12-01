الرياض، المملكة العربية السعودية, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — الرياض، المملكة العربية السعودية: حصدت “اندبندنت عربية” “جائزة الصحافة العربية” عن فئتي: “الشباب” و”الصحافة الاقتصادية”، أثناء حفل التكريم الذي أقامته الجائزة في دورتها العشرين في “ساحة الوصل” في “إكسبو 2020″ بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ومنى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة والأمينة العامة لجائزة الصحافة العربية.

ونال الجائزة من “اندبندنت عربية” كلٌ من الصحافي: زياد الفيفي، سكرتير تحرير شؤون السعودية والخليج عن “فئة الشباب”، والصحافية: كفاية أولير عن فئة “الصحافة الاقتصادية”؛ عن تقريرها الذي حمل عنوان: “بعد كورونا: الرأسمالية تعاني والاشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث”.

وقالت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة الأمينة العامة لجائزة الصحافة العربية: “وضعتْ الجائزة خلال العشرين عاماً الماضية بصمات واضحة في طريق مستقبل الصحافة العربية، حيث شارك فيها أكثر من 100 ألف صحافي وصحافية من 43 دولة. وكَرمتْ أكثر من 300 فائز من رموز العمل الإعلامي والصحافي في الوطن العربي”.

أُسست “اندبندنت عربية” عام 2018، فيما كانت انطلاقتها عام 2019، ويرأس تحريرها: الأستاذ عضوان الأحمري، ويعمل فيها عشرات الصحافيين في 4 مكاتب؛ هي: لندن والرياض وبيروت والقاهرة، إضافة إلى فريق ضخم من المراسلين في جميع أنحاء العالم.

وانطلقت “جائزة الصحافة العربية” في نوفمبر1999، وهي من أعرق الجوائز العربية؛ التي تعمل على تعزيز الدور الإيجابي، الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم، وعرفاناً بإسهامهم في استعراض ومناقشة أهم الموضوعات وأكثرها تماساً مع حياة الناس، وأعمقها تأثيراً في واقعهم ومستقبلهم.

نبذة عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “ SRMG “

ابتدأت مسيرة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” منذ عام 1972م، وتعد إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمتلك “SRMG” العديد من الشركات التابعة والمنتجات الإعلامية والمنصات الرقمية المتنوّعة، تشمل: صحيفة “الشرق الأوسط”، وشبكة “الشرق للأخبار” و”الشرق Business مع Bloomberg“ ، وصحيفة “عرب نيوز” (Arab News) لتحصد المجموعة جمهوراً واسعاً يتجاوز الـ 165 مليون قارئ ومتصفّح ومشاهد شهرياً.

“SRMG” شركة مدرجة في السوق المالية السّعودية “تداول”، وتهدف إلى تقديم محتوى إعلامي نوعي وحصري وموثوق بلغاتٍ متعددة، معززّ بأحدث التقنيات والوسائل الرقمية والاجتماعية ومبني على تحليل البيانات والاسترشاد بها. وتهدف المجموعة إلى تزويد جمهورها المحلي والإقليمي والعالمي بالأخبار والمعلومات والتغطيات الشاملة.

تتمتع “SRMG” بموقع فريد يمكنّها من الاستفادة من الفرص سريعة النّمو لتوزيع المحتوى الرقمي والإعلان عبر شبكة الانترنت والشراكات التجارية في الإعلام والترفيه حول العالم.

يقع المقر الرئيسي للمجموعة في الرياض، المملكة العربية السعودية. ولدى المجموعة 18 مكتباً حول العالم بما في ذلك لندن ودبي. للمزيد من المعلومات حول المجموعة زوروا الموقع الإلكتروني: www.srmg.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1699264/SRMG_ Independant_Arabi_Awards.jpg