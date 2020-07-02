‫انتهاء معرض كانتون الـ 127، وتأسيس آلية تجارية جديدة على الإنترنت

غوانغجو، الصين، 2 يوليو / تموز 2020 / بي آر نيوزواير / — أنهى معرض التصدير والاستيراد الصيني (معرض كانتون) الـ 127 الذي استغرق عشرة أيام أعماله محققا نتائج مثمرة، وساعد في الترويج لتطوير التجارة الدولية فضلا عن فتح التجارة العالمية وسط جائحة كوفيد-19. وقد استقطب المعرض مشترين مسجلين من عدد قياسي من الدول والمناطق بلغ 217.

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي المتعدد القنوات هنا: https://www.multivu.com/ players/English/8743251-127th- china-import-and-export-fair- canton-fair/

وقال شو بينغ المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصينية “إن معرض كانتون الافتراضي الأول كسر حدود الوقت والمكان للشركات الصينية والدولية لإجراء التعاون التجاري وقدم مساهمة كبيرة في استقرار سلسلة التوريد العالمية.”

من خلال إنشاء شكل جديد من المعرض عبر الإنترنت، أنشأ معرض كانتون الـ 127آلية مفاوضات تجارية ذكية وفعالة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

استفاد أكثر من 25000 عارض من مجموعة واسعة من خيارات العرض، بما في ذلك الرسومات والفيديو والـ 3 دي، لعرض بضاعتهم، إلى جانب عرض عدد من المنتجات العالمية والمنتجات الذكية. بدأ المشترون من جميع أنحاء العالم، بعد زيارة قاعات المعرض، محادثات مع البائعين على الفور حول الطلبات المحتملة أو حجز المواعيد لبدء التفاوض.

قدمت قاعة البث المباشر التي تم إطلاقها في المعرض للعارضين فرصًا إضافية للانخراط في تجارب تفاعلية محسنة مع شركاء الأعمال. قام العارضون بتطبيق حلول بث مباشر مخصصة لتقديم وإبراز قدرتهم التنافسية، على سبيل المثال، إنشاء صالة عرض الواقع الافتراضي أو عرض خط الإنتاج الآلي للمصنع. وكان لدى العارضين خيار جدولة البث المباشر الخاص بهم بناءً على المنطقة الزمنية للعميل، مما يسمح بتحسين التجربة بغض النظر عما إذا كان العميل موجودا في أي من دول الأميركتين أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ أو الشرق الأوسط أو أفريقيا.

كما قدم معرض كانتون الـ 127الدعم للعارضين في بحثهم عن فرص تجارية رابحة من خلال 24 حدثًا ترويجيًا و64 حدث إطلاق منتج جديد. في واحدة من النقاط البارزة في المعرض، استضافت العديد من شركات التجارة الإلكترونية الصينية الرائدة ندوة إحاطة بالمصادر ساعدت على إقامة اتصال مع المزيد من المشترين من خلال تقديم المزيد من التفاصيل.

بالإضافة إلى ذلك، استضاف مركز معرض كانتون لتصميم المنتجات وترويج التجارة 13 ندوة حول مواضيع محددة على السحابة ونظم 20 منصة عرض سحابية عرضت فيها 33 علامة تجارية للأزياء أحدث عروضها.

وسوف يتبني معرض كانتون عالماً أكثر تنوعاً واتصالاً بإطلاق نسخته الـ 128 من المعرض من منتصف إلى أواخر تشرين الأول/أكتوبر، مما يساعد على تعزيز التبادلات الاقتصادية المتعددة الأطراف والتعاون التجاري.