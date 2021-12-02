– تقدم الوجهة الأحدث في العاصمة أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات الطعام ومرافق الترفيه والاستجمام العالمية

– استقبلت الواجهة البحرية الزوار بدايةً من 1 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني

– ستتواصل الفعاليات الاحتفالية والترفيهية في الواجهة حتى نهاية العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 2 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — افتتحت ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، رسمياً يوم أمس الواجهة البحرية في “ياس باي”، التي تمثل الوجهة الأحدث التي توفر إطلالات خلابة على الخليج العربي ومجموعة واسعة من خيارات الطعام ومرافق الترفيه والاستجمام العالمية. وقد استقبلت الواجهة البحرية في “ياس باي” الزوار بهذه المناسبة بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني في عطلة نهاية الأسبوع والتي منحت الزوار المزيد من الأسباب لزيارة هذه الوجهة الترفيهية المميزة.

وتمثل الواجهة البحرية في “ياس باي” الوجهة الأمثل للاستمتاع بأروع الفعاليات الترفيهية المسائية في أبوظبي، إذ تحتضن باقة متنوعة من أشهر المطاعم والمقاهي الدولية، كما تضم رصيف بجري (Pier71) وممشى بطول 3 كيلومترات، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وبهذه المناسبة، قال جورجيت سينج، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في “ميرال”:: “يُسعدنا توافد الزوار للاستمتاع بكل ما توفره لهم الواجهة البحرية الجديدة في “ياس باي”، التي تمثل الإضافة الأحدث على المجموعة الواسعة من المرافق الترفيهية المميزة على جزيرة ياس، والتي ستعزز من مكانة الجزيرة كوجهة عالمية بارزة للترفيه والاستجمام والأعمال. يأتي افتتاح الواجهة البحرية في ياس باي ليسجل نجاحاً جديداً يُضاف إلى سجل ميرال الحافل بتطوير أفضل الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات في العاصمة أبوظبي”.

وبمناسبة احتفالات الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة، استضافت الواجهة البحرية في “ياس باي” العديد من الفعاليات التراثية مثل مسيرة الأعلام الاستعراضية وفرقة الطبول الجوالة، بالإضافة إلى أجمل رقصات التنورة والعيالة الشعبية. كما استمتع الزوار بمناسبة افتتاح الواجهة البحرية بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ترافقت مع عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة أبوظبي، في حين عمت الاحتفالات ممشى فندق هيلتون ورصيف (Pier71) الذي تحول إلى لوحة فنية خارجية مع أجمل عروض الفراشات المضيئة والفقرات الترفيهية الجوالة التي أدخلت البهجة والفرح على قلوب الزوار الذين أمضوا وقتاً ممتعاً وتمايلوا على أنغام الموسيقى المميزة والتقطوا أجمل الصور التذكارية مع الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي.

وستتواصل الفعاليات والأجواء الاحتفالية في الواجهة البحرية في ياس حتى نهاية العام لتتيح للزوار الفرصة لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية على مدار الساعة مع أجمل الديكورات والإنارة الاحتفالية وأنغام الدي جيه وعروض الغناء والرقص المباشرة، وعروض الألعاب النارية.

وتمثل الواجهة البحرية في “ياس باي” الوجهة الأمثل لعشاق الطعام والمأكولات، حيث توفر باقة من أفضل خيارات الطعام العالمية، إذ تضم منطقة (Pier71) مطعم Paradiso الذي أسسه كل من الشيف نيكول روبي، والشيف بيير جانيير الحاصل على نجمة ميشلين، والذي يمزج بين أشهى أصناف المأكولات المتوسطية ونكهات الريفيرا الفرنسية. ولمحبي المأكولات نصيبهم مما لذ وطاب من الأطباق الآسيوية لدى مطعم Akiba Dori المتخصص بالمأكولات اليابانية، ومطعم Asia Asia الذي يقدم المأكولات الآسيوية الشهية. كما يمكن لعشاق اللحم والشرائح المشوية زيارة مطعم Hunter and Barrel الذي افتتح أبوابه لأول مرة في أبوظبي، والذي يشكل وجهة مثالية لقضاء أمسيات رومانسية تبقى في الذاكرة.

وللراغبين بقضاء أوقات مسائية خارجية حافلة بالمرح والترفيه، تضم منطقة (Pier71) في الواجهة البحرية في “ياس باي” عدداً من المرافق والمنافذ الترفيهية المسائية مثل Trio-Buddha Bar lounges، وSiddartha، و Zeeraالتي توفر جميعها خيارات مثالية للاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات في أجواء مميزة. كما يستقبل Lock, Stock & Barrel (LSB) الزوار بأجواء ليلية فريدة وأشهى الأطباق والمذاقات العصرية في أجواء عفوية، أما مقهى Café’ del Mar الذي يتواجد لأول مرة خارج موطنه الأصلي في جزيرة إيبيزا الاسبانية، فيقدم أشهى المأكولات والمشروبات مع الإطلالات الخلابة على المسبح اللامتناهي.

وستحتضن كذلك الواجهة البحرية في “ياس باي” عدداً من مفاهيم وخيارات الطعام المحلية، حيث من المقرر افتتاح كل من مطعمThe Lighthouse ، و Drop Coffeeليقدما للزوار قوائم متنوعة مما لذ وطاب من المأكولات الموسمية المعدة باستخدام المكونات الطازجة اليومية بالإضافة إلى أشهى أصناف القهوة. كما سترحب الواجهة البحرية بمجموعة واسعة من خيارات الطعام والشراب المميزة والتي تشمل كل من La Carnita، و Emmy Squared Pizza، و Daikan Izakaya، و Pop City، وغيرها.

تقع الواجهة البحرية في قلب مشروع “ياس باي” على امتداد القسم الجنوبي من جزيرة ياس، وتبعد مسافة خمس دقائق فقط عن المجموعة المتنوعة من المرافق والمدن الترفيهية العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس والتي تضم كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

نبذة عن الواجهة البحرية في ياس باي

تعتبر الواجهة البحرية في ياس باي الوجهة الأمثل للطعام والترفيه والحياة العصرية التي تقع في قلب مشروع “ياس باي” على امتداد القسم الجنوبي من جزيرة ياس في إمارة أبوظبي.

يوفر الرصيف البحري في الواجهة المائية، والذي يمتد على طول 3 كيلومترات، إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي الساحرة، ويحتضن نخبة من أرقى المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والاستجمام المتنوعة. كما تضم الواجهة كل من “الاتحاد أرينا”، أكبر أرينا داخلية متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، ومنتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، لتوفر بذلك للزوار بتجربة استثنائية حافلة بالنشاط بالترفيه على امتداد النهار والليل.

تمثل الواجهة البحرية في ياس باي الوجهة الأمثل للاستمتاع بأروع الفعاليات الترفيهية المسائية في أبوظبي، إذ تضم باقة من أبرز خيارات الطعام والترفيه المسائية؛ بما في ذلك مطعم “لوك ستوك آند باريل”، ومطعم “آسيا آسيا”، ومجموعة “بودا بار”، “ولا كارنيتا”، و”باراديسو”، و”كافيه ديل مار” الأول من نوعه في أبوظبي والمنطقة. كما توفر الواجهة المائية لزوارها العديد من المطاعم والمقاهي الأولى والوحيدة من نوعها في إمارة أبوظبي، مثل “دروب كافيه” و××، و××.

تستضيف الواجهة البحرية في ياس باي أهم الفعاليات والاحتفالات الموسمية، ما يجعل منها الوجهة الأمثلة للترفيه والحياة العصرية على مدار العام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.yasbay.ae

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