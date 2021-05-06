‫الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بحوالي 16 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 16.65% من رأس المال المدفوع

6 أيار 2021 رام الله، فلسطين- عقدت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، يوم الأربعاء الموافق 5 أيار، 2021 اجتماع الهيئة العامة العادي في مدينة رام الله، فلسطين. وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين كما بتاريخ 4/5/2021 بنسبة 16.65% من رأس المال المدفوع لأيبك والبالغ 96.2 مليون دولار أمريكي كما بتاريخه، منها 7.5% أرباح نقدية بقيمة 7.215 مليون دولار أمريكي و9.147% أسهم مجانية عددها 8.8 مليون سهم وبذلك يصبح رأس المال المدفوع لأيبك بعد توزيع الأسهم المجانية 105 مليون دولار أمريكي.

نمو حصة مساهمي أيبك من صافي الأرباح بنسبة 11% في العام 2020

وفي تصريحه قال السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي أن جائحة فيروس كورونا تسببت في حدوث اضطرابات واسعة النطاق مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي، ولكن إدارة أيبك استجابت بشكل سريع وفعال للتحديات المنبثقة عن أزمة كورونا منذ بداياتها من خلال لجنة للتخطيط والرقابة والإشراف على استمرارية العمل في كافة شركات المجموعة خلال فترة الطواريء، وضمان سلامةكافة الموظفين والزبائن وضمان كفاءة واستمرارية العمليات وخدمة العملاء، وبالتالي ساهمت هذه الاجراءات في التخفيف من أثر تبعات الجائحة على نتائج المجموعة الموحدة في العام 2020، لا وبل حققت المجموعة نموً جيداً على أساس سنوي، حيث وصلت مجمل الايرادات 958.2 مليون دولار، بنمو نسبته 16% عن العام 2019، كما نمت صافي أرباح المجموعة بنسبة 12.8% لتصل الى 24.64 مليون دولار أمريكي، وكذلك نمت صافي الأرباح العائدة لمساهمي أيبك بنسبة 11% وبلغت 19.86 مليون دولار، وبالتالي ارتفعت حصة السهم من ربح المساهمين لتبلغ 21 سنت في العام 2020 بنمو نسبته 10% على أساس سنوي.

توسعات استثمارية لشركات المجموعة

وأشار العقاد الى التوسعات الاستثمارية لعدد من الشركات التابعة لأيبك في العام 2020، حيث قامت الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وبالشراكة مع بنك فلسطين، بتأسيس شركة “قدرة لحلول الطاقة” للعمل في قطاع الطاقة المتجددة باستخدام أفضل الأنظمة والحلول في هذا المجال، وطرح الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي في فلسطين.وقامت شركة يونيبال للتجارة العامة بالاستحواذ على 80٪ من شركة الجيهان للتجارة العامة في الأردن والتي تعمل في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في الأردن وتمثل العديد من العلامات التجارية الرائدة لمواد غذائية وغير غذائية. كما قامت شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج بالاستحواذ على 60٪ من شركة عيون ميديا في فلسطين، حيث ستعزز هذه الخطوة محفظة الخدمات التي تقدمها سكاي في مجال الاعلام الرقمي في السوق الفلسطيني.

استثمار بقيمة 3.5 مليون دولار في المسؤولية الاجتماعية

وأضاف العقاد أنه في العام 2020، ضاعفت أيبك ميزانيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاوباً مع الصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. حيث بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية من أيبك ومجموعة شركاتها 3.5 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 14% من صافي أرباح المجموعة، منها 2 مليون دولار لدعم الجهود الوطنية في فلسطين والأردن لمكافحة الجائحة بتقديم أحدث الأجهزة الطبية وسيارات الاسعاف لوزارة الصحة والدعم المادي للصناديق الوطنية، إضافة إلى توزيع آلاف الطرود الغذائية لدعم وإسناد العائلات في ظل هذه الظروف الاستثنائية. كما واصلت أيبك دعمها الاستراتيجي للمؤسسات التي تعمل في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب، إضافة إلى المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2600 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: www.apic.ps

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