‫الهلال لايف تختار فولكرم ديجتال لتصبح شريكًا لها في التحول الرقمي

المنامة، البحرين27 يوليو / تموز 2021/PRNewswire/ — — فولكرم ديجتال منصمة أعمال رائدة، وشركة هندسة رقمية تساعد المؤسسات حول العالم على مدار أكثر من 20 عام في رحلة تحولهم الرقمي. وحديثًا، استخدمت الشركة منتجها الرئيسي “فولكرم وان” لتوفير الهلال لايف حياة رائدة ومقدم تأمين طبي في البحرين، ولخلق تجربةإعداد عميل سهلة التطبيق.

عملت فولكرم ديجتال فولكرم وان لتعجيل العملية العامة وخفضت المدة اللازمة لإصدار السياسة من 3 أيام إلى 30 دقيقة، بإجمالي انخفاض في التكلفة يصل إلى 20%، كما ضاعفت من نسبة رضاء العملاء

شهدت الهلال لايف نموًا متسارعًا بداية من كونها شركة ناشئة لتصبح واحدة من شركات التأمين الرائدة خلال عدد قليل من السنوات، وحتى تتمكن من مواصلة خططها التوسعية اهتمت الشركة بتنظيم المهام التي تساعدهم في تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، وادراكًا منها لأهمية التحول الرقمي اختارت الشركة فولكرم ديجتال لتقديم تجربة رقمية فريدة لعملائها.

وفي خطوة نحو إنجاز المشروع، طورت فولكرم ديجتال قناة رقمية على الإنترنت لشركة الهلال لايف، وتضمنت بعض السمات الأساسية تحويل العناصر المادية إلى رقمية- تحويل العملية اليدوية إلى عملية معتمدة على النظام، بالإضافة إلى تطبيق نظام معرفة عميلك إليكترونيًا وذلك باستخدام بصمة وجه العملاء للتحقق من الهوية. قدم فريق العمل أيضًا التكنولوجيا الحديثة لتوفير إصدار شهادة مؤقتة للعملاء بشأن اكتمال عروضهم، ولوحات متابعة نظام العمل الإداري الخاص بالصناعة، وتقارير لصنع قرار مستنير.

وعلقت ضانا كومارسامي، رئيس مجلس الإدارة لفولكرم ديجيتال قائلة “نشعر بالسعادة الغامرة لمشاركة الهلال لايف والتعاون معه في تحقيق مهامه، ونتفق مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تقديم تجربة استثنائية وقيمة وسرعة للعملاء من خلال القناة الرقمية، وساعدت منصة دعم المؤسسات الخاصة بنا- فولكرم- في تمكين هذا التحول الرقمي، ويمثل هذا الأمر شهادة للخبراء العاملين على منصتنا. خلقت الهلال لايف ثقافة رائعة وتعاونية مدعومة من القيادة مما مكن فريق عملنا من تقديم هذا الحل الرقمي التحولي. وساعدنا التزامنا بالتميز المقترن بالخبرة في مجال التأمين في ابتكار وتقديم حلول متطورة للعملاء. ويظل الشرق الأوسط سوقًا مهمًا بالنسبة إلينا، ونجري المناقشات الفاعلة مع بعض الشركات الرائدة في خدمات التمويل والتأمين.”

ذكر سعيد حتحوت، رئيس مجلس إدارة الهلال لايف ” مهد المشهد سريع التطور لتوقعات العملاء بشأن الوصول إلى الخدمات وسرعتها وجودتها، إلى جانب الحاجة إلى تلبية هذه التوقعات السبيل الواجب اتباعه من الهلال لايف بشأن التحول الرقمي الذي أصبح توجه استراتيجي للشركة، ولتحقيق هذه الأهداف المحددة، لا نوظف مجرد شركة تكنولوجيا معلومات يمكنها تطبيق التوقعات والافتراضات المحددة سابقًا ولكننا نبحث أيضًا عن شريك ومستشار للتطبيق يمكن أن نتعاون معه بشكل فعال لخلق النسخة الأفضل من الخدمات التي نأمل في إتاحتها لعملائنا. ومع ما تتميز به فولكرم ديجتال من خبرة وكفاءة عالية، إلى جانب المشاركة والتوجه الإيجابي لفريق عملها أصبحت شريك التطبيق الأمثل لمساعدتنا في التنقل خلال رقمنة مبيعات التأمين على الحياة الذي يعتبر أحد أكثر مجالات التأمين تعقيدًا وذلك من خلال عملية سهلة التطبيق من البداية إلى النهاية”.

عن فولكرم ديجتال

تعتبر فولكرم ديجتال منصة أعمال رائدة وشركة هندسة رقمية حيث نشارك الشركات العالمية من الصناعات المختلفة: الخدمات المالية، التأمين، التعليم العالي، منتجات العملاء، إلى جانب خدمات الطعام والتجارة الإليكترونية.

ومنذ إنشاءها عام 1999، وظفت فولكرم ديجتال ما يزيد عن 1300 موظف، ومكنت ما يزيد على 100 عميل حول العالم من استخدام خدماتها في الولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، والهند. وفي ظل خبرتنا في التحول الرقمي، والتعليم الآلي والتقنيات الناشئة، نقدم مجموعة متكاملة من الحلول البرمجية بتوجيه الخبراء الاستشاريين ومن الفئة المؤسسية.