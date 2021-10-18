غوانغجو، الصين، 18 تشرين الأاول/أكتوبر، 2021 / PRNewswire/ — يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، وجه الرئيس الصيني شي جنبنغ رسالة تهنئة لمعرض كاننتون في نسخته الـ 130.

وأشار شي في رسالته إلى أن المعرض قدم مساهمات كبيرة لتسهيل التجارة الدولية والتبادلات الداخلية والخارجية والتنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في العام 1957.

وفي مواجهة تغيرات عالمية ووباء لم يشهد العالم مثلهما منذ قرن من الزمان، يمر الاقتصاد والتجارة العالميان بتحولات عميقة. وقال شي إن معرض كانتون بالتالي ينبغي أن يساعد في تعزيز نموذج التنمية الجديد للصين، وتجديد آليته، وخلق المزيد من نماذج الأعمال، وتوسيع دوره ليصبح منصة حيوية لانفتاح البلاد على جميع الجبهات.

وينبغي أن تساعد هذه المنصة أيضًا في دفع التنمية عالية الجودة للتجارة العالمية وتسهيل “التداول المزدوج” للأسواق المحلية والخارجية. وقال شي إن الصين مستعدة للتعاون مع جميع الدول الأخرى وممارسة التعددية الحقيقية لبناء اقتصاد عالمي يتسم بالانفتاح على مستوى عال.

وقد ألقى رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ كلمة في حفل افتتاح معرض كانتون الـ130 </23 ومنتدى التجارة الدولية لنهر بيرل في مدينة غوانغجو جنوبي الصين. وقال إن التنمية في الصين مدفوعة بالانفتاح والإصلاح، وستتقاسم البلاد فرص التنمية مع العالم لتحقيق تنمية أفضل.

وحضر حفل افتتاح المعرض عبر رابط الفيديو رئيس بيرو بيدرو كاستيلو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب ورئيس وزراء كوت ديفوار باتريك أتشي والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي إن تاريخ معرض كانتون هو تاريخ انفتاح الصين واندماجها في الاقتصاد العالمي، وكذلك تاريخ الشركات من جميع أنحاء العالم التي تتشارك فرص التنمية في الصين وتحقق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة لكل الأطراف.

وأشاد القادة الأجانب بدور معرض كانتون في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل الانتعاش الاقتصادي العالمي في حقبة ما بعد الوباء. وأعربوا عن ثقتهم في آفاق التنمية الاقتصادية في الصين، وقالوا إنهم سيشجعون الشركات من بلدانهم على توسيع التعاون في الصين لتقاسم فرص التنمية الصينية بشكل أفضل.

بعد حفل الافتتاح، تفقد رئيس رئيس الوزراء لي بعض قاعات المعارض المحلية والأجنبية واستمع إلى إحاطاتها حول الأعمال. وفي نهاية الجولة، قال لي إنه يأمل في أن يرتقي المعرض إلى آفاق جديدة في دفع التعاون المربح لكل الأطراف والتنمية المستدامة.

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