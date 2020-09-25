‫الموافقة على بيع منتجات العلامة التجارية “ايجل انرجي” التابعة لشركة نكست لفيل انرجي في دبي من خلال تحالف الموزعين الجديد

فانكوفر، كولومبيا البريطانية ، 25 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أتمت شركة نكست لفيل انرجي (Next Level Energy Inc.)، صانعي منتجات العلامة التجارية ايجل انرجي (Eagle Energy) التي منها مكملات الكافيين الطبيعية، التحالف مع الزيارة انرجي درينكز (Ilsiyara Energy Drinks) في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قائمة البيع بالتجزئة في دبي ابتداءً من نوفمبر 2020.

صرح المؤسس والرئيس التنفيذي إليوت ماشفورد قائلاً: “نظرًا لأن دبي هي بوابة التوزيع إلى الشرق الأوسط، فإن هذا سيغير قواعد اللعبة لنمو مبيعات الدولية الخاصة بشركة ايجل انرجي”.وأضاف قائلا: “”لقد عملنا عن كثب مع شركائنا في التوزيع الجدد في Ilsiyara بشأن الموافقات التنظيمية من خلال دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، ونحن في طريقنا لبدء العمل في البيع بالتجزئة في نوفمبر.

والهدف من ذلك كله هو التركيز على بناء العلامة التجارية في دبي بهدف المشاركة في معرض إكسبو الدولي 2021 دبي، الإمارات العربية المتحدة، والتوسع في الشرق الأوسط من هناك.كما تُعد هذه الخطوة خطوة محورية نحو استراتيجية ايجل انرجي للتوسع العالمي وتنويع الإيرادات”.

تعد دبي موطناً لأكثر من 200 جنسية وهي أيضًا مركز الأعمال في الشرق الأوسط، كل ذلك والمزيد من خلال الاقتصاد المزدهر الذي يتطور إلى ما بعد النفط وكوفيد-19، بما في ذلك إيجاد برامج لإعادة تشكيل اقتصاد الإمارة من أجل مستقبل مستدام ومرن.ومن المقرر أن يصبح تطور مدينة دبي موضع تركيز جاد عندما تستضيف معرض إكسبو 2021 دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهو احتفال لمدة 6 أشهر تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

تأسست الشركة الكندية الخاصة في عام 2015 بهدف توفير بديل أفضل للكافيين وأكثر صحة، وشهدت نموًا دوليًا ثابتًا في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نبذة عن شركة نكست لفيل انرجي

منذ عام 2015، تتولى شركة نكست لفيل انرجي (Next Level Energy Inc.) في فانكوفر، كندا بتطوير تقنيات بديلة لمستخدمي الكافيين بناءً على أكثر من عقد من البيانات حول منتجات المبخر الإلكترونية.وبعقد العزم على إيجاد نظام أفضل وأكثر صحة للمستهلكين لزيادة طاقتهم، ابتكرت الشركة العلامة التجارية ايجل انرجي (Eagle Energy)؛ وهو المكمل الأول والوحيد للطاقة المصنوع من مكونات طبيعية ونشطة ونباتية، بما في ذلك مستخلص الجوارانا والجينسينغ وفيتامين ب 12.ايجل انرجي متوفر في الولايات المتحدة من خلال eagle.energy ومن خلال البيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت في اليابان وكوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

للتواصل:

إليوت ماشفورد

شركة نكست لفيل انرجي

هاتف:778.228.3251

بريد إلكتروني: elliot@eagle.energy